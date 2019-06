Personajes que se adjudicaron terrenos ¿será?

El pasado viernes dejaron sus puestos la mayoría de delegados federales a excepción creo el del IMSS Guillermo Noriega y el de Infonavit Vladimir Barbosa, porque fueron designados por un comité, pero todos los demás se fueron por decisión presidencial, lo que conllevará problemas ya que se centralizará todo a la Ciudad de México, no hay pues “ventanillas” para ningún tipo de trámite en ninguna dependencia, esta es la Cuarta Transformación.

Saco a colación esto porque se supone que mañana lunes la activista Petra Santos, quien estaba al frente de la Sedatu iba a dar a conocer, ya lo había anticipado un par de semanas antes, una lista de personajes que se habrían apropiado de terrenos nacionales, obvio me imagino en colusión con autoridades según ella aquí en Sonora, hay miles de hectáreas en esa situación.

Obvio Santos, ya no podrá dar esa información esta semana por venir, hasta que se resuelva que va a pasar en la dependencia, si se queda, bajo qué figura, al igual que los otros hoy exdelegados, pero por fuentes al interior me dieron unos nombres.

En una primera lista aparecen Coppel, terrenos aledaños a la Presa Abelardo Rodríguez, en el Valle de San Luis, unos terrenos agrícolas donde están en sociedad los exalcaldes Reina, Díaz Armenta y uno de los Dagnino, quien por cierto ya tiene todas las anuencias para abrir el “lavadero” de hotel que construyó en la que fuera casa de la familia Obregón Luken, en la colonia Centenario en Hermosillo y que se escrituró a un prestanombres de apellido Abeytia.

Pero sigamos con la lista aparece también Roberto Romero, terrenos en La Victoria, donde tiene una huerta de nogal al igual que aparecen algunas minas con operaciones irregulares, una de ellas Mulatos, hay otra por rumbos de Caborca, donde por cierto no dejaron entrar hace unos meses a periodistas que realizaban una investigación.

También por ahí aparece un apellido Montes de Oca, hermano de quien fuera procurador Rodolfo Montes de Oca y por ahí también en la lista, un apellido Pesqueira, con terrenos de la Tribu Tothom Odam, entre otros.

De hecho el productor cajemense Juan Gerardo Gándara González, quien preside la Federación Estatal de Propiedad Rural al enterarse de este posible anuncio que se daría esta semana por venir, hizo una denuncia en su cuenta de twitter señalando a quien fuera director de Propiedad Rural Luis Basterrechea Sosa, como corrupto, ahí nomás para dar cuenta como estuvo esta área el sexenio pasado.

En fin, por lo pronto esto queda en “stand by” la Delegación de Sedatu, esta acéfala, veremos que pasa y si le dan curso a esto y las reacciones de los señalados, mi fuente me dijo que me daría una lista de operaciones y personajes del sur de la entidad, veremos.

Ventanillas… cerradas

Lo que es un hecho ante la falta de delegados, las ventanillas de delegaciones están cerradas, la que va a impactar para el sur es la de Sader, por aquello de los trigueros y sus pagos de Ingreso Objetivo, esto va a llevar tiempo, si creen que les pagarán en junio, lo más probable es que no y será por gotero.

Decían que sería de impacto la llegada de Sader a Obregón, pues es solo para los guardias que cuidan el inmueble hasta el año que entra se vendrá su titular Víctor Villalobos y quien sabe.

Los 30 o 40 empleados de la Sader en Hermosillo están sin hacer nada desde diciembre, no hay tramites ni apoyos para productores de ningún tipo, nomás cobran cada quincena y así están las demás y hasta despidos ya hay en oficinas de la Delegación de Economía en la capital y aquí en Obregón y no los quieren indemnizar, nomás que firmen su renuncia y hay gente que tiene años, es increíble e inadmisible lo que les quieren hacer.

¿Y la propiedad privada?

La Asamblea de Diputados de la Ciudad de México, recién acaba de aprobar una reforma a un artículo, el 60, dándole forma de un “derecho humano” por lo cual a partir de ya, cualquier inquilino que rente una propiedad, si no paga, no puede ser desalojado, así de fácil y sencillo, vean nomás lo que hicieron los legisladores de Morena.

¿Y la propiedad privada? Pues se acabó en la Ciudad de México, quién en su sano juicio va a querer invertir en desarrollos comerciales para rentar o habitacionales, dejen ustedes, ahorita ya hay quienes habitan en casa o locales de renta, si se les pega la gana, no pagan y se quedan adentro de por vida, si quieren.

