¿Partir a la mitad a Sagarpa, Cd. Obregón-Cd. de México? Empezó la polémica

EN LA VIDA NO TODO ES COMO miel sobre hojuelas. El fenómeno Morena del domingo pasado, tiene sus bemoles, no crea usted.

De esto y más platicaba yo con algunos muy queridos amigos míos. No todos los triunfos de Morena tienen una sustentación real. Los hay que no tendrán una durabilidad institucional valedera. Como el diputado local de San Luis Potosí, cuya foto me fue enviada ayer. Brazos tatuados al extremo de lo absurdo. Mímica corporal del bajo mundo de las drogas. Y la senadora electa de Baja California, a quien no puedo imaginarme en tribuna del Senado. Supera en vulgaridad a LAYDA SANSORES.

Y aquí en Sonora, para que le cuento. Usted ya los tiene identificados.

Es la consecuencia lógica cuando un pueblo vota a ciegas o con el hígado.

Muchas pompas de jabón flotarán en el ambiente cuando sean ungidos diputados y alcaldes.

Y luego, estallarán en el aire.

Desde luego, no todos ni todas. Los hay, que son excelentes personas y sugieren que harán un buen trabajo.

Pero, bueno, de esto ya se sabrá a su tiempo.

Veamos otras cosas: ¿Cuántos buscaron la reelección en alcaldías de Sonora?

Hasta donde sé, la buscaron 18 candidatos. Y solo 8 lo lograron.

Fueron los alcaldes de Puerto Peñasco, San Felipe, Cucurpe, Santa Ana, Sáric, Cumpas y Atil, la tierra natal de VÍCTOR HUGO CELAYA.

¿Por qué perdieron otros?

Yo diría que no tanto por la marca Morena, sino porque el hartazgo de la gente ya no daba para más.

Algunos iban por su quinta alcaldía, como el Mijito VICENTE TERÁN. Y como en Rosario, donde GUADALUPE BUJANDA, también por quinta vez, pero no él como candidato —por la equidad de género— sino a través de PANCHITO BUELNA.

Iba tan en serio que se pronunció por el triunfo de Morena y se asumió como simpatizante de ese partido, en el cierre de campaña de su candidato.

Pero sus paisanos decidieron darle una lección. No ganó Buelna, ganó la priísta KARINA VALENZUELA. Con esto, el mito de Bujanda se derrumbó.

De Bujanda vamos a platicar usted y yo cualquier día de estos.

De Empalme estuvieron llegando reportes desde el domingo I de julio. Se habló de hombres encapuchados disparando armas de fuego y robando urnas. Lo mismo pasó en Bácum.

Lo raro es que en algunos casos fueron identificados luego ya no se supo más.

Como sea, la sangre no llegó al río.

A nivel nacional, empieza a generar polémica la anunciada descentralización de la mayoría de las dependencias federales. No ha sido la excepción SAGARPA, que desde hace semanas —o meses— el hoy presidente virtualmente electo, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, anunció explícitamente que quedaría ubicada en el Valle del Yaqui.

Pues sí: generó polémica y hasta debate la afirmación del alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, de que Ciudad Obregón no está preparado para ser la sede de esta dependencia por carecer de infraestructura para soportarla.

No le falta razón al munícipe cajemense. En sus propias palabras, una Secretaría tan grande ocuparía muchos espacios que actualmente no existen en la ciudad. Lo cierto es que para hacer realidad este proyecto se requeriría de tiempo, dinero y una planeación adecuada. Sería un proceso de mediano plazo que por lo menos se llevaría un par de años y si se quiere, tres, antes que el nuevo titular de esta importante Secretaría pueda despachar en el Valle del Yaqui.

A propósito, me comentaba el alcalde que sería inoperante tener solo una parte aquí y el resto en la Ciudad de México. En otras palabras, sería difícil y complicado para el próximo titular, VÍCTOR VILLALOBOS, estar aquí mientras el resto estaría trabajando en la capital del país.

