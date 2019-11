Por dónde vino a polvear la bala: Alberto Barreras le reclama al columnista

NI HABLAR: EMPEZARÉ POR EL FINAL otra vez. Es necesario que así sea aunque se trate de un asunto doméstico del columnista que tiene qué ver con lo que ocurre en esta columna y su relación directa con mis dos que tres lectores.

Primero, se lo digo: recibí una carta del maestro VÍCTOR ALBERTO BARRERAS CASTRO, sin duda el personaje del momento en prácticamente todos los medios del país.

Me hace algunas observaciones sobre mi comentario de ayer en torno al caso de la columna publicada por el portal Sin Embargo.com, cuyo contenido ya es del dominio público.

Hago la cita textual a continuación:

“Buen día Sr. Rivas: me presento con usted. Mi nombre es Víctor Barreras. Tal vez me recuerde que hace ya algunos años, más o menos como el 2002 usted y yo nos conocimos cuando usted chocó mi auto por la calle Chihuahua y Zaragoza. Recuerdo que usted no quería que la policía interviniera y me pidió que lo viera en su casa otro día. Siempre he admirado su trabajo y sus notas pero la de hoy hablando así de mí me causa un tanto de admiración puesto que para que uno hable bien o mal de otro tendríamos que conocer a la persona y salvo la ocasión que cedí a no intervención policial en el choque no tengo el gusto de conocerlo.

“Si me desempeñé en el Cbtis 188 como maestro. Donde hice una gran labor y así se me reconoce. La percepción de algunos no define la forma de ser de nadie. El carro al que hace referencia lo compré con el esfuerzo de mi trabajo por años siendo un sueño y gusto de tenerlo. Ayudé a muchos jóvenes de ahí incluso interviniendo en problemas legales para sacarlos de broncas y hasta apoyarlos para comer a algunos y sacarlos de drogas. No soy un político que me gusté colgarme medallas de esas y al contrario busco hacer las cosas por voluntad no por protagonismo.

“La nota que saca esta vez ya ha estado siendo aclarada de mi parte y de parte de la familia en su momento acusadora.

“Ruego que así como habla de mi con tal dureza también haga públicas las cartas que circulan de la familia y/o la mía. Todos podemos estar expuestos a acusaciones y al final no ser culpables como se demostró en mi caso. Imagine que en el accidente con usted lo hubiera querido perjudicar y acusar de otras cosas para sacar ventaja?

“Gracias por la atención prestada a mi escrito”.

COMO VERÁ USTED, el profesor Barreras Castro, repite, en cierta medida, lo que por la mañana ya le había escuchado en su llamada telefónica al noticiario de MVS TV, cuyo conductor es LUIS CÁRDENAS.

Lo escuché atentamente y pensé que era bueno que se defendiera en medios, pues fue a través de un medio digital que se empezó a ventilar su caso. Debo decirlo: me reprocha mis comentarios porque asumo como verdad lo que, lo que según él no se comprobó.

Y algo que me pareció un acto de deshonestidad de su parte, fue el comparativo que hace entre el delito que se imputa a su persona en el precitado portal y un irrelevante incidente vial que el destino quiso que nos llevara a conocernos, aunque hubiese sido en forma muy breve.

Me parece de muy mal gusto que apele a un asunto incidental acaecido hace muchos años para equipararlo con el que en el reportaje de Sin Embargo.com hace referencia a su persona.

Yo si me acuerdo perfectamente, maestro Barreras. Era una media mañana y era un día cualquiera. Mucho tráfico por la calle Chihuahua de Ciudad Obregón entre Galeana y Zaragoza. Justamente al pasar frente al Hotel San Alfonso, un taxi salió intempestivamente de entre dos vehículos de la Policía Federal cuyos elementos se hospedaban en esa hospedaría.

El taxi se atravesó en su camino, maestro y usted ‘se amarró’ en forma súbita. Yo venía atrás de usted y estoy cierto que nadie pudo haber evitado el incidente. Recuerdo con meridiana claridad que su vehículo era de modelo atrasado. Carrocería oxidada en varias partes y en otras, quemadas por el sol.

Usted dice que yo le pedí que evitáramos la intervención policiaca y eso es muy cierto.

