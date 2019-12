Presa 'Molinito' ¿por qué 29 millones de metros cúbicos?

Ante las precipitaciones extraordinarias que hubo esta semana inició el desfogue de la Presa “El Molinto” que acumulo 102 millones de metros cúbicos y por normatividad de, Conagua, que no entiende, debe quedar en 29 millones.

O sea van a desfogar,73 millones de metros cúbicos, rumbo a la Presa ALR, unos 30 kilómetros, pero no toda llega, se trasmina, evaporación, y lo más grave, va a dar represas, no sé cuántos legales o ilegales que hay en la zona, es la realidad , peo nadie lo dice.

No cuestiono el desfogue, es necesario, Molinito es una Presa derivadora y controladora, pero ante las necesidades de agua de, Hermosillo, lo escaso del recurso, para mí es un crimen eso, y respaldo la carta de la Alcaldesa, Célida Lopez, envió a CONAGUA de dejar el Molinito con 50 millones, obviamente no hicieron caso ¿Por qué? vayan ustedes a saber los intereses que hay detrás de todo esto, peo métanse a google, y darán cuenta, de todo lo que hay alrededor de la Presa Molinito, y pues que le sigan extrayendo al Novillo, no se vale

Lo que están haciendo es como tirar una cubeta de agua en el piso ¿Para donde se va? para todos lados, y en este caso pues ya sabemos para donde se va y al final cuanto le entra a la ALR.

Esta Presa tiene 3 potabilizadoras en La Sauceda, una no sirve, la otra la destruyeron y solo una está en función para potabilizar el agua de la precitada presa, que por cierto tiene problemas estructurales, su vertedor, son muchos años sin servicio.

Hay un proyecto, el Ramal Norte, hoy le quieren denominar Acuaférico, yo me pregunto, ante la inviabilidad financiera de un módulo B de la Desaladora en el “Cochorit” a Hermosillo ¿Por qué no construir un acueducto del Molinito que inyecte al Acuaférico? Es un tubo de 30 kilómetros ¿Cuánto puede costar ese proyecto?

Hasta el DDRY, apoyaría al municipio para cristalizar ese proyecto, con el cual cada cuenca tendría sus afluentes para satisfacer necesidades, si el Yaqui ofreció 500 millones para que no se hiciera el Acueducto Independencia, con gusto creo productores lo harían apoyar a , Hermosillo, para ese Tubo de 30 kilómetros y acabar con el problema

Así, Hermosillo con; Molinito, ALR, batería de pozos, y la obra del Acuaférico para la distribución; y el Yaqui, con su sistema de Presas, aseguran sus abastecimientos y con esto se cerraría la bomba del Novillo, peo obvio, reitero, hay intereses políticos y económicos fuetes, por eso no le entran al tema

Esto significaría dar término a una lucha que lleva años, en fin, es algo que debe validar la Alcaldesa, Célida López, muy echada para adelante, y sería de impacto y de mucha rentabilidad política para ella esto, porque pondría solución a este añejo problema, así que adelante con lo del Acuaférico, hay que vero para el PEF 2021, con todo y que el terreno del Ramal Norte, están metidos padrecistas y empresarios ligados al sexenio pasado.

Trigo-Segalmex

El viernes a invitación del presidente de la Pequeña Propiedad, Juan Gerardo Gándara, asistí a una reunión con motivo de estas fechas decembrinas, al cual asistieron varios productores del Yaqui y Mayo, y vaya que se puso el encuentro al hacer uso de la voz algunos de los presentes.

Ahí aprovecho el dirigente de AOASS, Baltasar Peral, para informar de fructífera negociación con, Ignacio Ovalle, director de SEGALMEX, que el precio por tonelada para Trigo será de 5,790 pesos por tonelada; para primeras 100 un estímulo de 1800 pesos por tonelada; y 200 y adicionales, 900 pesos por tonelada.

Co esto el productor triguero ya sabe a qué le tira para el ciclo 2019-2020, y pues bien por el, Balta, y su relación con, Ovalle, sirvió, más el apoyo en gestión por parte del Secretario, Jorge Guzmán, Alvaro Bours, quien por cierto asume a la dirigencia de AOASS, en abril.

Y luego se puso interesante, porque entro el sesgo político, y que hace uso de la voz mi buen “Kily” Cruz, siempre directo, y señalo que el DDRY, los productores, no deben estar ajenos al proceso electoral del 2021, y que deben impulsar liderazgos a que contiendan, obvio, respetando la pluralidad de quienes integran el DDRY, pero a sabiendas como se las gasto el diputado de MORENA por el VI, es de imaginar por donde va la cosa.

Ahí surgió el nombre del propio, Juan Gerardo Gándara, que valga la redundancia, bastantes gestiones ha hecho en la ciudad de , México, y con buenos resultados, y claro que sería un buen perfil, que vendría del sector privado, de la sociedad civil, ahí para que tomen nota partidos políticos.