Textual: “Si se va a desconcentrar, tiene qué ser con todo y Sub-Secretarías, para que haya fluidez en la implementación de programas, políticas y comunicación interna, sin que esto represente mayor gasto”.

Eso sí, el mismo alcalde señala que este proceso se sumaría a otras inversiones que ya generan derrama económica en la región y están abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de la población.

“Ojalá se lograra —dice Faustino—, pero sería en la medida en que se mejore la infraestructura para albergar a esta dependencia”.

Palabras más, palabras menos, esto es lo que le decía yo que generó polémica.

Y lo que falta, señor mío.

Mire usted, esto apenas empieza y ya existe debate cochupero en los cafés y en las familias. Decía yo que ayer mismo platiqué con gente muy apreciada por mí en el restaurante del Hotel Gamma, de Ciudad obregón. Como por ejemplo, con los doctores FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA, y JOSÉ ANTONIO CERECER, así como con CHABETO PLASCENCIA OSUNA, HÉCTOR UREÑA y DAVID SIERRA.

En algún momento, también con FEDERICO DABDOUB, excelente empresario de la región.

Este encuentro se aprovechó para ponerle fecha a una comida entre todos antes de que el doctor Cerecer cambie su domicilio a la ciudad de Los Mochis.

Pues sí: el respetado médico regresa a sus orígenes. Él nació en una ranchería llamada ‘La Bajada de San Miguel’, distante unos tres o cuatro kilómetros de Los Mochis, dentro del municipio de Ahome, Río San Miguel arriba.

De allá llegó a Cajeme hace muchos años. Ahora, en este trecho de la vida, retorna a su origen y esto nos mueve a sus amigos a reunirnos con él y convivir como Dios manda.

Ya le contaré.

Volviendo a la distribución de las secretarías de Estado, la verdad es que se antoja una locura.

Veamos: la nueva Secretaría de Minería, quedaría en Chihuahua. La Secretaria de Economía, en Nuevo León. El SAT y Aduanas, en Tamaulipas. La SCT, en San Luis Potosí (¡hola, querido Julián!). Secretaría del Medio Ambiente, en Yucatán. Turismo, en Chetumal, Quintana Roo. Pemex, Campeche, Sener, Tabasco. CFE, Chiapas. Secretaría de Salud, Chilpancingo, Guerrero, Sedesol, Oaxaca. Secretaría de Cultura, Tlaxcala. SEP, Puebla, Sedena, Ciudad de México. Semar, Ciudad de México, Secretaría de Ganadería, Jalisco, Nacional Financiera, Guanajuato, Comisión de Pesca, Mazatlán. Recursos Forestales, Durango. Secretaría de Agricultura, Ciudad Obregón.

¿Cómo la ve, caro lector?

¿Cómo caramba no va a generar polémica una mezcolanza de esta magnitud?

Digo, ¿no?

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, QUEDAN TODAVÍA algunos pendientes en los partidos políticos… Como las regidurías, por ejemplo…

Una de las figuras más notables, es BEATRIZ LÓPEZ OTERO, que compitió en la fórmula panista que encabezó RAFAEL DELGADILLO…

Definidas ya las cosas, cada partido debe seleccionar a sus regidores. En este contexto y hablando del PAN, no hay ninguna duda de que Beatriz tiene el talento, las tablas y la experiencia para ser una magnifica regidora…

Me cae que sí…

Y POR ÚTLIMO: HACE ALGÚN TIEMPO, FUI invitado por ROBERTO LAGARDA LAGARDA, a un convivio en su pequeño paraíso llamado ‘La Reclusa’, en el nacimiento del Río Yaqui, en su tramo La Presa-Hornos…

En algún momento, nos tomaron una foto de grupo. De los que recuerdo, estaban RAÚL AYALA CANDELAS, el anfitrión Roberto, FRANCISCO CÁRDENAS ANGÜIS, SERGIO MARISCAL ALVARADO, el columnista y alguien más… Con este motivo, Roberto me envió el siguiente texto: “Mi estimado Mario: aquí estaba el próximo presidente municipal de Cajeme y no nos dimos cuenta”…

Es todo.

Le abrazo.

