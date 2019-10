Por qué muchos pensamos que AMLO no buscará reelegirse sino dejar sucesor como lo hizo Chávez en Venezuela

LA MAYORÍA DE LOS CONVOCADOS acudieron al llamado del actual jerarca del PRI. Nada en particular. Solo por el placer de volverse a juntar en circunstancias especiales, inéditas en la historia política de Sonora.

Fue un desayuno, creo. Tamales, machaca, frijoles. Jugo y café. Muy a la sonorense. Todo esto, en la sede del CDE priísta.

El Pato ERNESTO DE LUCAS como anfitrión.

Allí, el recién designado delegado del CEN del PRI en la región que abarca los Estados de la Península de Baja California y Baja California Sur, VÍCTOR HUGO CELAYA, quien aparece en una foto al lado de ‘ALITO’ MORENO, en la ceremonia de toma de protesta.

Se dice que a veces llaman más la atención las ausencias que las presencias.

¿A qué viene esto?

Bueno, en el desayuno estuvieron RUBEN DÍAZ VEGA, FRANCISCO ALDANA MONTAÑO, el precitado VÍCTOR HUGO CELAYA, ALFONSO MOLINA RUIBAL, ALFONSO ELÍAS SERRANO, GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA y BULMARO PACHECO MORENO.

¿Y DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA?

Al exdirigente del PRI estatal en el ciclo de EDUARDO BOURS, no se le ha visto en los últimos eventos priísta.

Y hay tricolores que se preguntan —y preguntan— por qué.

Como diría aquel de los años cincuentas: “que lo averigüe Vargas”.

Como sea, fue un encuentro de militantes del PRI, que se reúnen en el que sin duda es el peor momento en la vida nonagenaria del partido. En su crisis existencial más grave y, acaso definitiva.

Me cuentan que, uno por uno, fueron aportando algo de sus correspondientes experiencias personales. Aquellas que conocieron y que enfrentaron en sus etapas al frente del PRI.

Cada quien en sus tiempos.

Desde el remoto periodo de Díaz Vega, en los años del Gobierno de CARLOS ARMANDO BIÉBRICH, hasta el cercano pasaje que le tocó dirigirlo a Gutiérrez Sánchez.

Y entre uno y otro, ALFONSO MOLINA en tiempos de SAMUEL OCAÑA. Celaya con ARMANDO LÓPEZ NOGALES. Pancho Aldana con don RODOLFO FÉLIX VALDÉS y Bulmaro también con el nativo de Nacozari de García, también.

Quiero suponer que no habrá sido fácil. Nadie ha pasado por una experiencia como la que está padeciendo ahora mismo Ernesto de Lucas.

Como digo, son tiempos inéditos. Tiempos de incertidumbre. De sigilo. En el que no hay señales. No hay guiño de ojos. Ni palabras de esperanza.

El discurso priísta oficial es indescifrable. Nadie da la cara. Nadie habla con explicitud. Esconden las caras y las palabras. ‘Alito’, el líder nacional, parece haberse quedado solo. Sin el apoyo de la cúpula nacional, más preocupada por salvaguardar su propia integridad política que en aventurarse en una batalla de reivindicación histórica.

Nadie defiende las siglas del PRI. Nadie ha explicado por qué en el informe del gobernador del Estado de México, ALFREDO DEL MAZO, este omitió mencionar la presencia de ‘Alito’ Moreno.

El gobernador con licencia de Campeche, se había convertido en un crítico acérrimo del Gobierno de López Obrador. Se infiere que los de la cúpula, que temen por su propia seguridad, le habrían llamado la atención. Y lo ignoraron en el acto del informe de Del Mazo.

Y en Sonora el PRI no da señales de vida. Nadie sale al paso de lo que está ocurriendo. Excepto el ‘Pato’ de Lucas, quien por cierto estuvo muy lúcido en sus discernimientos sobre lo que tiene que hacer el PRI en los tiempos políticos-electorales que se vienen.

Ernesto reconoció que los ciudadanos han expresado su decisión de votar por los candidatos, no por la marca partidista.

Afirma el de Magdalena de Kino, que eso lo entienden muy bien. Que no debe ser ya el candidato el que se ajuste a los lineamientos de la marca sino el partido el que se adapte a las características del candidato.

Pero advierte: el partido nunca ganaría sin el candidato pero tampoco el candidato ganaría sin la estructura y fuerza del partido.

Bien dicho.

No obstante estos encuentros que buscan levantarle el ánimo a los priístas, el partido otrora poderoso, languidece en los municipios. Yo lo percibo acá en el Sur de Sonora.

Hay un abandono que desgarra el alma de los auténticos militantes. No hay liderazgo ni personalidades nacionales que vengan a reactivar el ímpetu muerto desde el fatídico 1 de julio de 2018, cuando el PRI y el resto de los partidos que se opusieron a Morena, fueron arrasados y desaparecidos del mapa electoral.

¿Dónde están los salvadores del PRI? ¿Dónde quedaron los súper-héroes que buscaban ser los candidatos para el 2021 y que ahora no se dejan ver por ninguna parte?

De todos aquellos, solo uno se mantiene vigente, visible pero ya no dentro de las filas del PRI, sino adherido al PAN aunque todavía no realiza su afiliación oficialmente. Es ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, que no esconde su intención de buscar la candidatura del PAN, e incluso, buscar alianzas.

Algo que tampoco es inédito pues en la entrevista del miércoles de la Mesa Cancún, JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, afirmó que él se sumaría a la candidatura de su primo ERNESTO GÁNDARA, “bajo la expectativa de que compita en alianza con el PAN”.

Lo que ciertamente no es nada fácil y Javier lo sabe. Y lo sabe Toño.

Sería lo idóneo para enfrentar a un Morena que en el 2021 todavía sería un hueso muy duro de roer.

Seguramente de todo esto se platicó ayer en el desayuno de los exdirigentes del PRI con Ernesto de Lucas. Lo que surja de este encuentro, bueno, eso ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Una tormenta política se abate sobre los hombres y mujeres que protagonizan la polémica en torno a la anunciada propuesta de López Obrador de la consulta ciudadana para revocar o no el mandato presidencial…

El PRI es el partido —para variar— que se ha visto más tibio en este debate…

El PAN, es el partido de oposición que ha mostrado más músculo en este asunto, argumentando que es una estrategia del propio AMLO para reelegirse y perpetuarse en el poder…

Particularmente yo coincido con los que afirman que AMLO no busca, necesariamente, ser él quien se perpetúe en la presidencia. Tengo, para mí, que lo que quiere es que su ideal, su modelo de gobierno, se consolide en el poder a través de un ahijado suyo, tal y como en Venezuela lo hizo HUGO CHÁVEZ dejando como sucesor a NICOLÁS MADURO…

Lo cierto es que tienen razón los analistas que sostienen que el modelo populista y pro-socialista impulsado en países de América Latina, ha terminado en un caos, y ahí están como ejemplo Venezuela y Bolivia…

¿Y por qué AMLO no buscaría la reelección?...

Creo que por edad. No hay que olvidar que Hugo Chávez y EVO MORALES, eran jóvenes cuando se hicieron del poder y pudieron permanecer en la presidencia de sus países más de una década…

AMLO llegó cuando ya andaba frisando los 66 años. Cuando termine su sexenio, andará entre 71 y 72 años… No es mucha edad pero para él sí: ya fue intervenido de una cirugía cardiovascular hace años y su cuerpo y rostro muestran los estragos del esfuerzo cotidiano…

Él prepara, en todo caso, a su Nicolás Maduro. Marcelo o Martí…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com