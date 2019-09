¿Podrían los gobernadores de la Conago llegar al extremo de romper el pacto fiscal? Se oyen rumores

MÁS ALLÁ DE QUE LA ALCALDESA de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ haya llorado en su informe (que no fue un arrebato emocional inventado por ella sino por JOSÉ LÓPEZ PORTILLO aquel primero de septiembre de 1982, en el sexto y último informe presidencial).

Más allá de que la presidenta de Navojoa, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO (Chayito para los navojoenses), haya bailado el son de la negra;

Más allá de que a la alcaldesa de Guaymas, SARA VALLE DESSENS se le hayan rebelado los regidores; más allá que en algunos municipios se suspendiera la fiesta del ‘Grito’; más allá de que al munícipe de Nogales se le soltara la campaña en el ‘grito’, la realidad es mucho más cruda, más decepcionante que lo que se puede ver por encimita.

¿Por qué?

Porque Morena les ha fallado a sus alcaldes, ya no se diga a los de otros partidos.

Su Presidente, o sea el presidente de todos los mexicanos, les ha fallado y esto, señor mío, no tiene vuelta de hoja. La realidad está aquí y está allá, frente a nuestros ojos. Exactamente como un libro abierto.

A ver, dígame: ¿qué secretario ha visitado a los alcaldes de Morena en Sonora? Ni siquiera aquel que supuestamente estaría despachando en Cajeme, VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS, el de Agricultura.

Por cierto, ¿qué le ha dejado a Cajeme todo aquel aparatoso movimientos que se llevó a cabo al principio del sexenio, en qué diablos quedó?

Los productores del campo, los del sector acuícola, los ganaderos, ¿qué le tienen qué agradecer a AMLO?

Nada, absolutamente nada.

Vamos, ni siquiera se ha acercado un alto funcionario de la Federación para preguntar que se les ofrece.

Van y vienen a la Ciudad de México y regresan con las alforjas vacías. Hay una terrible sequía económica porque los recursos los están mandando para ser entregados en propia manos a los beneficiarios.

De nada les ha servido a los alcaldes de Morena tener contactos en México. Y es que AMLO, emulando al presidente LÁZARO CÁRDENAS, aplica la máxima de que ahora los de casa comen al último y en la cocina.

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas!

Esta terquedad de centralizarlo todo en un solo hombre, el que todo lo ve, el que todo lo oye, el que todo lo decide, el que todo lo supervisa, le está costando carísimo al país, a la gente que vive en los municipios porque no se está haciendo obra pública, porque los alcaldes no están respondiendo a las demandas de la ciudadanía, porque no tienen recursos para reaccionar prontamente a los requerimientos más urgentes.

Ahí está el caso de Álamos. A nadie se le puede escapar que uno de los problemas más sentidos y más angustiosos de Álamos, ha sido y sigue siendo, la falta de agua.

Álamos tiene un proyecto largamente acariciado: un acueducto que trasladaría agua de Mocúzari a los alamenses de la cabecera municipal. Para ello, el alcalde VÍCTOR BALDERRAMA, contaba con el Fondo Minero, alrededor de 36 millones de pesos.

Ya se tenían programados para realizar la obra del acueducto.

¿Y qué fue lo que pasó?

Que el Gobierno de la Cuarta Transformación cambió la pichada. El recurso del Fondo Minero ya no pasaría a las manos de los alcaldes ni de los gobernadores. Será entregado directamente a los beneficiarios y vaya usted a saber a dónde va a parar ese dinero.

Por lo visto, al presidente AMLO se le escapa que el agua es para las familias de Álamos.

Pues sí: van y vienen los pobrecitos presidentes municipales de Morena. Y siempre lo mismo. No hay recursos. Y los que hay, los envían directamente a la gente sin supervisar su destino y su utilización.

Es la mística del presidente. Está empecinado en que el dinero le llegue directamente a la gente. A que no pase por los gobernadores ni por los alcaldes.

Terrible disyuntiva para un hombre de Estado que está gobernando contra la tradición y el sentido común en aras de acabar con la corrupción.

Y es así que estamos viendo recorte tras recorte. Y todo por lo costoso de sus proyectos consentidos. El Aeropuerto de Santa Lucía. Pero primero su más grande error hasta ahora: la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco. Lo que ha tenido que pagar el Gobierno para medio indemnizar a los inversionistas privados.

Y hay más: la Refinería de Dos Bocas. Y desde luego, el Tren Maya.

Todo esto, ha generado un profundo malestar entre los gobernadores. Y se dice que en un próximo Congreso de la Conago, que se llevaría a cabo antes de la aprobación del presupuesto el 15 de noviembre, podrían dar una noticia espectacular y peligrosa.

Por ejemplo, que se salen del pacto fiscal.

Es decir, que ya no serían los cobradores de la Federación porque no hay correspondencia de parte del centro.

Mal presagio.

Algunos gobernadores de los Estados, han manifestado que AMLO es el presidente que más mal los ha tratado.

Más que VICENTE FOX, a pesar de su ignorancia y a pesar de MARTITA.

Más que FELIPE CALDERÓN, a pesar de ser muy vengativo. Más que PEÑA NIETO, que fue un dulce comparado con AMLO.

Ninguno de ellos se animó a tanto. Hay una crisis de verdad y las consecuencias están por verse. Aún nadie se ha percatado pero hay signos que algunos analistas ya han visualizado.

Y a esto hay que sumarle las 12 universidades que están tronadas. Como verá, nada bueno se presenta en el horizonte. Hay nubarrones a la distancia cercana.

El futuro inmediato no pinta bien para los mexicanos. Y lo más grave, es que a fuerza de machacar todos los días que estamos muy bien, que la economía está estable, que no habrá ningún problema, muchos viven esa ilusión de que por fin llegó un iluminado a la presidencia que le está dando dinero a los pobres, a los desempleados, a los viejitos, a los ‘ninis’, a las madres solteras, sin desentender el desempleo y la inflación.

Y esto es lo que asusta a los expertos.

¿AMLO el predicador?

Así lo llaman algunos. Yo no coincido con esta crítica. Porque los opositores lo cuestionan en forma de guasa. Y esto no es para hacer chistoretes. Esto es algo muy inquietante y muy serio.

Estamos hablando de un Gobierno que predica, en efecto, la austeridad aunque algunos la llaman ‘austericidio’.

¡Gulp!

Con todo esto, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos ayuntamientos ruinos. Tenemos gobiernos estatales ruinos. Tenemos universidades en ruinas.

Todo un cóctel molotov. Una bomba de tiempo, dicen algunos. Yo no sé si será para tanto pero el país está sumido en la especulación, en el temor y en la incertidumbre.

No todos los mexicanos, claro. De hecho, a lo mejor ni la mitad. Pero con el resto bastaría para que surgiera un problema de crisis mayor que nadie podría contener.

Muchos ven así las cosas.

En fin.

Y POR ÚLTIMO: ME LLEGÓ un whatsapp de mi amigo DANIEL TRÉLLES IRURETAGOYENA. Dice que López Obrador es mejor presidente que los últimos tres que le antecedieron: Fox, Calderón y Peña Nieto. Que él cree en él… Al costo…

