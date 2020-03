Proyección, muertes y enfermos... ventiladores... ¿Y Tetakawi?

La proyección de la Secretaría de Salud en, Sonora, de 30 a 270 muertos y de 6 mil a 30 mil enfermos como resultado del COVID-19 próximas semanas, encendió la alerta máxima en Palacio, ante esto Gobernadora, Claudia Pavlovich, adelantándose de nuevo, firmó decreto por el cual también las empresas no necesarias, deben de cerrar, la pandemia ya empezó a expandirse, irremediablemente y hay que acatar esto.

Ventiladores.

Pero antes de entrar a las consecuencias y medidas económicas, hay algo preocupante y grave, al ser el virus un problema de índole respiratorio, que daña pulmones, el sistema de salud estatal y privado en la entidad solo cuenta, dato oficial, con ¡253! Respiradores, muchos de los cuales actualmente están ocupados.

Igualmente el Secretario de Salud, Enrique Claussen, señalo hace unos días, que solo contaban con 37 reactivos para pruebas y estaban en espera de que la Secretaria de Salud Federal, enviarán 1, 500, cantidad que es insuficiente, y todavía quiere prohibir el gobierno federal que laboratorios privados hagan pruebas, para ocultar información, quiere que las defunciones se reporten por neumonía, que perversidad.

Saco a colación esto porque si no acatan empresas y ciudadanos el ¡QUEDATE EN CASA! va a ser insuficiente la capacidad del sector salud público y privado de recibir a tanto paciente, y con otra, no habrá respiradores, y si el gobierno federal, no atiende esto, para Sonora, y demás entidades, esto será un caos.

Con esto, estará el sector salud, médicos, de tomar decisiones difíciles, como ya se están dando en otros países, como; Italia, España, que implican, ética y costo…a quien darle un respirador, hace unos días, un Sacerdote en, Italia, donde han muerto más de 60 por cierto, este de la tercera edad, él tomo la decisión de que le quitaran el respirador, y se lo dieran a alguien mas joven que lo necesitara, y así fue, a los pocos minutos el Padre…falleció.

¿Llegaremos a esto? no lo sé, solo he visto en reportajes que en, California y Texas, entidades de las mas ricas en EUA, con un sistema de salud mejor que, México, tienen un grave problema con falta Ventiladores, y eso que en, Texas, tienen 79 mil respiradores y la crisis de infectados va en aumento y de muertes.

Así que lector, ciudadanos, a las medidas, las próximas semanas serán decisivas, solo hasta ayer llevamos 10 casos, muy bajo, Gracias a Dios.

Cabe hacer mención de lo loable que está haciendo el Hospital, San José, en Navojoa y Hermosillo, instalaron carpas, están tomando medidas en donde; doctores, enfermeros, serán los protagonistas y héroes de lo que se viene.

¿Y Tetakawi?

Ante el decreto firmado por la Gobernadora, Claudia Pavlovich, de que deben cerrar todos los negocios con giros no necesarios, me llamo la atención lo dicho por el Abogado del Gobierno, Iván Jaimes, a que deben tener conciencia los empresarios, ser corresponsables y solidarios.

Y fue más a allá, claro, contundente, empresarios que no acaten, puede significar de 24 a 36 horas de arresto, esto para dar cuenta de la magnitud del problema, y que para abogados, de ambos, lados patrón y trabajador, tiene interpretaciones, derechos, criterios.

Consulte con, Jaimes, esto que dijo y tema, y me señalo, que esto de los cierres, lo llevaran por fases; 1) llamado a empresarios a que tomen conciencia del problema, 2) Supervisión y seguimiento, y la ultima, la interesante, 3) medios sancionadores y de acuerdo a la proporcionalidad, va de amonestación hasta arresto, que así lo dice la ley, señalo, Jaimes.

Repito y reitero, abogados de ambas partes, interpretarán de acuerdo a sus intereses, en lo personal consulté con abogados laboristas, y la ley es clara, y también en cuanto al salarios, y su implicación, al firmarse una decreto de emergencia sanitaria, se suspende temporalmente la relación patrón-empleado, y esta se reanuda hasta que se levante, y solo está obligado el patrón a pagar 30 días, por eso importante el anuncio que hizo la Gobernadora, Claudia Pavlovich, del paquete de 500 millones de pesos para apoyar sobre todo a PYMES.

Pero volviendo al alcance del decreto, hay un detalle, el dirigente de INDEX Gerardo Vázquez, señalo que actuaran con responsabilidad, y maquiladoras que realizan trabajos no indispensables, tendrán que cerrar, pero hay una hasta este fin de semana que no ha dado muestras, ni comunicado oficial, de que acatara el decreto, Tetakawi.

