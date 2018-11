Peña Nieto se despidió ayer de Sonora pero la emotividad que se esperaba no llegó

FUE UN EVENTO INUSUALMENTE complicado. La ceremonia de inauguración del libramiento de Ciudad Obregón, pudo haber sido en otro sitio menos inaccesible.

Toda la dinámica fue en forma longitudinal, lo que obligó a los asistentes a estacionar sus autos y caminar cientos de metros hasta la primera mesa de registro. Enseguida, estaba otro filtro de revisión en el que había que hacer fila. Y finalmente, caminar otro trecho hasta un enorme pabellón donde se llevó a cabo la ceremonia.

El programa anunció que iniciaría a las 12:00 horas. En realidad, empezó a las 13:30 horas. Lo bueno fue que el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se disculpó por el retraso.

Por lo demás, el acto se desarrolló con fluidez, con discursos breves, a veces, salpicados de alguna referencia anecdótica.

¿El Estado Mayor Presidencial?

Genio y figura.

Yo esperaba que por estar a unos días de su extinción como entidad todopoderosa, mostraría un rostro menos agrio, menos rígido. Fue todo lo contrario.

Llegamos juntos GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA y el CHIVE DOMÍNGUEZ, su vástago.

En el primer filtro, un rostro conocido llamó nuestra atención. Se veía notoriamente enojado. Creo que a él y a sus acompañantes se les había olvidado algún papel que se les exigía a los funcionarios. Y dieron media vuelta.

Era ASCENCIÓN LÓPEZ DURÁN, el secretario del Ayuntamiento de Cajeme.

Con mi problema del ciático, yo estaba a punto de hacer lo mismo pero corrí con suerte. Pasé. Allí coincidí con el ingeniero HUMBERTO MEZA LÓPEZ. Habían pasado varios meses desde la última vez que nos habíamos visto. Se le ve bien.

Fue comentada la gran fortaleza de don JAVIER R. BOURS ALMADA. Caminó lo que tenía que caminar hasta llegar a su asiento. Le acompañaban sus hijos RICARDO y RODRIGO BOURS CASTELO.

Luego tomamos nuestras butacas. Allí, otro encuentro. Esta vez con LUIS CARLOS HINOJOS, jefe de Cultura Ambiental, dependiente de la Dirección Municipal de Ecología.

Luego arribaría el profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, subsecretario de Educación Media Superior y Superior.

Casi no le reconocía tocado por su sombrero estilo la Cuba de los años sesentas.

De hecho, fue Gilberto Domínguez quien primero lo descubrió a la distancia. “Aquel del sombrerito me parece conocido”, dijo. “¿No será Mario Sánchez?”, pregunté. “No, qué va”. Pues sí: era ni más ni menos que el exalcalde de Navojoa, exdiputado local y exdiputado federal.

Los cuatro fuimos vecinos de asientos.

Estar en amena plática nos ayudó a sobrellevar la larga espera.

De esta forma, vimos pasar frente a nosotros a varios funcionarios del Estado y del Municipio de Cajeme.

A OMAR SERNA, por ejemplo. Y también a la subagente fiscal en Ciudad Obregón, DANIRA LÓPEZ MENDOZA. Y al rector de la UTS, JOSUÉ VALENZUELA BELTRONES.

Y a WALTER ARVIZU, jefe de Regulación Sanitaria en Ciudad Obregón.

A la distancia, detecto la presencia de RAÚL ACOSTA TAPIA y, por ahí cerca, a GABRIEL CABRERA.

Por cierto, tuve el gusto grande de saludar al colega de Hermosillo SAMUEL VALENZUELA. Platicamos brevemente sobre Mesa Cancún, de la cual él fue fundador.

Y el encuentro fortuito y gratificante con la navojoense ROSA ALICIA ORTEGA. Naturalmente, rescatamos algunas efemérides inolvidables. “Estoy en el Instituto Sonorense de la Mujer”, me dijo.

