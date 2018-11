Por encima de la ignorancia, está Sonora

La Fracción III del Artículo 98 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, establece con mucha claridad el procedimiento para elegir al fiscal general de Justicia.

Como sabemos, primero las y los señores diputados del Congreso del Estado enviaron al Comité Ciudadano por la Seguridad Pública, una lista de 34 de un total de 40 aspirantes a ocupar la silla que tenía Rodolfo Montes de Oca.

Enseguida, dicho comité no tuvo objeciones sobre ninguna de los 34 propuestas avaladas por el Congreso y así, envió el paquete a la gobernadora Pavlovich para que ella eligiera la terna que finalmente votarán las y los diputados para elegir al nuevo fiscal.

¿Podría el Congreso rechazar dicha terna?

En la forma, sí, pero en el fondo, no.

Primero, se sabe que algunas y algunos de los aún nuevos diputados ignoran la Ley o están decididos a actuar de acuerdo con la ‘línea política’ que reciban. En base a ello podrían rechazar la terna. Sin embargo, habrá qué recordar que los tres profesionales de esa lista final, surgieron de la lista de 34 aspirantes que las y los señores diputados avalaron y enviaron al comité ciudadano.

Luego entonces, sería una total falta de seriedad y un monumento a la ignorancia, un rechazo de la terna en mención. Ahora, la misma Fracción III del Artículo 98 de la Carta Magna local, indica que en caso de que el Congreso no asigne nuevo fiscal, la gobernadora podría nombrar a un fiscal interino, el cual surgiría de la misma terna enviada al Congreso o de alguno de los 34 avalados y propuestos por las y los diputados y el Comité Ciudadano por la Seguridad Pública.

Sabemos que algunas y algunos diputados desconocen la Ley y que no estudiarían jamás los perfiles de los aspirantes. Sin embargo, por un momento deberían pensar en Sonora y en los sonorenses y concluir que su responsabilidad en buscar la paz y tranquilidad del Estado, en mucho dependerá de su voto para designar a este funcionario.

Y enseguida, vendrá el nombramiento de secretario de Seguridad Pública.

Pues vaya ejemplo que dio el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, al disponer de autobuses para los primeros 400 migrantes centroamericanos que arribaron a su entidad… De esa manera, ayudó a los ilustres visitantes y logró que no se quedaran en su tierra y se retiraran rápidamente rumbo a Sonora… Y aquí en nuestra tierra sucedió algo similar… El destino de estos primeros 400 migrantes es Tijuana, Baja California y los gobernantes locales, aún dispuestos a ayudar, aplauden mejor la idea de sacarlos rápidamente de su entidad y evitar problemas mayores, más gastos y hasta la siembra de enfermedades, como se advirtió por el Sector Salud sinaloense al titular de Salud en Sonora, Enrique Claussen.

Habrá que reconocer que no se esperaba la victoria de Ernesto Munro como nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora… ‘Algo’ sucedió… Alguna ‘magia’ brilló con intensidad… El adversario de Munro, Jesús Ramón Díaz Beltrán, anunció ayer la posible impugnación de esa elección pues para comenzar, se encontró con mil votos más en las urnas, no contabilizadas dentro del padrón… Como sea, la llegada de Munro es interpretada como el regreso de Guillermo Padrés al control de su partido en la entidad… Cuando le preguntan sobre este punto al virtual nuevo dirigente, solo responde que “Padrés es su amigo, que merece todo su agradecimiento, toda su admiración y todo su respeto. Que un juez lo está juzgando y solo eso valdrá al final y no las campañas negras publicadas por los medios de comunicación”… Cuando se escuchó decir eso a Munro, no quedó la más mínima de las dudas de que el exgobernador de Sonora, preso aún en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por haber abusado de la confianza que en él depositaron los sonorenses, está detrás de ese ‘algo y esa magia’ que le hicieron triunfante en esta elección interna de su partido.

Ya son dos los ‘morenistas’ que al paso de los meses terminarán enemistados con Andrés Manuel López Obrador y serán sus más acérrimos críticos: Tatiana Clouhiter y Ricardo Monreal… Al tiempo.