Así que ojo esto es un preámbulo para lo que se viene, lo comenté en mi anterior colaboración, ahí vienen los foros nacionales para una nueva Ley de Aguas y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal, trae iniciativa para cambio de régimen de tenencia de tierra agropecuaria y ganadera.

No sé si antes del 2021 o después de esa elección intermedia se vendrá esto, para que vayan tomando nota el mismo Gándara González, Baltasar Peral, dirigente de la Aoass, Miguel Anzaldo, dirigente del Distrito de Riego y productores de las diferentes uniones de Cajeme y el Mayo, se va a repetir un escenario como el aciago que se vivió en 1976, pero ahora se hará diferente, harán primero los cambios constitucionales… al tiempo, así que vayan echando una platicada con el senador Arturo Bours, para que conozcan su posición y lo que sabe de estos temas, al igual que el diputado Jorge Russo, a Javier Lamarque, ni lo busquen, no tiene caso.

Feminicidios

Como ya es de todos conocido, el pasado jueves se vivió un día rojo le quitaron la vida a 3 mujeres y a otra de una manera artera y cobarde, le pegaron en la cabeza con un bat de beisbol y su estado es delicado.

Una de las víctimas, una niña de ¡7 años!, otra una joven estudiante, otra encontrada en un baldío, no tiene caso señalar como las asesinaron, no es el punto, sino a que grado están llegando las cosas, es atroz, desconcertante como alguien puede actuar así contra un ser humano, contra una mujer, no hay palabras.

Me tocó estar en la rueda de prensa que dio la fiscal Claudia Indira Contreras, donde informó sobre los casos, obvio cuidando el debido proceso en el caso de la niña, hay un detenido al parecer un ¡vecino!, de donde vivía la niña, nomás imagínense lo que es hoy para las familias, tanto de la víctima como el victimario.

En lo personal le pregunté si es necesaria una “Alerta de Género” para Sonora, por aquello de estadísticas que hay en la entidad y fue clara al responder que lo importante es que los 3 niveles de Gobierno trabajen coordinadamente al igual que lo que deben hacer las familias y la propia sociedad ante estos hechos.

Creo que si la alerta viniera acompañada con recursos, a lo mejor sería bueno, el detalles es que no los hay y en las entidades donde se ha dado la precitada Alerta de Género, no es garantía de que bajen los feminicidios, siguen igual las coas.

Lo más probable es que las diputadas federales de Morena, Wendy Briceño y Lorena Valles, se traigan en las próximas semanas a la comisionada para Erradicar la Violencia Contra la Mujer de la Secretaría de Gobernación, Candelaria Ochoa y de seguro van a solicitar esto con el fin de darle un sesgo político al asunto, porque en términos presupuestales no han hecho nada por Hermosillo, al igual que los otros 5 diputados federales de Morena por sus distritos.

Me quedo con lo dicho por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien como madre, dijo un ¡ya basta!, a este tipo de crímenes que nos denigran como sociedad y no hay de otra más que estar atentos en el seno familiar, en los amistades, noviazgos, en el trabajo, oficina etc… a cualquier señal de que algo anda mal en una hija, hermana, amiga, compañera de trabajo y tomar las medidas preventivas, no hay de otra.

La “4T” en el sur

Un verdadero desastre se está convirtiendo la 4T en el sur de la entidad en cuanto a administraciones municipales, Guaymas, Bácum, Empalme, Cajeme, Navojoa, sus alcaldes envueltos en diferentes problemas, sobre todo de corrupción y opacidad.

Vean nomás lo sucedido esta semana corren en Empalme y Navojoa, a sus tesoreros por graves irregularidades, las de Navojoa ya documentadas, la clonación de vales de gasolina incluso aceptado esto por su alcaldesa Rosario Quintero, lo que ocasionó que ya hasta regidores le dieran la espalda y la dirigencia de Morena.

El detalle es que ayer mismo Quintero, confirmó en el puesto a Jesús Covarrubias Aguilar, en el puesto, no aceptó la remoción que hicieron los regidores, la mayoría, así pues en pleno desacato a una decisión de Cabildo, habrá reacciones.

Y el otro detalle es que se hizo la denuncia ante la FAS hace ya varias semanas y nada, el fiscal Odracir Espinoza, festejando este fin de semana que obtuvo un nuevo doctorado, que bueno, pero nos sale debiendo en cuanto a resultados, no solicita a un juez que obsequie órdenes de aprehensión ¿de qué se trata pues?

