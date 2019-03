Polémico pero buen evento el de Magdalena; desolación y tristeza en el de Lomas Taurinas

EL FIN DE SEMANA QUE RECIÉN terminó se “atascó” de información. De toda jaez.

Como quién dice, hubo de todo: de dulce, de chile, de manteca y de algo más.

Desde luego, un hecho aparentemente trivial que, andando los meses y los años, podría convertirse en referente obligado para establecer en qué momento los mexicanos vieron el primer síntoma de la degradación del Gobierno de la Cuarta Transformación: el abucheo a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la inauguración del Estadio de Los Diablos Rojos del México, cuando pronunciaba su discurso oficial.

Yo no daba crédito a lo que estaba viendo y escuchando: el Presidente de los pobres abucheado por una mayoría de la fanaticada que llenaba las tribunas del flamante estadio.

Amlo quiso hacer su acostumbrado chistorete culpando del abucheo a “la porra fifi” o a algunos “del equipo fifi”, como también calificó a los aficionados que le gritaban “¡Fuera, fuera!”. Pues sí: el Presidente estaba digiriendo una cucharada de su propio chocolate.

Mal se vio con la descalificación.

O sea, que no se aplicó aquello de que “el que se lleva se aguanta”.

Como sea, el abucheo y el grito de “¡fuera, fuera!”, quedará inscrito en los anales de la historia.

Localmente, esto es, a nivel de región, de nuevo se intensifica la violencia.

Afortunadamente, no se registraron víctimas inocentes. Bueno, hasta donde estoy enterado.

Ciertamente, debe reconocerse que a partir del cambio de titulares en la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la eficacia en respuesta rápida a eventos delincuenciales, se ha hecho notar.

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS, de la Fiscalía General de Justicia, y DAVID ANAYA COOLEY, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, han cumplido su palabra empeñada ante los sonorenses en sus correspondientes discursos de toma de protesta: que trabajarían coordinadamente y ofrecerían resultados.

A eso se comprometieron.

Y por lo pronto, caro lector, se han resuelto con notable rapidez dos casos que impactaron a la sociedad sonorense, incluso, a la opinión pública del país.

Primero el asesinato de un joven colega de Hermosillo y luego el homicidio del Periodista de San Luis Río Colorado, SANTIAGO BARROSO.

Este último, con un resultado inesperado tras de una tendencia mediática a privilegiar la línea de investigación del crimen organizado.

O sea, que se le dio ese sesgo: un atentado a la libertad de expresión.

No hubo tal: se trató, según la Fiscalía, de un crimen pasional y así lo dejamos.

TAMBIÉN EL HOMENAJE póstumo a LUIS DONALDO COLOSIO en Magdalena, fue “nota” y no tanto por el evento en sí mismo cuanto por las opiniones encontradas que se suscitaron después de los discursos y las declaraciones.

Por ejemplo, cuando la Presidenta nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU dijo que el asesinato del excandidato presidencial, era un caso cerrado.

Según veo yo las cosas, si ella fuese una militante distante del poder y no fuera sobrina de CARLOS y RAÚL SALINAS DE GORTARI, pero además, su padre FRANCISCO RUIZ MASSIUE no hubiese sido asesinado por matones a sueldo y su tío Raúl no hubiera sido inculpado—aunque finalmente lo hayan exonerado— de ser el asesino intelectual, su declaración de que el caso Colosio está cerrado, no hubiera tenido mayor relevancia.

Pero lo dijo ella, una dirigente que lleva el apellido Salinas, aunque ella no tiene la culpa de ese parentesco.

Más tarde, fue entrevistado ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y en su tiempo, Secretario Particular de Colosio.

Explícitamente Durazo dijo que respeta a Claudia Ruiz Massieu pero que no está de acuerdo con ella.

Se le percibió molesto.

Es posible que por estos incidentes haya pasado casi desapercibido algo que, en esencia, es más trascendente: que Colosio, en ausencia, congregó a personajes de distintos partidos en su aniversario luctuoso.

A saber: FRANCISCO ZEPEDA MUNGARRO, Presidente de Magdalena por los Partidos PAN y PRD.

Y las dos CLAUDIAS: PAVLOVICH y RUIZ MASSIEU. DONALDO COLOSIO RIOJAS, de Movimiento Ciudadano. Y ALFONSO DURAZO, de Morena.

Por cierto, las Claudias estuvieron en la casa familiar y en la plaza del pueblo, mientras que Donaldo hijo estuvo en varios eventos, incluyendo en la misa.

¿Figuras priistas relevantes?

Pues sí, las hubo, aunque no tanto.

JOSÉ MURAT, Presidente de la Fundación Nacional Luis Donaldo Colosio. SAMUEL, PALMA, GUILLERMO HOPKINS GAMEZ, GÓMEZ MAGANDA, LAURA y CLAUDIA COLOSIO, entre otros.

Una fotografía me llamó la atención: posan abrazados, como buenos cuates que se conocen de muchos años, el Cronista político MIGUEL REYES RAZO, a quien conocí precisamente en la campaña de Colosio, y BULMARO PACHECO, de la Fundación Colosio Sonora.

¿Y el evento de Lomas Taurinas?

Desolación e indiferencia. Muy pocos asistentes. Con la mayor parte de la butaquería vacía. Se dieron detalles que entristecen, aunque bien vistas las cosas no deben sorprendernos: el PRI no ha ganado ninguna elección de Gobernador en Baja California. Es decir, desde hace 36 años.

Muchos militantes del PRI se fueron a Morena. Los pocos priístas que había en el sillerío, son personas de muy avanzada edad.

La televisión entrevistó a algunos de los que se encontraban mirando el desolador panorama. Ninguno supo decir cómo era Colosio, que ideas pregonaba, en qué fecha fue asesinado. Duele decirlo pero es la realidad: el PRI dejó de existir en Baja California.

Total, muy contrastantes los homenajes a LDC.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ Y AQUÍ, LO PROMETIDO: resulta que el Instituto de Auditoría y Fiscalización Superior del Congreso del Estado (ISAF), “tiene la obligación de auditar a toda entidad que reciba recursos públicos”…

En este contexto, el dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UNISON, CUAUHTÉMOC GONZÁLEZ, se apersonó en el Juzgado Primero con sede en Hermosillo, para solicitar un amparo y evitar así que el ISAF audite a la agrupación sindical que representa…

A nadie se le puede escapar que el STAUS recibe dinero público de la Universidad de Sonora, pero el líder argumenta que no es una entidad pública…

Sin embargo, el Auditor Mayor del ISAF, JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA, no se quedó de brazos cruzados y con su equipo jurídico logró que se negara el amparo al sindicato…

Lo cierto es que el caso está ahora en el Tercer Tribunal Colegiado del Ramo Penal y Administrativo, en manos de la Magistrada ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ quien tendrá la responsabilidad de presentar la ponencia ante los otros dos integrantes de este Tribunal…

Esto tiene un gran significado porque lo que está en disputa no es la autonomía sindical sino el buen uso y la transparencia en el manejo de los dineros del pueblo… Las cosas como son…

¿El manejo de las cuotas?...

Eso es otra cosa…

Es todo.

Le abrazo.