Esta maquiladora, es la más grande de la entidad, agrupa empresas y empleados, una cantidad de, 20 mil trabajadores, que viven en, Empalme, donde está situada, Guaymas, y de la región del Yaqui, y no se ensamblan ahí productos médicos, ni de la industria alimentaria.

Aquí está la gran disyuntiva ¿Qué va a pasar con esta empresa? ¿Cual será la negociación y criterio de la autoridad laboral que en la entidad encabeza, Horacio Valenzuela? la pelota está en su cancha.

Obviamente hay un gabinete especial que se formó para afrontar esto, lo integran el Secretario de Economía, Jorge Vidal, y el Secretario de Salud, Enrique Claussen, y me imagino intervendrá también el Abogado del Gobierno, Iván Jaimes.

Estamos hablando de 20 mil personas que laboran ahí, y a como foto que me enviaron, sin las medidas sanitarias correspondientes están trabajando, y esto es delicado, por aquello de la vulnerabilidad a ser infectados que esto se propague a todo el sur de la entidad, de consecuencias fatales.

Y esto no puede llevar días de negociaciones, es de ya, el decreto que firmo la Gobernadora Pavlovich, tiene el deber de ser acatado 72 horas después de haberse publicado en el boletín oficial, obvio se está dando margen de negociaciones, tal es el caso de la Industria Minera , laboran miles ahí ¿Qué va a pasar?.

Por lo pronto, en el caso de la Maquiladora Tetakawi, veremos hasta donde llegada la corresponsabilidad, conciencia social, de los empresarios, Félix Tonella, Luis Felipe Seldner, con la contingencia sanitaria que hay en la entidad, que deben hacer a un lado intereses económicos mientras dure , y como responderá la autoridad laboral, Horacio Valenzuela, ante esta gran disyuntiva.

CPA 500 millones

La Gobernadora, Claudia Pavlovich, en un nuevo mensaje, anuncio un paquete adicional de 500 millones de pesos, sobre todo para PYMES, quienes son los que se verán más afectados, son la mayoría de la economía estatal, mas los informales.

¿En qué va a consistir el apoyo? en préstamos de 25 a 75 mil pesos para esos pequeños comerciantes y empresarios, a 6 y 8 meses, con tasa de interés ¡0!, para que sufraguen lo necesario, dicho en otras palabras…para que coman.

Las reglas de cómo operaran esto en la entidad se definirán mañana lunes por parte del Secretario de Economía, Jorge Vidal, así que atentos dirigentes CANACO, CANACOPE entre otros, al anuncio, son 500 millones , que se van a dispersar por toda la entidad

Bien por la Gobernadora, Pavlovich, con este segundo paquete de apoyo, va adelante de otros gobierno estatales y del mismo gobierno federal, en medidas sanitarias y económicas, y que falta de corresponsabilidad del gobierno de México de no estar a la altura de las circunstancias.

Hoy, que la mezcla del barril de petróleo anda en 14 dólares, que habrá menos ingresos fiscales, que ya se gastó buena parte de Fondos de Contingencia, va a seguir inyectando recursos a proyectos faraónicos; Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía.

El Presidente, o alguien le debe hacer entender, que debe suspender esos proyectos, y el dinero, el poco que habrá, debe destinarse a programas sociales, a apoyo de PYMES, empresas y empresarios, chicos, medianos, grandes, a gente que se quedara sin empleo, al igual que lo están haciendo en otros países, Francia, el mejor ejemplo, Macron, esta absorbiendo los gastos de todos los franceses, eso es ser un “líder” en situaciones de emergencia.

Y de seguir así el gobierno, cancelando proyectos como CONSTELLATION en, Mexicali, llegará el momento que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le diga “Señor Presidente, ya no hay dinero” ¿Le van a entrar a reservas internacionales? ¿Van a echar a andar la máquina de imprimir billetes? veamos a, Maduro, en Venezuela, y recordemos a, Luis Echeverría, para allá nos lleva AMLO.

Solo 3% votó

Solo el 3 por ciento del padrón en, Mexicali, ciudad que visitó ayer, AMLO, voto a favor de cancelara Constellation, en situación de emergencia sanitaria, una inversión de más de 1400 millones de dólares, que el Presidente pretende poner en riesgo, el empleo y la certeza para la inversión nacional y extranjera.