Me congratulé.

Frente a nosotros, había una gran pantalla que nos permitía ver el estrado y un poco más allá. Fue así como observamos la llegada del convoy en el que venía el presidente Peña, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, la gobernadora, GERARDO RUIZ ESPARZA y algunos acompañantes.

“¿Ya te fijaste que Peña trae frenos, como chamaco?”, preguntó alguien de la fila de atrás.

Peña Nieto se había despojado de la chaqueta y arremangado la camisa blanca, que contrastaba con el pantalón negro.

Claudia, por su parte, lucía muy esbelta enfundada en un pantalón obscuro, blusa blanca y botines negros, medianamente altos.

Ruiz Esparza, el de Comunicaciones y Transportes, le daba una última repasada a su discurso. Fue preciso, concreto.

Aunque mis cuates y yo coincidimos en que había exagerado con el cálculo.

Dirigiéndose al presidente, le dijo que la Cuatro Carrieles quedaría terminada para enero. Y no solo eso. Fanfarroneó cuando explicó que la obra podría quedar en diciembre pero que en ese mes se paraban los trabajos para facilitar el tránsito de los paisanos.

De nuevo mintió. Por eso es que se le considera el funcionario más cuestionado del sexenio. En cierto modo, todo esto ha sido injusto. Ruiz Esparza puede haber fallado en sus cálculos pero no fue un funcionario corrupto. Algunos dirán lo contrario. Pero nadie lo ha podido demostrar que ha desviado recursos o aceptado ‘moches’.

Tengo la certeza que cuando le dijo a Peña que la Cuatro Carriles quedaría terminada en enero, lo hizo de buena fe.

Fue Claudia la que abrió la ronda de las intervenciones. Buen discurso. Muy franco. Muy de lealtades. Muy de gratitudes a un presidente que tanto hizo por Sonora.

Describió una a una las obras que Peña construyó en Sonora durante su sexenio. Y claro, terminó con palabras emocionadas agradeciéndole todo lo que hizo por esta Entidad. Por la clínica de primer mundo en Nogales, por la infraestructura de primer nivel en Sonora, por el respaldo a su proyecto de vivienda para los pueblos indígenas.

Una emotiva despedida al presidente priísta, su amigo, su compañero.

Y Peña Nieto. Pragmático. Conciso. Pero no emotivo.

Lo digo con absoluta sinceridad: me hubiese gustado que por una sola vez, su voz tuviera ese halo de sentimiento que hace que las grandes audiencias se conmuevan y atruenen en aplausos al gobernante que se está despidiendo.

Sí, se despidió. Felicitó a los sonorenses. Se mostró agradecido y hasta hizo un reconocimiento al trabajo de Claudia Pavlovich. Pero no mostró emoción. Y tengo, para mí, que no es que no quisiera. Simplemente no se le da.

De cualquier forma, los priístas le demostraron lealtad de correligionarios y le ovacionaron. Creo que lo van a extrañar.

¿El detalle inesperado?

Sí lo hubo. Fue cuando de repente se oyó el llanto de un bebé. Nadie se imaginaría que en medio de la nada habría un pequeño bebé.

A la salida, observé a lo lejos a RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, el de SIDUR. Y enseguida, el saludo a DULCE RIVERA, que ahora está en Sedeson.

Y el saludo a MANUEL MONTAÑO. Y la charla con JAIME IVICH, y con MANUEL PALMA y con ENRIQUE GUERRERO.

En fin, se fue Peña Nieto y, como remate, nos dijo que esta fue su última gira por el interior del país.

Personalmente, pienso que fue un buen presidente. Muchos lo van a extrañar.

Tiempo al tiempo.

P.D. De último momento, me entero que el profesor HÉCTOR PARRA ENRÍQUEZ, ayer temprano falleció. Fui su amigo en otros años.

Fue un buen hombre y un buen servidor público. ¡Descanse en paz!

[email protected]