Y este perfil de, Gándara, esta acorde a lo señalado por COPARMEX, se necesitan 1200 líderes en todo el país, y la organización patronal los capacitara, al margen de que partido quieran ir, pues aquí esta uno, y tendría respaldo de la mayoría de integrantes de una organización, DDRY, que agrupa a más de 22 mil familias.

También hizo uso de la voz el Secretario de Agricutura, Jorge Guzmán, a quienes productores de sur lo aprecian, me consta, y el siempre ha tratado de corresponder con un sector con el que siempre ha estado comprometido, sobre todo con productores del sur donde él se formó.

Por ahí también; Miguel Anzaldo, Toño Fornes, Humberto Castillo, Toño Gándara, Don Jaime Miranda, Sergio Antillón, Carlos Esquer, entre otros, una buena tardeada y lo bueno es que vi un sector, Yaqui-Mayo, unido, en cuanto a cuestiones del sector y que no me cabe la menor duda, se van involucrar en el proceso electoral, 2021, en el ámbito que les corresponda, apegados a la ley.

Asamblea MC

El pasado viernes tuvo lugar Asamblea del CEN del MC en, Ciudad de México, se repitió lo sucedido en el informe del diputado, Jorge Russo, en la Palapa del DDRY, cuando el Secretario del partido, Jorge Álvarez Maynes, tuvo palabras de elogio para la trayectoria del empresario, Ricardo Bours Castelo, lo que todos los presentes lo tomaron como un “destape”.

Pero ahora se sumó el mismo dirigente nacional, Dante Delgado, y el Senador, Clemente Castañeda, estando presente el empresario Cajemense como invitado especial al acto, lo cual fue recibido con un caluroso aplauso por los presentes y todos los miembros del Consejo, y pues que la clase política y sociedad civil, de lectura e interpretación a este nuevo mensaje de la dirigencia del MC.

Por cierto, este fin de semana asamblea en, Hermosillo, llega el relevo para la diputada, María Dolores del Río, actual Coordinadora estatal, asume el puesto, el Regidor, Carlos León.

El MC ha incrementado su presencia en; Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis, y creo que ha como se vengan perfilando personajes en todos los municipios, se pondrá interesante el asunto.

Por lo pronto, Ricardo, tendrá agenda en, Hermosillo, la semana que entra, y vuelve a ir a municipios del norte, y seguramente meterá acelerador a partir del 2020.

Por otro lado, Ernesto Gándara, anduvo por, Nogales, como siempre con buena aceptación, y reuniones con liderazgos locales, y de municipios aledaños, cerrando con encuentros con sociedad civil, y para el próximo 13, la “Borregada” anual en, Hermosillo.

Y el buen “Toño” Astiazarán, se mete a; San Luis R.C y Nogales, así pues sigue la actividad de los aspirantes, que bueno que sigan trabajando, posicionándose ante militancia, sociedad, en términos de la ley, ya que son visitas donde no se pide nada, pero recogen inquietudes.

La mayor, por lo que he podido palpar en muchas reuniones, que sigan unidos y que exploren la posibilidad de cerrar filas con uno, porque en el “divide y vencerás” habrá dispersión del voto y va a ganar MORENA, piensan no pocos.

Peo hay un detalle, hoy en este momento en sur de la entidad, está perdido para MORENA, pésimo, nulo, sin resultados el trabajo de, Alcaldes, y hay un desencanto con legisladores federales, y no pocos locales, el escenario factible que cambie, vienen tiempo interesantes.

3% Nómina

Esta semana se presentó una iniciativa por parte del Consejo de Seguridad Pública, en voz de uno de sus integrantes, Jorge Cons, de incrementar en 1 punto el impuesto sobre nómina para que lo recaudado se vaya a, Seguridad Pública, uno de los principales problemas que hay en la entidad, sobre todo en el sur.

Se espera que lo recaudado anual andaría por los 500 o 600 millones de pesos, mismos que se manejarían a través de un Fideicomiso que integrarían; Raúl Navarro, David Anaya, Miguel Pompa, por parte del Gobierno; asientos para miembros del Consejo de Seguridad, y para empresarios.

Me parece interesante la propuesta, porque involucra la participación de sectores, pero me hizo ruido que vinieron a, Ciudad Obregón, los empresarios, Angel Bours y Luis Felipe Seldner, no a socializar, sino a decir como venía el asunto y el impuesto a cobrar.

Cajeme, es el municipio con el mayor problema de inseguridad, desafortunadamente puede que cierre el año con 400 ejecuciones, y creo que los sectores empresariales locales se merecen que los tomen en cuenta, que repito es buena la iniciativa, pero hay formas.

