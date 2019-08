Pérez de Acha y su ‘información privilegiada’

Luis Pérez de Acha es un abogado experto en Derecho Constitucional y fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Está recorriendo el país ofreciendo conferencias con un tema esencial: ‘Las empresas fantasma’.

En Culiacán, capital de Sinaloa, durante su intervención denunció que el Gobierno de esa entidad, en los últimos diez años, pagó una suma millonaria a empresas fantasma, ‘que dentro del marco jurídico no son tan fantasma’, pero que están ajustadas para el desvío de recursos por servicios que pueden justificarse mediante facturas registradas legalmente.

Pérez de Acha no está hablando solo de rumores. Tiene por fuentes datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el órgano inquisidor de los pagos de impuestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este profesional y, al parecer, ‘tenedor de información privilegiada’ en tiempos de la ‘Cuarta Transformación’, estará en Hermosillo este miércoles y ofrecerá una conferencia con el mismo tema a las doce mediodía en el auditorio del Congreso del Estado.

Habrá qué estar pendientes.

Sonora pudiera no escapar al cuadro detectado de ese tipo de empresas. Además, el expositor trae consigo información no de ayer o solo del año pasado, sino de los diez años recientes.

Como se esperaba, el nuevo titular de Coneval, José Cobos, ‘reformará’ el sistema de medición de la pobreza en nuestro país, de tal manera que dejará para la historia el sistema de veracidad y credibilidad lograda en los últimos catorce años por el depuesto titular de ese organismo, poniendo en duda para este y el tiempo futuro, un instrumento de medición para la mejor toma de las decisiones por gobiernos y la iniciativa privada… Resulta lógico pensar ahora, que la pobreza en México tendrá ‘resultados’ acordes al combate que protagoniza el presidente López Obrador en un régimen que se propone (lo ha reiterado) “sacar a los pobres de su situación”… Pero, claro, tomando en cuenta sus propios datos.

Como se había anunciado, la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, procedió ayer con el aval de cuatro consejeros al despido de al menos cuarenta funcionarios y empleados, justificando su acción en operar un plan de austeridad en el organismo… Y como también se auguró, a sus familiares y equipo no se les tocó… Pero no lo malo, sino lo peor del asunto, es que efectivamente, los despedidos están recibiendo como indemnización las gracias y ni un cinco, incluidas las dos últimas quincenas ‘esquilmadas’ por ‘órdenes precisas’ de la presidenta… El asunto no parará ahí… Los despedidos ya tienen en su defensa un grupo de abogados a lo que se unirá una serie de acciones de movilización en el mismo IEE… Así que pueden comprar bolsas de palomitas y adquirir boleto de primera fila para este espectáculo.

Otro anuncio ‘aterrizado’ es la designación por unanimidad del voto de las señoras y señores regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, de los nuevos secretario y tesorero municipales… Ayer mismo dentro de esa sesión de Cabildo rindieron protesta ante la alcaldesa Célida López Cárdenas.

Lo que sea de cada quien, habrá que anotarle una calificación aprobatoria a Claudia Indira Contreras, la fiscal general de Justicia en Sonora, por haber resuelto y vinculado a proceso a los asesinos de un padre de familia y su niño de cuatro años de edad, ultimados cuando transitaban en calles de Ciudad Obregón, hará cosa de mes y medio… Aparte, también logró poner tras las rejas y asegurarles un juicio expedito a más de diez integrantes de asociaciones delictuosas… Bien.

Como se esperaba, respuestas inteligentes de una funcionaria inteligente como lo es Natalia Rivera Grijalva, en su charla con integrantes del grupo Compacto de Columnistas Políticos, ayer por la mañana… Por lo pronto, cortó tajantemente las intenciones de añadirla a la lista de aspirantes a un cargo de elección popular en el 2021… “Soy consciente. No hay absolutamente nada que desvíe mi atención de la función que hoy desempeño en el gabinete de la gobernadora Pavlovich. Quiero ganarme el salario que me paga la ciudadanía”.