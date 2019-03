Previo a la visita del presidente a Hermosillo, los productores se preparan

VEA USTED LOS CONTRATIEMPOS de la Cuarta Transformación. En Sonora, particularmente en el sur de la Entidad, muchos productores del campo ‘brincaron’ de júbilo cuando ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR anunció que la Secretaría de Agricultura cambiaría su sede a Ciudad Obregón.

Esta medida aún no se ha hecho realidad. Seguramente el proyecto aterrizará a finales de año. Digo.

Las palabras del presidente causaron un magnífico impacto en la gente del sur de Sonora, en lo general, y de Cajeme, en lo particular.

El miércoles pasado vino a encabezar una reunión con directivos de Módulos de Riego a Ciudad Obregón, la subdirectora de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, ROSARIO ANGULO.

Todo fue miel sobre hojuelas.

Hasta una foto de grupo se tomaron en los prados de un hotel de la Miguel Alemán, aquí en Ciudad Obregón.

Pero casi al mismo tiempo, bajo la enorme palapa del Distrito de Riego del Río Yaqui, se celebraba una reunión de productores del Yaqui y Mayo, en la que expusieron la preocupación que reina entre la gente del campo por las políticas del Gobierno Federal que atentan contra la economía no solo del sector sino de la región y del país.

Pero hay otros asuntos que inquietan a los agricultores.

Según veo yo las cosas, el gremio de los agricultores no ha querido externar públicamente todo lo que le preocupa porque los peligros que acechan no se han hecho visibles.

¿Existen?

Se dice que sí.

Como sea, estamos viviendo tiempos de recelos, de desconfianza. De confusión.

Acuérdese usted que la burra no era arisca. La hicieron a palos. AMLO va a andar en tierras sonorenses mañana, sábado. Su visita no ha despertado gran expectación. Al menos no en el sentido de noticias que pudieran sorprender. Esto se debe a las conferencias de prensa ‘mañaneras’. Hay una saturación de información oficial.

Pero también hay buenas noticias.

Antes, una pequeña explicación: la semana pasada una de mis fuentes me comentó que un grupo de empresarios de Texas estaba por arribar al sur de Sonora.

--Son empresario que vienen a supervisar el predio donde se construirá un parque fotovoltaico, que generará energía limpia. El proyecto contempla una inversión de 14 mil millones de pesos en cuatro etapas- me dijo.

Y agregó: “En la primera etapa se invertirán tres mil millones de pesos”.

Enseguida, con cara de misterio, me conminó: “No vayas a escribir nada todavía”.

--¡Ah, qué las hilachas! ¿Y entonces para qué me entusiasmas?

--Para que lo sepas tú primero.

Bueno, el caso es que, efectivamente, existe este proyecto, va en serio y los recursos los aportará una fundación.

Suena bien. Sobre todo porque habrá derrama económica para la región.

Pues sí: insisto en que la gente del campo está intranquila. Sobre este tema de los apoyos solo para los productores de hasta 30 hectáreas, el martes el diputado federal por Movimiento Ciudadano, JORGE RUSSO SALIDO, hizo una interesante y muy aplaudida exposición. Fue muy explícito y sus cuestionamientos fueron debidamente entendidos hasta por los que no saben del tema.

Russo Salido se vio bien. Enterado del asunto, elocuente y, sobre todo, comprometido con los problemas del campo.

Por cierto, Russo y el exalcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, platicaron ampliamente ese martes en la Ciudad de México, amigos que son de varios años. De hecho, en el trienio municipal de 2003—2006, fueron compañeros en el Cabildo que encabezó JESÚS FÉLIX HOLGUÍN. Y vueltas que da la vida, en la anterior administración municipal de Cajeme, Félix Chávez fue alcalde y Russo, otra vez, regidor. Russo Salido también es amigo de JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ, que este fin de semana será investido de presidente de la Federación Estatal de Propietarios Rurales, después de haberse desempeñado sobresalientemente al frente de ese organismo en el Valle del Yaqui. La Asamblea General se llevará a cabo este sábado 2 de marzo, en el Salón Luis Donaldo Colosio de la sede estatal del PRI, cuyo presidente, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, participó en la Reunión Nacional del Consejo del PRI que por cierto estuvo muy animada.

La amistad entre Juan y Jorge, se remonta a la niñez de ambos y se ha reflejado en la confianza que el actual diputado federal le tiene a su amigo. Por lo mismo, a nadie debe sorprenderle que Jorge le haya pedido a Juan que fuese su asesor en la Cámara de Diputados, lo que les ha permitido a los dos tener acceso a los trabajos que actualmente realizan las Comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Y ya que estoy en el tema, otro magnífico amigo de Jorge Russo, el licenciado ALEJANDRO OLEA GÜEREÑA, también funge como asesor en la Cámara Baja. De ahí la importancia que la Asamblea Estatal de la Federación de Propietarios se realice previo a la visita de López Obrador, mañana sábado.

A ver qué pasa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! AYER SE REALIZÓ la Asamblea de la Asociación Ganadera Local de Banámichi, y me reportan que no hubo problemas, que brillaron por su ausencia los simpatizantes de DANIEL BARANZINI y que HÉCTOR PLATT se llevó carro completo…

En la foto que ayer mismo me fue enviada, pude reconocer al precitado Platt, a RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, presidente de la CNC en Sonora, así como a DANIEL TRELLES BRAVO, primogénito de mi amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA…

Desde luego, lo deseable sería que la contienda por la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, transcurriera en los mejores términos, pero es evidente que estamos viviendo una etapa de polarización nacional que está permeando a los eventos locales…

Bueno, digo yo…

Y VOLVIENDO AL ACTO DE AYER en las proximidades de Pueblo Mayo, tuve la oportunidad de escuchar el discurso de MIGUEL POMPA CORRELLA, el secretario de Gobierno, que asistió con la representación de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Este tema tiene una trascendencia que tal vez algunos aún no alcanza a comprender…

Habrá tiempo de profundizar en el tema y discernirlo como Dios manda…

Habrá tiempo…

Y MÁS DE LA REUNIÓN del Consejo Nacional del PRI: MANLIO FABIO BELTRONES subió a su cuenta de twitter, cuatro fotografías donde se le ve muy sonriente compartiendo la selfie con grupos de jóvenes, mujeres y hombres, que se le arracimaron…

En otra gráfica, se observa al delegado del CEN priísta en San Luis Potosí y Tamaulipas, JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Hasta donde percibí, fue un evento bullicioso, algo que siempre ha caracterizado a la militancia de ese partido… Me cae que sí…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en mi participación del martes pasado en el programa de radio Contacto Ciudadano, me fue particularmente grato tener de compañero al licenciado BULMARO PACHECO MORENO…

En algún momento, le pregunté por qué no aceptó la propuesta que le hizo su amigo ESTEBAN MOCTEZUMA, de colaborar con él en la SEP, en la Ciudad de México…

La respuesta de Pacheco se la cuento mañana, Dios mediante…

Es todo.

Le abrazo.

