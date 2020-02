Para ‘los de arriba’, el PRI de Cajeme carece de importancia y solo atienden a Hermosillo

FUE A PARTIR DE LA VISITA A HERMOSILLO, de los directivos de una encuestadora que está de moda que los rumores se intensificaron. Llegaron y de inmediato difundieron sus propios números. No se les creyó mucho pero dejaron de todos modos la carcomita de la duda.

Después de partir de regreso a sus lugares de origen, los rumores fueron más consistentes. Se divulgaron de toda jaez. Ayer mismo, las redes sociales dieron a conocer que en algún “mentidero político” ‘El Pato’ ERNESTO DE LUCAS y el director del ISSSTESON, PEDRO ÁNGEL CONTRERAS, se habían reunido a platicar supuestamente sobre la posibilidad de que Pedro Ángel pueda alcanzar la candidatura al Gobierno de Sonora.

De acuerdo con los decires de la gente cercana al PRI, el funcionario de verdad tiene aspiraciones en esa dirección.

¿Tiene expectativas?

No lo sé. No le conozco y acá por el sur del Estado no son muchos los que saben de él.

Lo más que el columnista ha escuchado de PEDRO ÁNGEL CONTRERAS en estos días, se refiere a su buen desempeño al frente del ISSSTESON.

Como sea, la rumorología no ha hecho sino exacerbar los sentidos de quienes desearían ver a su partido, el PRI, volver por sus fueros. Saberlo combativo y determinado a cobrar facturas.

Eso desearían los auténticos militantes del PRI. Los que se han mantenido fieles a los colores de su partido, sin asomarse, siquiera, a la trinchera triunfante a la que muchos están buscando ‘colarse’.

A esos militantes los que tienen el mando en el partido en Sonora, les deben una explicación y, de hecho, más que eso: una disculpa.

Pero esto no parece ser algo que esté en el interés de los que se dicen ‘líderes’ emergentes. No los veo.

Déjeme decirlo: a falta de una representación delegacional con verdadero interés en el partido, en Cajeme el proceso para seleccionar a quien sustituya a ANDRÉS RICO PÉREZ, se ha vuelto un enredo de todos los diablos.

Al principio, ABRAHAM MONTIJO CERVANTES, actual delegado de la SEC en el sur de Sonora, se declaró dispuesto a entrarle a la competencia. Montijo no se anduvo con titubeos. Expresó su intención de ser dirigente local del PRI.

A sus declaraciones, les siguieron una serie de propuestas. Primero fue la de PEDRO VILLEGAS, que se vio frustrada por una serie de factores.

Ahora, un grupo de cetemistas encabezado por LUIS ACOSTA, se lanzó en apoyo de un buen ciudadano que lamentablemente no es el adecuado para una coyuntura de crisis como la que el PRI enfrenta en estos momentos.

JOSÉ DE LA LUZ AMAVIZCA, conocido como ‘Chacho’, es la carta del cetemismo para suceder a Rico Pérez.

¿Y ABRAHAM MONTIJO?

He ahí la cuestión.

Montijo tiene experiencia política. Fue diputado local. Ha ocupado diversos cargos en el servicio público. Ha encabezado campañas sociales y políticas que lo muestran con el perfil necesario para una situación como la actual.

Mire usted: Montijo ha refrendado su decisión de buscar la dirigencia priista en Cajeme. Lo desea profundamente, muy a pesar de que, para hacerlo, tendría que dejar el cargo que actualmente desempeña, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

Montijo quiere hacer algo importante por su partido, busca contribuir a la recuperación del partido que le dio cobijo y al que le debe su paso exitoso por la política. Está consciente de que, de ser aprobado para esa responsabilidad, llegaría a hacerse cargo de un partido en condiciones muy precarias y que tendría no solo que darle todo su esfuerzo sino buscar apoyo material para sacarlo adelante.

En esas andan en estos días los que se auto erigieron en líderes emergentes.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se ha puesto a pensar desde cuando Sonora no ha estado en la arena política nacional con uno de sus políticos encumbrado en el gabinete nacional?...

Lo cierto es que en 50 años solo ha habido tres secretarios de Estado de origen sonorense…

A saber: LUIS DONALDO COLOSIO (secretario de Desarrollo Social con CARLOS SALINAS); RODOLFO FÉLIX VALDÉS, secretario de Comunicaciones y Transportes, con MIGUEL DE LA MADRID, y ahora ALFONSO DURAZO MONTAÑO, secretario de Seguridad y Bienestar Ciudadano, con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

En medio siglo, desde que LUIS ECHEVERRÍA tomó posesión como presidente de la República, solo ellos han figurado como miembros del gabinete…

De estos tres, solo uno tuvo la oportunidad de ser candidato presidencial: Colosio…

Don Rodolfo ya era un hombre viejo y su amigo De la Madrid, lo jubiló haciéndolo candidato a gobernador de Sonora, pasando por encima de la voluntad de una mayoría de votantes que sufragaron a favor del ingeniero ADALBERTO ROSAS LÓPEZ…

Por los motivos de todos conocidos, Luis Donaldo no llegó a la presidencia…

En estos 50 años, de 1970 a 2020, lo más que pudieron encumbrarse políticos sonorenses, fue a subsecretario de Estado y Direcciones Generales…

Con la muerte de Colosio se desvaneció la esperanza de tener a un sonorense en la Presidencia de la República…

De algún modo, la posición de Durazo en estos momentos, lo pone en una condición muy parecida a la que LDC cuando fue titular de Sedesol…

Yo viví aquellos años. Había dos sonorenses en el Gobierno Federal. En la Sub-secretaría de Gobernación, estaba MANLIO FABIO BELTRONES. En Sedesol, como ya se ha dicho, Colosio…

Esta situación abrió la puerta a una constante polémica sobre las expectativas de cada uno. Había quienes estaban seguros que Beltrones estaba ‘amarrad’ para la gubernatura de Sonora, pues creían que Colosio era el candidato de Salinas para la presidencia…

Finalmente, se dio el destape de MFB para la gubernatura de Sonora. Lo demás llegó por añadidura…

Nunca se repitió una situación igual. Hoy está quien fuera secretario particular de Colosio, en una posición de privilegio. También se hacen apuestas. No faltan los que alimentan la esperanza de que el de Bavispe llegue a la recta final en la presidencial…

Otros, la mayoría, creen que Durazo será el candidato de López Obrador a la gubernatura de Sonora…

Si Durazo es postulado por Morena a la gubernatura, será muy complicado ganarle, aunque no imposible… En dos años, en año y medio, muchas cosas pueden suceder para cambiar un posicionamiento… De ahí la importancia que los partidos y los grupos políticos escojan a los mejores cuadros, a los que tengan mayor cercanía con la gente, pues es la única forma de ser competitivos…

Al tiempo, señor mío… Al tiempo…

POR CIERTO, AYER INTENTÉ establecer comunicación con ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, para obtener su opinión sobre lo que está sucediendo en Sonora… Recuérdese que el exalcalde de Guaymas y exdiputado federal, fue uno de los tres políticos que el año pasado se mencionaron como parte de una posible alianza política, que incluía además de Toño, a RICARDO BOURS y ERNESTO GÁNDARA…

Lamentablemente no se dio la comunicación con Toño y, bueno, ya será después…

Es todo.

Le abrazo.