De aferrarse a esto, el pleito llegará a tribunales, obviamente el gobierno perderá, y a pagar ¿Amlo? no, los mexicanos, los contribuyentes, al igual que la cancelación del NAIM, miles y miles de millones costará, es increíble como este, Presidente, lleva al país al precipicio, ante la crisis y recesión que se viene por el COVID-19

Lo publicado en un medio nacional por liderazgos y ciudadanos de, Mexicali, en un periódico a nivel nacional, sin desperdicio, le dicen a AMLO “Este no es tu Imperio” respeta la ley y la constitución.

Esto no termina, la empresa va y está dispuesta a negociar con el gobierno, y si de plano no quiere el Presidente, pues a Tribunales, y al final, Constellation, recuperara; inversión, gastos, costas, y porcentajes de lo que dejara de ganar, para que vean el tamaño de la estupidez y visión de un gobierno populista, clientelar.

Chihuahua

Y en Chihuahua, productores y ciudadanía, dieron un ejemplo al gobierno, de que cuando se unen, nadie los vence, y ante la falta de respeto de acuerdos de CONAGUA de no extraer agua de la Presa para enviarla a Tamaulipas, armaron una revuelta que en 24 horas el gobierno federal y la Directora de la dependencia, Blanca Cisneros “recularan” cerraron la llave, un solo día duro el trasvase.

¿Qué hicieron? sencillo, al igual que los de la CNTE; bloqueo de calles, quema de camiones, destrozos a unidades de la policía federal, y también se fueron a la Presa, y armaron un desgarriate….y vino la reversa.

Esto obviamente nos hace recordar la lucha del “No al Novillo” y pues el hubiera no existe, es obvio que la estrategia fallo por parte de productores, Tribu Yaqui, MCA, en el sexenio de, Guillermo Padrés, deberían haber bloqueado la obra, el Tubo y la Toma etc…y no lo hicieron, solo protestas sobre la , Miguel Alemán y unos días en, Vicam, recuerdo muy bien

Dicho en otras palabras, lo que sobró en, Chihuahua, esta semana, fue lo que faltó aquí hace años cuando, Guillermo Padrés, hizo esta ilegalidad…falta de productos de gallina, confiaron en negociaciones, en tribunales, ya ven, hasta la fecha nada.

Hoy los dos únicos caminos que quedan para asegurar la sustentabilidad del Valle del Yaqui, es 1) el Acueducto, para bien o mal ahí está, y su extracción ahí esta sigue, y seguirá, aunque sea una bomba, ante esto, conseguir beneficios económicos y de obras para el DDRY por parte de CONAGUA, para compensar y coadyuvar a mejor eficiencia…o 2) echar andar las 3 potabilizadoras de la “Sauceda” en Hermosillo, un acueducto de Presa el “Molinito” a Hermosillo, son 30 kilómetros, mas el agua de la Presa “Abelardo Rodríguez”, con esto mas batería de pozos, la capital sale adelante con sus fuentes

Con esto, es viable y factible se cierre el “Novillo” si hay voluntad política, pero ya le tocara al nuevo Gobierno estatal, al actual de, Claudia Pavlovich, será de entregar y echar a andar la Desaladora en el “Cochorit” para dotar de agua a; Guaymas, Empalme, San Carlos, lo del módulo a, Hermosillo, olvídense, es inviable en términos financieros.

Ya veremos futuras negociaciones del dirigente del DDRY, Miguel Ansaldo, y el nuevo dirigente de AOAAS, Álvaro Bours, por cierto ambas organizaciones tienen asamblea en, Abril, las cuales piensan cumplir acatando medidas sanitarias, a menos que la autoridad les reconvenga.

Alcaldesa…agua

Bien por el mensaje y decisión de la Alcaldesa de Hermosillo, Célida López, de no cobrar el mes de abril, a más de 123 mil usuarios, el 45% del padrón de , la mayoría de bajos estratos, el recibo de agua, que no habrá cortes, para nadie, que recortara programas, para destinar recursos a las clases vulnerables y hace un llamado a sociedad y empresarios a ser corresponsables ante lo que se viene.

Ojalá los demás Ayuntamientos hagan lo mismo, al de aquí de Cajeme, le hago un llamado adicional, que no sean inmorales, indecentes, de permitir meter facturas de las ¡3! empresas que contrataron de manera ilegal para dizque dar servicio en OOMAPASC.

Al margen de que tarde que temprano, la FAS y el Congreso le van a entrar, esperemos que el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, actue a como están las circunstancias, y que el Director, Roberto Gamboa, y el Director administrativo, Guillermo Patiño, no cometan mas atropellos, tengan tantita moral, decencia, no lesionen mas las finanzas del organismo en deterioro de servicio a la gente.