En fin, la propuesta ahí está, se tiene que ver en el Congreso, veremos cómo se socializa al interior, y como serían los criterios para manejar ese fondo, de aprobarse, y pues hacia afuera, ver la reacciones de sectores productivos, sobre todo PYMES, ante el escenario económico que se viene ¿Pueden pagar más impuesto nómina?.

Y pues este es el resultado del PEF 2020, aprobado por MORENA, quitan dinero a Seguridad, al FORTASEG, para darlo a programas asistencialistas-electorales, y pues ahora la sociedad, sectores se los invita, y que le entren con recursos, a pesar de pagar impuestos

Empresarios Navojoa

Y a propósito de participación de la sociedad y sectores empresariales, en, Navojoa, ya cunde la desesperación de los empresarios y sociedad civil, ante el pésimo gobierno de la Alcaldesa, Rosario Quintero, la infraestructura cayéndose, pésimos servicios, y si mucha evidencia de actos de corrupción.

Al parecer la voz cantante es el dirigente, Alejandro González, a tal grado las cosas, que ellos le quieren meter y que vaya contra prediales o a ver que formula, porque las calles están destruidas, a este grado las cosas.

En, Hermosillo, la Alcaldesa, Célida López, está por presentar un proyecto con CEMEX, el cual ha funcionado en otras ciudades, que implica carpetear con concreto hidráulico.

El tema lo va a llevar a Consulta, ya veremos cómo viene, y sobre todo, como financiar el proyecto, que me imagino involucra a la población y sectores, el punto es que por la recortadera de recursos en el PEF, vean a lo que están obligando a Alcaldes y ciudadanos ¿Es justo?

Uso de Suelo

El viernes me di una vuelta por la calle, Cananea y Nuevo León, para ver una obra que ha causado malestar entre vecinos, porque sienten que vulnerara su tranquilidad, seguridad, y va en deterioro de un valor patrimonial preciado…sus casas.

¿Cuál es el problema de fondo que veo? Pues el uso de suelo, desde hace años estamos viendo como la zona norte, que era de uso residencial, se convirtió en mixta, o sea de todo, hasta la Naínari; oficinas de todos tipos, restaurantes, negocios, ambulantaje, comercio por todo lado.

Y la gente que vive ahí, viendo como su calle se convierte en zona comercial, y obvio, menos tranquilidad y menos valor para sus casas, por ejemplo, la casa que esta enseguida de lo que será el Lavado de carros, si decide vender ¿Quién comprará? ¿Cuánto valdrá?.

Y todo parece indicar que la administración de, Sergio Pablo Mariscal, seguirá por la misma ruta, para este caso es justo el reclamo de quienes viven por la, Nuevo León, quiere que paren y cancelen obra.

Nomás que hay un detalle, el permiso lo dio, Galindo, lo que implicaría devolver las enteadas, el permiso no fue de barbas, y conociendo al personaje, quien es el “Dagnino” de la actual administración, veremos.

El caso lo lleva la Regidora, Rebeca Godoy, y se turnó a, Contraloría, con Pepe Guerra, quien espero revise bien el permiso, vaya a ver la obra, y consulte a los ciudadanos.

Lo que sí, por el recorrido que hice por zona norte, cada día esta mas deteriorada , me sentí Vettel o Checo Pérez, no por velocidad, sino por sacarle la vuelta a tanto bache.

NO es posible que la ciudad mejor trazada de la entidad, este su infraestructura en decadencia, una verdadera lástima

Lucid Motors

Por fin una realidad, después de 2 años, por lo que vieron la Gobernadora, Claudia Pavlovich y el Gobernador de, Arizona, de acuerdo al proyecto de Megaregión, la instalación de planta de automóviles Lucid, en Casa Grande, Arizona, que fabricara autos eléctricos.

Son muchos millones de dólares, habrá proveeduría sonorense, lo que redundara en empleos, inversiones, y ante el escenario que viene para , México, cayó como anillo al dedo.

Bien por los Gobernadores y el trabajo realizado por; Jorge Vidal y Natalia Rivera, y pues no cabe la menor duda, este es el futro de la industria automotriz, el cual ya está aquí.

Esta semana en VALOR salió un reportaje de la Pickup Eléctrica que fabricara TELSA, y que ya tiene 200 mil pedidos, tendrá una autonomía de ¡800 kilómetros! ya sabrán los productores como les caerá este tipo de unidades, el ahorro de gasolina, y cuando salgan los tractores eléctricos.

EL modelo de negocio que viene es “Electrolíneas” como las Estaciones de Gasolina, nomás que llegará usted a cambiar la batería, y pagará cuota, y repetirá la operación cuando baje su carga, y también podrá cargar baterías en su casa, haciendo la adaptación correspondiente.

Guaymas

Ahi viene ya el inicio de cruceros saliendo de Puerto Peñasco, un punto a llegar, Guaymas, y el centro y calles annegadas de !aguas negras! ¿eso van a ver? ¿Y a oler? ¿Que imagen se van a llevar?