Preparan el funeral para el PRD

Político al fin, dado a las evasivas y a las medias tintas, el sonorense exdirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano insiste en salirse por peteneras para justificar la muerte del partido del que fue parte importante como su fundador, al lado de grandes figuras del panteón perredista como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y desde luego, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas bajo cuyas siglas añoró en más de una ocasión en alcanzar la presidencia del país.

Según Zambrano el PRD cumplió con su ciclo de vida y por tal, será a mediados del próximo año cuando se le esté dando cristiana sepultura.

Y de ahí, según el exdiputado federal y exaspirante al Gobierno del Estado, se estará creando un nuevo partido.

¿Por otros 21 años?, sería la pregunta a hacerle a Zambrano, tiempo que les llevó a las tribus perredistas acabar con un sueño que se inicia en 1997 y que dejó en la antesala de Los Pinos a dos de sus exdirigentes; el mismo Cárdenas Lozano y a Andrés Manuel López Obrador quien al fin, después de larga carrera por el poder llega, sí, pero bajo el manto morenista.

En un gesto y un tono que tampoco lo caracteriza mucho, Zambrano insiste en eufemismos para explicar la muerte del exSol Azteca, causada en buena parte por la ola lopezobradorista que lo mismo mató amarillos, azules y en un descuido, puede ser el causante de la muerte súbita del tricolor.

Líneas abajo te explico el porqué.

"Hoy el PRD con humildad y generosidad debemos de poner a disposición su registro para un nuevo partido y para ello, hemos decidido iniciar con Foros de Diálogo en Estados del país y donde hemos tenido acercamientos con intelectuales, entre ellos con José Antonio Crespo y José Woldenberg", dijo el exdirigente de izquierda que cobró con la derecha su absoluta adhesión a las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto y que hasta el momento siguen sirviendo para tres cosas.

En su opinión, el PRD ya cumplió con un ciclo muy importante de su vida y que tuvo que ver con contribuir con todas sus propuestas y esfuerzos para lograr las alternancias que posibilitaron por lo menos la transición democrática en el país.

Una alternancia, le faltó agregar que, como la ‘alcanzada’ con el PAN, rayó en lo antinatural y que les sirvió para maldita la cosa.

Finalmente fueron enviados al cuarto lugar o al cuarto del tilichero electoral que es lo mismo.

Y como si de veras, alguien les haya dicho que el pueblo está ansioso de contar con más partidos políticos en México, dice Zambrano que a partir del próximo año el registro del PRD se pondrá a disposición de crear un nuevo partido, razón por la cual estarán optando por iniciar con Foros de Diálogo en algunos Estados del país, por lo que incluso ya se han tenido acercamientos con intelectuales, entre estos José Antonio Crespo y José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral, ahora INE.

Más ocupado en buscar quién se la pague, no en reconocer sus errores, Zambrano acusa a René Bejarano, --el señor de las ligas-- de acabar con el partido y utilizar a la estructura del Sol Azteca y los recursos para apoyar al ahora presidente electo, a cambio, según este, de posiciones en el nuevo Gobierno.

Y, por su dicho, se ve que el sonorense fue uno de los principales promotores de la antinatural coalición en los pasados comicios y solamente a él se le pudo ocurrir que entregándose al PAN podrían salvar el pellejo.

“Muchos factores estuvieron presentes, está muy claro que los problemas internos que tuvimos, los desgastes, las fisuras, las salidas de liderazgos importantes, entre otras causas terminaron desgastándonos y pensamos que con la coalición que formamos con PAN y MC podíamos lograr un buen resultado y situarnos verdaderamente en la disputa por la Presidencia de la República, (…) Sin embargo, no pudimos enraizar el ánimo de la población”.

Sueña, pide mucho Zambrano cuando dice que el PRD requiere contribuir a los cambios, ser partido fuerte, sólido y que demuestre ser la oposición de izquierda que los mexicanos van a necesitar ante el nuevo Gobierno que encabezará, Andrés Manuel López Obrador.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Otros que tendrán que ir aprendiendo y tomando nota de lo que acaba de pasar con el PRD, son los tricolores, pues ya lo dice el viejo y conocido refrán; “cuando veas las barbas del vecino rasurar, pon las tuyas en remojo”.

