Preguntan en Guaymas quién regula la actividad en los antros que permiten entrar a menores

ME LLAMÓ EL OTRO DÍA. Dijo que me conocía de muchos años pero tal vez yo no me acordaba de ella. Se identificó como una luchadora por los derechos de los pescadores. En la actualidad está dedicada al cuidado de su hogar y de sus hijos, “aunque ya no son unos niños”.

—¡Claro que me acuerdo de usted! Pero aunque no fuera así, yo estoy a sus órdenes—le dije.

La historia que me relató dice que es la misma de muchas madres de familia de Guaymas. Describe una situación en la que nadie parece haber reparado. Sostiene que su caso es el de mucha gente del puerto. Que existe una manipulación de la ley que rige el consumo de bebidas alcohólicas en los antros. Ella considera que es una burla para los padres de familia.

—¿Concretamente a qué se refiere, señora?

—Me refiero a que los menores de edad pueden acceder a cualquier antro sin que los encargados les impidan la entrada.

—¿Y eso por qué?

—Pues hasta donde he podido investigar a través de un abogado, es que los permisos que tienen los dueños de los antros, son para restaurant-bar no para antros.

—¿Y cuál es la diferencia?

—Mire, a un restaurant-bar pueden ingresar menores de edad acompañados de personas adultas para consumir alimentos y, llegado el caso, los adultos pueden beber bebidas con alcohol. Un restaurant-bar tiene un horario limitado, no así el antro, que cierra hasta las tres de la madrugada.

—¿Un antro no vende alimentos?

—Hasta donde sé, no vende alimentos. Ahí se va a bailar y a beber alcohol.

—¿Y dice usted que sus permisos son para restaurant-bar, aunque no venden alimentos y cierren hasta las 3 de la madrugada?

—Así es. En Guaymas todo mundo sabe esto. Pero los inspectores de Alcoholes se hacen de la vista gorda. Yo no sabría decirle que están en complicidad con los dueños de los antros pero todas las evidencias apuntan a una situación irregular.

Hasta aquí, la charla con esta señora cuyo nombre me reservo.

Ahora bien: me hago eco de las dudas y confusiones de esta atribulada madre de familia. Y me pregunto: si los permisos que norman la actividad de estos giros están siendo utilizados impunemente para permitir la entrada de menores a los antros ¿Quién sería el principal responsable de esta situación?

Es una denuncia pública y el columnista no afirma ni desmiente hechos.

Se concede el beneficio de la duda en tanto que recabo información que pueda ser confirmada.

Sin embargo, hay un punto que no deja lugar a la duda: todos sabemos que en algunos antros se les permite a menores entrar. ¿Por qué se les permite?

He ahí la cuestión.

Es un hecho que un antro no es un restaurant-bar. Para serlo tendría que haber platillos con alimentos en las mesas. Y los clientes tendrían que consumir como se hace en un restaurant. Además, el cierre del establecimiento con la categoría de Restaurant-bar, es muy diferente a la de un antro.

¿Negocio turbio?

Ya lo veremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: el Capitán Piloto Aviador MARCOLFO MALDONADO CHAPARRO, recién falleció en la Ciudad de Tijuana, Baja California…

En realidad, el conocido y apreciado piloto, radicaba en Ciudad Obregón y había viajado a aquella ciudad fronteriza a visitar a sus hijos que residen en aquella población. La tragedia quiso que así se dieran las cosas: un día de pronto el señor Maldonado Chaparro sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo en estado de coma por un mes hasta que un paro cardiaco acabó con su vida…

Tenía 68 años de edad y era originario de la comunidad de El Pilar, Municipio de Moris, Chihuahua…

Deja a su esposa IRMA CABRAL DE MALDONADO y a sus hijos KARIN y EDUARDO MALDONADO CABRAL. Sus restos estarán expuestos a partir de mañana temprano en funeraria San Martín…

El señor Maldonado fue Presidente de la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores, que agrupa a más de 400 miembros, y en el año 2014 recibió una medalla y pergamino al cumplir 46 años como piloto aviador…

En el momento de su deceso, rondaba el medio siglo desempeñando esta actividad…

¡Descanse en paz!...

MIENTRAS TANTO, LEÍ AYER un twitter del alcalde de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, en el que hace la siguiente precisión: “Después de unos días de reposos tras mi intervención (quirúrgica) y de estar supervisando algunas acciones hoy pude ver el trabajo intenso de limpieza de camellones y bacheo de calles”...

Conste, tal cual…

¿A qué bien todo esto?...

Viene a que como la mayoría de los cajemenses sabe, el munícipe fue intervenido quirúrgicamente para corregirle unas cervicales y estuvo hospitalizado por una semana, si bien nunca dejó de estar atendiendo los asuntos oficiales…

Esto explicaría por qué no hubo necesidad ni lo exige ninguna normatividad, que se llamara a un regidor para ejercer un interinato…

No era necesario…

Pero algo pasó en el cabildo. Aparentemente, brotaron las ambiciones, el espíritu rapaz de algunos ediles que, cual aves de rapiña, buscaron información para que se diera el interinato…

Por fortuna, Mariscal Alvarado salió el pasado fin de semana a supervisar los trabajos programados de limpieza y bacheo, algo que muchísimos cajemenses le agradecemos cumplidamente…

Ni hablar: las cosas como son…

Por cierto, déjeme contarle que me comuniqué con el exalcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, para que me refrescara la información sobre la figura jurídica del interinato…

Nadie mejor que él sabe de estas cosas: fue regidor, Diputado local, Diputado Federal y presidente municipal…

Así las cosas…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el periodista JUAN CARLOS ZUÑIGA, cita en su cuenta de twitter las siguientes palabras del Contralor del Estado, MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO. Textual:

“Las críticas al Gobierno de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO se derivan del éxito de su administración”…

Verdad de verdades…

Mire usted: una cosa es hacer crítica constructiva, señalando deficiencias en acciones de Gobierno, incluso, señalando errores, y otra adjetevizando al funcionario o al gobernante…

No puede llamarse periodista a quien ataca por encargo, sin mostrar pruebas y personalizando el trabajo periodístico…

Lo cierto es que, para bien o para mal, en esta actividad no hay reglas: cada quién ejerce el oficio como le viene en gana y con frecuencia lanza exabruptos que agreden y lastiman la dignidad de las personas, solo para satisfacer rencores personales…

CLAUDIA PAVLOVICH cuenta con un amplio reconocimiento social y ciertamente hay rezagos en materia de seguridad pública, en un entorno que rebasa las fronteras del Estado y se convierte en un mal mayor para cuyo combate es absolutamente necesaria la participación de las fuerzas federales…

Este tema ha sido ampliamente discernido en estos Rumbos: el crímen organizado no es asunto de una instancia de gobierno, sino de todas…

O le entran todas, en coordinación directa y sin egoísmos, o a esto se lo lleva el diablo…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]