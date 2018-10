Periodista Víctor Hugo Arteaga: que Napo Gómez Urrutia no está detrás de los twitters

LA CONVERSACIÓN POR EL TELÉFONO no se dio cuando yo la había buscado afanosamente. Tuvieron que pasar tal vez ocho días para que el periodista VÍCTOR HUGO ARTEAGA, se pusiera al teléfono para platicar conmigo.

No es que él que no quisiera charlar con el autor de estos Rumbos. Al contrario, el mismo día que se publicaron mis comentarios citando los que él había publicado en su cuenta de twitter, me envió un saludo y su agradecimiento.

Lamentablemente, lo hizo a mi correo electrónico que aparece al pie de la columna pero que por un problema técnico no está conectado a mi computadora personal.

Por eso fue la tardanza.

Finalmente pude contactarlo y ayer se reportó a mi celular.

Refresquemos la memoria, caro lector: hace quizás una semana escribí un comentario citando un texto de VÍCTOR HUGO ARTEAGA, en el que afirmaba que había una investigación en contra de JAVIER VILLARREAL por el desvío de un monto aproximado a cuatro millones de dólares, supuestamente aportados por la Organización Internacional del Trabajo, para capacitación de trabajadores.

El texto mencionaba que la denuncia había sido interpuesta por la propia OIT, y que la investigación estaba en curso.

A este comentario, yo agregué que existía una versión muy insistente en el sentido de que había una especie de venganza por parte de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, líder del Sindicato de Mineros en contra de Villarreal.

Al día siguiente de la publicación, me llamó por teléfono la jefa de Comunicación Social de la CTM estatal, para explicarme que había un error en lo publicado por Arteaga y enviaba copia de una carta que la directora de la OIT, había escrito aclarando que no existía tal denuncia y que desde 2014 no se ha registrado ningún convenio entre esa institución y la CTM en Sonora. Igualmente, rechazó que el Gobierno alemán hubiese aportado esos fondos.

A partir de este momento, me di a la tarea de contactar al periodista Arteaga. Como ya dije, me llevó una semana.

El comunicador se mostró abierto y receptivo en la charla. Actualmente lleva cuatro años trabajando en Reforma como coordinador de fotografía nacional.

O algo así.

Es amigo y colaborador con CARMEN ARISTEGUI y se formó en un diario de Hermosillo.

Me explicó que no va a publicar el resultado de su investigación hasta que lo considere conveniente.

Fue muy enfático al asegurar que la información no la recibió de NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA. Insistió en que se trata de una investigación independiente y que por ahora está muy ocupado en la investigación sobre los procesos paneles en contra de JAVIER DUARTE DE OCHOA.

Sobre su vida personal, Arteaga me comentó que casi es obregonense pues sus padres son de Cajeme. Su mamá fue oficial del Registro Civil de Ciudad Obregón y su señor padre se llama —o se llamaba— BENJAMÍN ARTEAGA.

Tengo, para mí, que con esto se cierra este capítulo por lo que a mí respecta.

Dos puntos destacan. A saber: 1-. Napoleón Gómez Urrutia no está, según el periodista Arteaga, detrás de esta investigación. 2-. No se publicará ningún reportaje con las conclusiones hasta que sea el momento propicio, de acuerdo a Víctor Hugo Arteaga, quien agregó que su trabajo está bien fundamentado y en su momento lo demostrará.

Y tan tan.

Ahora digo: hubo un momento en que llegué a creer que Víctor Hugo Arteaga no existía. Los amigos a los que consulté en Hermosillo pero también en Obregón, no le conocen.

Eso me confundió y pensé que se trataba de un personaje inventado, como es común que suceda en las redes sociales.

Por fortuna no es así y creo que con esto está todo aclarado.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER ME LLAMÓ mi amiga CHAYITO OROZ IBARRA, para recordarme que se cumplen 50 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968…

Pues sí: hace medio siglo que ocurrieron estas históricas olimpiadas, que lo fueron no solamente por estadísticas sino porque se realizaron a solo unos días de que la barbarie había ensangrentado la explanada de Las Tres Culturas en Tlatelolco y un presidente se había manchado el honor y la investidura para siempre…

Ese mismo presidente, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, tuvo el valor de presidir la inauguración y pronunciar un discurso que no se escuchó por la tremenda rechifla del público…

A cambio de esto, hubo una atleta muy joven, que brilló como el sol ese día, pues se había convertido en la primera mujer EN EL MUNDO (las mayúsculas son de Chayito, a través de mí) en llevar la antorcha olímpica hasta el pebetero…

Ella se llama ENRIQUETA BASILIO, y, por ventura para sus amigos y para ella misma, todavía vive…

A Enriqueta Basilio la conocí en Ciudad Obregón, gracias a su amiga Chayito…

Ellas se habían conocido en la Cámara de Diputados y se hicieron espléndidas amigas, junto con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Precisamente el día que me la presentó la exdiputada federal y local, Julián nos acompañó a la mesa…

¡Gracias Chayito!...

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para compartir con mis dos que tres lectores una triste noticia, que no por esperada es menos dolorosa: ayer dejó de existir don LORENZO CONTRERAS SANTANA, padre de mi amigo LORENZO CONTRERAS ZAMORA…

Ayer mismo, en los Rumbos del día, dije que se encontraba “sumamente delicado de salud” y que por desgracia el cáncer le ganó la batalla…

Y así fue…

Ayer a las 08 de la mañana, don Lorenzo dejó de sufrir por los intensos dolores que le produjo uno de los cánceres más agresivos que se conocen…

Sus restos fueron velados en Funerales Missión Colima, en Ciudad Obregón, y a las 16:00 horas fue llevado a recibir una misa de cuerpo presente para luego ser sepultado…

A Lorenzo, mi amigo de toda una vida, mi solidaridad de amigo y hermano…

¡Descanse en paz don Lorenzo, un gran ser humano!...

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Durísimo le está llegando el golpeteo a MANUEL BUSTAMANTE SANDOVAL, exalcalde de Benito Juárez y de un tiempo a acá, sometido a un sin fin de versiones y rumores sobre su actitud personal…

Ojalá que Manuel, permitiera una charla con este columnista, en la que podría expresar sus puntos de vista y hacer las aclaraciones que considere pertinentes…

Ojalá…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! NO CABE DUDA que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sigue sin darse cuenta que ya es Presidente Electo…

El jueves anterior declaró, no como primer mandatario sino como El Peje, que “aunque no les guste, el tren maya, va”…

¿A qué le suena esto, dilecto lector?...

A mí en lo personal, me suena a desafío, a bravuconada, que puede oírse bien en un candidato pero que en boca de un presidente electo, se antoja bastante peligroso…

¿Un presidente que reta a los que no están de acuerdo con un proyecto de obra y se planta desafiante a gritar que va porque va?...

Según veo yo las cosas, aquello de la “República amorosa” y “amor y paz”, fue puro jarabe de pico…

Es todo.

Le abrazo.

