Para los sonorenses lo importante no es Texcoco, lo importante es el engaño al país entero

DÉJEME DECIRLO: MI PARTICIPACIÓN de ayer en el programa de radio Contacto Ciudadano, fue como una cena de negros. Haga de cuenta.

El tema fue el que tenía que ser: la Consulta popular. Todo empezó cuando a la expresión “consulta popular”, agregué: “consultita popular”.

Hablé de lo mal hecha que resultó la trampa, el engaño que fue esa dizque consulta. Expliqué claramente que lo del nuevo aeropuerto no era lo más importantes para los que vivimos en el norte del país. El punto no era ese. El punto era —y fue— la burla a los mexicanos. La traición, la deshonestidad de quienes organizaron el proceso.

De pronto, empezaron a acumularse sobre la mesa los papelitos color verde en los que la programadora ANGÉLICA GUTIÉRREZ, anota los mensajes de los radioescuchas.

Mientras hablaba, yo miraba con asombro que mi compañero y amigo GILBERTO LÓPEZ, iba haciendo un montoncito de papelitos.

Y en cuanto me di un respiro, empezó a leerlos al aire.

Casi todos procedían de mujeres. Unos de Yavaros. Otros de Huatabampo y de Etchojoa. Algunos más, la mayoría, de Ciudad Obregón.

Casi todos objetando mis cuestionamientos.

Solo uno, enviado por una señora de una colonia de Obregón, mostró sensatez y sentido común. Simplemente citó la fábula de la hormiga y la abeja.

Un radioescucha frecuente de TRIBUNA RADIO, doña ROSY DE ACOSTA, mandó hasta cinco mensajes: en uno me decía: “yo voté por Morena y si los candidatos están resultando corruptos, eso no me importa, lo importante es que no sean ya los mismos corruptos de antes”.

¡Gulp!

Le dije que entendía su postura. Que no era la primera vez que recibía un argumento con las mismas palabras. Que respetaba su criterio pero que no estaba de acuerdo con él.

Ella envió un último mensaje que ya no fue pasado al aire por falta de tiempo.

El texto rezaba así: “Dígale a este señor que ya se calle, dígale también que me gustaría platicar con él en persona, yo le sostengo en su cara lo que le digo por teléfono”.

En algún momento, reflexioné en el enorme y maravilloso capital que tiene ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en personas como doña Rosy de Acosta. Sería criminal defraudar la devoción que esta gente siente por el presidente electo.

Lamentablemente, creo que la sintomatología muestra sin lugar a dudas el rumbo que lleva esta corriente ideológica, que ya ejerce el poder antes de ser investido constitucionalmente el Peje.

Ayer mismo, en su artículo diario, CARLOS LORET DE MOLA dijo cosas muy interesantes sobre las intenciones de AMLO.

Loret describió a un AMLO desafiante al que no le importan los mercados ni las turbulencias financieras. Dijo que envió el mensaje: no se someterá a los vaivenes del mercado y comparó su actitud con la del marinero que sale a la mar sin importarle las olas altas, que haya un huracán y que estén fuertes los vientos.

¡Al diablo con todo!

Ayer en la radio, dije yo que para los sonorenses lo preocupante no era que AMLO cancele el proyecto de Texcoco, sino la forma como quiso engañar a los mexicanos.

Desde luego, simpatizantes y militantes de Morena, salieron a las calles a expresar su euforia por los resultados de la ‘consulta’.

Hubo miles y miles de personas que celebraron el resultado, aún sin saber en que se benefician ellos con la cancelación del proyecto Texcoco.

AMLO se mostró desafiante, como el marinero: “El resultado de la consulta deja claro que ahora existe división de poderes y que el poder económico jamás volverá a someter al poder político”.

Más claro ni el agua.

Vi y escuché a AMLO en cada una de sus apariciones en la tele. Y lo que vi y escuché, me preocupó sobremanera.

Evoqué a tres personajes, héroes del populismo: LUIS ECHEVERRÍA, HUGO CHÁVEZ y NICOLÁS MADURO.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! EL COLEGA SAMUEL VALENZUELA, envió un mensaje a través de su cuenta de twitter: “Ricardo Bours ya trabaja por todo el Estado en la construcción de su candidatura a gobernador de Sonora en el 2021. ¿Partido? El PRI preferentemente, pero si no se puede, va por otro o independiente”…

Tiro cantado, pues…

MIENTRAS TANTO, AYER SOSTUVE UNA amplia conversación con mi amigo y colega de TRIBUNA RADIO, BENJAMÍN PÉREZ DÍAZ…

Hablamos de diversos temas y en algún momento, caímos en el del incidente en que salió lesionado el exdiputado local RAFAEL (Faly) BUELNA, en torno del cual primero se dijo que había sido herido con las postas de una escopeta y más tarde se aclararía que fue un tiro que accidentalmente salió de un rifle de cacería, que tres jóvenes veinteañeros, por su inexperiencia, habían accionado sin darse cuenta…

Benjamín, que tiene conexiones con moradores de la sierra sonorense, logró obtener una versión más realista y creíble: el Faly Buelna se encontraba en su casa de Tesopaco, y sus niños le dijeron que uno de los juguetes necesitaba baterías… “Vamos al Oxxo”, habría convocado el Faly…

Y toda la familia trepó en la camioneta y se fueron a un Oxxo cercano. Los niños y su esposa se quedaron en el carro mientras él ingresaba a la tienda de conveniencia. Allí se dio cuenta que no sabía de cuales pilas compraría…

Se regresó a la camioneta y preguntó. De nuevo se metió al Oxxo, tomó las pilas y se formó en la fila para pagar. Era el último…

Fue en esos momentos que, desde el interior de un auto sedán, salió el disparo de un rifle de alto poder para cacería; impactó en el marco de la puerta —no se sabe en cual—, se habrían fragmentado en cuatro partes que a su vez se dispersaron hasta los vidrios de la tienda y, tres de las esquirlas impactaron al Faly en la espalda y la cadera…

Fue un incidente insignificante que, al ser escuchado por la familia de Buelna, pensaron que sería un petardo… Los muchachos, asustados, se dieron a la fuga y se refugiaron en un rancho llamado El Sauz...

Ahí fueron capturados…

Y tan tan…

Por lo demás, todos celebramos que las cosas no hayan pasado a mayores…

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿ya cayó en cuenta que hoy es 31 de octubre, y por tanto, día último del mes?...

O sea, que hoy termina el plazo que a sí mismo se impuso JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA para terminar las obras en ambas entradas de Ciudad Obregón, incluyendo las avenidas Jalisco y Sufragio Efectivo…

Ayer mismo TRIBUNA DEL YAQUI, en su encabezado principal de primera plana, anuncia que faltan 13.5 kilómetros de reparación, y que en Ciudad Obregón, ‘tras cuatro años de trabajos en la carretera internacional continúan’…

Verdad de verdades…

Volvamos con el Zurdo Hernández Armenta: hace algún tiempo, muchos meses, el entonces alcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, se encontraba en las oficinas del representante en Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes…

Fue a visitarlo para preguntarle cuando quedarían concluidas las reparaciones…

En eso entró mi llamada y me puso a Javier al teléfono…

Naturalmente, le formulé la pregunta: “¿para cuándo, Javier?”… Y su respuesta, recia, segura: “Para octubre terminamos”…

—¿Ahora sí de a de veras?...

—Ahora sí…

Como a todos consta, ni las entradas, ni el tramo Esperanza—Obregón ni las calles Sufragio y Jalisco, están terminadas…