Era media mañana. Era un incidente irrelevante. La policía solo nos habría quitado tiempo con los trámites y el resultado hubiera sido el mismo: pagar el daño a su auto.

Procedí como lo hubiera hecho cualquiera. Pagar sin intervención policiaca. No daños personales. Los daños que hubo, eran mínimos en la defesa posterior. Tenía muy claro que usted se aprovecharía para sacar alguna ventaja. Pero siempre he creído que vale más un mal arreglo que andar haciendo diligencias para ahorrar unos cuantos pesos. Se le pagó y bien maestro Barreras.

Por lo demás, se agradece sus buenos comentarios sobre mi quehacer periodístico. Entiéndame bien: lea de nuevo mi columna de ayer y se dará cuenta que fui cuidadoso en el tratamiento que di a su asunto. No soy juzgador de nada. Seré feliz si usted demuestra que lo que publica el portal citado, es falso. Nada me daría más gusto porque a fin de cuentas es un maestro, con una carrera profesional que seguramente le costó un gran esfuerzo lograrla, como lo reconoce en el caso de su automóvil.

Mire usted: ayer platiqué con un representante de la izquierda de Ciudad Obregón. No lo busqué. Mi encuentro con él fue casual. Él afirma que conoce su caso hasta las entrañas.

En esta tesitura, maestro Barreras Castro, yo le sugiero que se dirija a la fuente que inició todo este relajo. No hay de otra.

Por lo demás, no está en mi interés causarle desdoro a su nombre ni a su reputación. Si así fuese, hoy debería de haber publicado un texto que me envió un respetado y muy conocido político sonorense sobre su persona y todo lo que se está manejando en su desempeño como maestro de una escuela de enseñanza mixta que es donde está la clave de todo.

Le deseo suerte y, de veras, que le vaya bien.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DECÍA YO QUE HOY empezaría por el final. Y no exageré. En realidad, debí empezar contándole aquello de una cosa mala y otra buena… La mala —no tan mala— fue la carta que me envió el profesor Barreras y que ya compartí con usted…

La buena —y no tan buena porque muestra que me perdí de contactos muy apreciados— es que, al descubrir que yo atesoraba involuntariamente decenas de correos que estaban ‘amarrados’ a un código, rescato esos correos de personas muy queridas para mí…

Llevaban meses ‘atorados’ en uno de mis correos. Lo bueno es que ya están disponibles, ya los leí y me propongo darle salida en los días por venir…

Un adelanto: hay algunos interesantes, como el de MAYO C. MURRIETA, mi amigo académico de la UNAM…

Otro es de DOMINGO VALDEZ, a quien no he visto en casi cuarenta años. Él fue tesorero municipal en la administración del doctor ÓSCAR RUSSO. En 1979 le perdí la huella y lo único que supe de él, es que se había regresado a su amado Hermosillo donde radica…

Me comunicaré con él…

Por lo demás, le comunico a la ilustre lectoría que puede seguir utilizando el mismo correo para enviarme sus cartas con el compromiso de que serán atendidas de inmediato…

¡Gracias, muchas gracias!, porque ahora sé que no me han olvidado…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, de la reciente gira del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, más allá de la letanía predicadora de todos los días, hay algo que todavía anda circulando en redes: una fotografía en la que se ve a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, saludando, abrazando, a una indígena de rostro curtido por el sol y refleja cien años de sufrimientos y hambres…

Es la materia prima en el quehacer discursivo de sucesivos gobernantes que han alimentado la ilusión de estos marginados sociales y que al final del día se quedan con las manos vacías, observando cómo se les va el tiempo —su tiempo— de las manos siempre vacías, siempre arrugadas y marchitas…

Yo no puedo creer que López Obrador sea el presidente que romperá con este maleficio. No puedo creerlo porque sus actos muestran las inconsecuencias en que giran sus políticas públicas…

Es la historia de siempre….

Y POR ÚLTIMO, ME CUENTAN que muy pronto algunos conspicuos exmoradores del viejo barrio de La Ladrillera, en Ciudad Obregón, se juntarán en Las Higueras, ese paraíso terrenal de PEPE HIGUERA, que también fue alumno en la primaria ‘Carmen Sánchez Corral’… Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com