En Empalme, de risa lo que sucedió corren al tesorero, se sube a su carro, lo multan porque no trae placas, periodistas dan cuenta en el momento y le dicen al agente que la unidad policiaca no trae placas tampoco y le levanta multa también.

En Guaymas, la alcaldesa Sara Valle, ha recibido 345 millones de pesos en lo que va de sus administración y no se ven por ningún lado ¡ah!, pero quiere estadio nuevo o que remodelen el “Abelardo Rodríguez” hoy un basurero, quiere negocio pues y le hace solicitud a la directora de Conade Ana Guevara.

Y aquí en Cajeme, con un Sergio Pablo Mariscal, puras campañas de imagen y la ciudad sigue igual, aunado a la falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, ya dio cuenta que no es negocio y pacto con el… PRI.

Será ‘Dagnino’ Galindo el que se encargue de aquí al término de la administración, probable Mariscal, busque la reelección o buscará imponer a Margarita Vélez, quien tiene metidas las manos en todas las áreas.

Y ya ni que decir de lo que sucede en Bácum, tierra en poder del “huachicol” ya ven lo sucedido esta semana, despareció un agente policiaco, en fin los alcaldes morenistas del sur, no la están haciendo, el “pueblo bueno” que votó por el proyecto, ya dio cuenta y en el 2021 se las va a cobrar.

Aranceles

Ni imaginar lo que sucederá en Sonora y en el país si no son fructíferas las negociaciones que iniciará el secretario de Relaciones de México, Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, el próximo miércoles, ante el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel de 5 por ciento a todo producto que entre producido en México, que se incrementará hasta llegar a un ¡25!, por ciento en octubre.

¿Por qué esta decisión de Trump? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, por aquello de los derechos humanos de los pobres, abrió la puerta del sur del país y se han dejado venir miles y miles de migrantes de Centroamérica en la búsqueda del “sueño americano” y sin control.

Están entando todo tipo de gente, incluso de países asiáticos, ante lo “laxo” que se puso México, y esto está causando problemas en la frontera, sobre todo en Tijuana y Trump, que ya sabemos como es y por razones de seguridad nacional ha tomado medidas para proteger a su país, nos guste o no.

Y ya también anunció que impondrá tarifas arancelarias a automóviles que se produzcan en México, quiere que vuelvan las armadoras a EUA, nomás imaginen lo que sería cerrar la planta Ford en Hermosillo.

El presidente Trump, es un negociador, un ejecutivo y como tal está actuando, el presidente de México, no sabe lo que es esto, lo suyo es la plaza, la arenga a las masas, nunca ha trabajado.

¿Qué hay que cerrar filas? Pues sí, pero en este asunto si no hay una buena negociación, quien más perderá será México, y lo que se vendría para Sonora y el país sería una recesión de graves consecuencias.

Línea en el PRI

En reunión celebrada entre gobernadores emanados del PRI a la que no asistió la gobernadora Claudia Pavlovich, el del Estado de México Alfredo del Mazo, marcó “línea” a favor del gobernador de Campeche Alejandro Moreno, para que sea el próximo dirigente del PRI nacional.

La gobernadora Pavlovich, no asistió por cuestiones de agenda, pero al margen de eso no hay que olvidar que uno de los contendientes, el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud José Narro, la invitó como compañera de fórmula como secretaria general, algo que no aceptó por razones más que obvias, tiene un mandato constitucional que debe y quiere cumplir y desde mi punto de vista y de muchos, el tricolor no pasa por un buen momento, imposible dejar el puesto para una aventura de este tipo.

La gobernadora Pavlovich, por cortesía o convencida está con Narro y punto, por cierto este ante el evento de los gobernadores sostuvo reunión con Ivonne Ortega, otra contendiente seguramente llegaron a acuerdos a los que seguramente se sumará Ulises Ruiz, otro de los contendientes, el más crítico de los 4.

¿Qué le depara al PRI en su elección? Ya lo veremos, no están acostumbrados a procesos democráticos ahí viene la campaña interna, ya se verá el uso del padrón y la cargada son 32 entidades y el PRI solo gobierna en 13.

Si no se construyen acuerdos, incluso declinaciones, el proceso puede que termine muy mal y entierre al tricolor para el proceso 2021, si hay trampa la multa por cada voto ilegal es de 47 mil pesos, saquen cuentas a nivel nacional.