Y, aunque no hacía falta recurrir a ninguna consulta, --bastaba con ver los desastrosos resultados que dejó el tsunami llamado Andrés Manuel --los priístas decidieron echar mano de una llamada ‘Comisión de Diagnóstico’, y en 24 páginas, el respetable les dijo lo que traían en su ronco pecho.

De estas 24 páginas, me quedo con los siete puntos en que se resume el mal que, ojo, no es de ahora, ha sido de siempre, pero como siempre suele suceder, queda al descubierto después de pasado el terremoto o la tragedia:

Uno; corrupción desde el Gobierno.

Dos; malos resultados del Gobierno Federal.

Tres; malos y malas candidatos.

Cuatro; errores de convenios de coalición y en algunos Estados denominados como donaciones electorales.

Cinco; decisiones tardías.

Seis; maltrato a la militancia y,

Siete; opacidad en los recursos de las campañas, entre otros.

Esto, sin descontar de que otra de las quejas importantes es aquella que señala --no la sospechan, acusan abiertamente-- de que el PRI está secuestrado o incluso es título de propiedad de muchos; que se puede donar e incluso heredar.

El PRI, destaca esta misma encuesta, está abierto para pocos y cerrado para muchos.

De acuerdo a la opinión de la militancia consultada, el mayor error del tricolor fue postular ‘candidatos ciudadanos’ y quedarse callado ante los actos de corrupción de su Gobierno y no cuestionar la ineficacia y los malos resultados de las reformas estructurales peñistas que solo trajeron resultados negativos y afectaron el bolsillo de las familias.

Esa misma película que usted y yo hemos visto a lo largo de estos seis años es la que plasmó la militancia priísta en esta, que sin duda es una consulta que se pudo haber hecho hasta parado en un crucero de cualquier ciudad del país:

--Un PRI callado y un Gobierno silenciado ante los cuestionamientos sobre actos de corrupción, la ineficacia de sus reformas y un país inmerso en la inseguridad.

Las reformas estructurales no trajeron beneficios para nadie. La sociedad las ve ejemplificadas en educación amañada, inseguridad, gasolina, canasta básica y servicios más caros.

¿Así o más contundentes?

Esa misma militancia alguna vez considerada el ‘voto duro’ del PRI y que ahora decidió pintar su raya con su ‘dirigencia’, considera que en este proceso el Gobierno no pudo y no puede dar una explicación porque no funcionaron, al igual que el PRI.

Y agregan:

Desde sus inicios el actual Gobierno Federal se empeñó en difundir un mensaje con altas expectativas de las reformas estructurales, el PRI participó por línea, por disciplina o sumisión, en replicar las ventajas de estas y a ambos, la sociedad les cobró factura.

En otra parte del documento que ya debería de estar en los escritorios de los gobiernos estatales que todavía quedan del PRI y de la misma dirigente Ruiz Massieu, se lee:

“La sociedad mexicana nos considera el partido corrupto de México, no cree en nuestros procesos internos --yo tampoco-- y mucho menos en sus candidatos de unidad, ni en la ética ni en la profesionalismo de sus candidatos; no ve atractivas nuestras campañas y asegura que jugamos sucio.

Y no te pierdas este otro señalamiento:

El priísmo reniega de la ‘institucionalidad’ a la que no le ve ningún beneficio en el contexto actual y se queja de los dirigentes que son el primer factor de generación de esta disciplina y callan las voces de la militancia.

Somos una militancia muda de origen y así lo transmitimos a las nuevas generaciones.

Finalmente, no te pierdas el colofón de la radiografía que, se supone, en breve estará siendo analizada por el CEN del PRI.

El Comité Ejecutivo Nacional, sus dirigentes e integrantes deben ser electos en procesos abiertos; necesitamos dirigentes de tiempo completo, no dirigentes en doble cargo. Y finalmente que sea el INE quien se encargue de organizar el proceso interno para buscar el sucesor de Ruiz Massieu.

Total, soñar no cuesta nada.

Sugerencias y comentarios; [email protected]