Que Enrique Peña Nieto estará en el municipio de Cajeme el próximo martes en lo que será una de sus últimas despedidas

MUCHAS COSAS INÉDITAS han sucedido en estos últimos 5 meses. Una de ellas es que el Presidente Constitucional ENRIQUE PEÑA NIETO, se hizo a un lado desde el día I de julio y cedió el poder, de facto, al Presidente Electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Otra, es que el Presidente Electo, desde el principio montó una oficina “presidencial” para desde ahí ejercer un poder supraconstitucional, por encima de Peña Nieto.

Y una más: que ningún otro presidente en la historia de México, enfrentó tantas controversias y debates antes de tomar posesión, como AMLO lo ha hecho.

Y el ribete: que antes de llegar a la toma de posesión, AMLO ya tiene serios problemas con algunos de sus colaboradores más cercanos.

¿A qué viene todo esto?

Viene a propósito de un artículo que recién publicó CARLOS LORET DE MOLA, en el que revela que RICARDO MONREAL, que se ha convertido en la piedra en el zapato del equipo cercano de AMLO, está actuando por su cuenta.

Dicho con otras palabras, se está yendo por la libre.

Como es su costumbre, el popular comunicador de Televisa dice que fuentes muy confiables le informaron que para la iniciativa de ley para eliminar algunas de las abusivas comisiones que cobran los bancos, el Coordinador de la bancada senatorial de Morena, no consultó a nadie.

Ni a sus propios correligionarios en el Senado. Ni al líder morenista en la Cámara de Diputados. Ni a Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, ni tampoco al líder máximo del morenismo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

O sea, que Ricardo Monreal salió más papista que el Papa.

Me cae que sí.

Y por si esto fuera poco, el propio AMLO enfrenta más de una dificultad. Resulta igualmente inédito que un Presidente Electo haya perdido una buena parte de la credibilidad con la que llegó a las urnas y que le permitió arrasar en las elecciones.

Millones de mexicanos hemos visto en estos últimos 5 meses cómo el presidente Electo de la Cuarta Transformación de la República, tropieza, se levanta y vuelve a tropezar.

Tal pareciera que ha perdido la memoria y se aferra a una versión irreal y difícil de entender.

Estoy seguro que usted lo vio y lo escuchó en el más reciente programa de Tercer Grado en la entrevista que le hizo JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA.

El entrevistador le recordaba que él había dicho unos días antes que no se iba a militarizar el combate a la violencia.

“¡No, no, no! Yo no lo dije”, insistía, repetitivamente. Y las imágenes al aire lo desmentían.

Aun así, yo vi a AMLO negarlo todo.

¿Cómo puede un presidente, aunque sea electo, errar de esa manera?

¿Cómo creerle en todo lo demás? ¿Cómo confiar en él?

Algunas personas que votaron por él me lo han dicho que no dan crédito a lo que están viendo.

Aun así, afirman que creen en su buena fe, en su buena voluntad pero les preocupa lo que están viendo.

Y para colmo: el tema de la Guardia Nacional que, ya se ha dicho, deja a la futura Secretaría de Seguridad Pública, en calidad de mera oficina ministerial.

Serán las fuerzas Armadas las que tengan el control absoluto de la lucha contra la inseguridad.

¿Esto es bueno o es malo?

Depende.

En principio, yo soy de los que piensan que en México ningún civil debe de estar por encima de las Fuerzas Armadas, a excepción del Presidente de México, que constitucionalmente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Poner a un civil entre el Presidente y el Ejército, nunca ha funcionado en los países donde se ha pretendido darle un perfil democrático a la relación Ejército-Gobierno civil.

En Colombia, ha fracasado este modelo. Y si no, que le pregunten a Santos, que fue Ministro de la Defensa.

De hecho, en Estados Unidos este modelo ha sufrido algunos sobresaltos a través de su historia.

El antecedente más emblemático, se dio en 1962, cuando el Presidente, Kennedy tuvo que darle la orden directamente al Comandante de la Armada norteamericana, a bordo de un portaaviones en aguas del Caribe, para que cancelara la orden de disparar contra una barco soviético.

¡El Militar no le hizo caso al Secretario de la Defensa!, que también estaba a bordo del portaaviones.

Volvemos a lo nuestro: muchas cosas raras, por inéditas, están pasando en este México confundido del siglo XXI.

Algunos, más moderados, describen esta situación simplemente como preocupante.

Yo diría que es algo más que eso.

Pero, bueno, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: ESTE VIERNES, el Grupo de Periodistas de Mesa Cancún tendrá como invitado especial al Senador ARTURO BOURS, en su reducto de siempre: el hotel Gándara de Hermosillo…

Lástima que no me fue dable asistir…

Y ESTE DÍA caro lector, debo cumplir mi compromiso con el programa de radio Contacto Ciudadano, que conduce RITA VERÓNICA QUINTERO, a partir de las 10 AM…

Y ya que estoy en este tema, déjeme contarle que el martes, durante el trayecto a Hermosillo, mantuve la frecuencia del 810 de AM, de TRIBUNA RADIO, hasta la propia capital del Estado…

Lo digo con absoluta convicción: TRIBUNA RADIO es la emisora más potente del Sur de Sonora y me parece que de toda la Entidad…

No sé si ya lo comenté aquí mismo, pero si fue, lo repito: hace algunas semanas llegó a la gerencia de la empresa un mensaje de alguien que dijo ser el capitán de un barco con bandera de La India… Platicó que en ruta Puerto Vallarta—San Diego, el cruzar el Océano Pacifico, 50 millas mar adentro, paralelo a Baja California Sur, se sorprendió al escuchar con gran claridad la señal de TRIBUNA RADIO… Claro, felicitó a le gente de la radio y, en particular, a Rita Verónica…

MIENTRAS TANTO, SE REPORTA DULCE RIVERA, para informar que de unos días a acá se encuentra despachando como Directora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, de cuyo titular sinceramente no he tenido noticias… Creo que es un encargado de despacho…

Y AL CIERRE, DE ESTOS RUMBOS, me reportan que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, estará en Cajeme el martes de enfrente… La información no específica que tipo de actividades va a realizar en Cajeme pero tengo para mí, que está será una de las últimas despedidas del mexiquense antes de entregarle formalmente la banda presidencial a López Obrador… No hay que olvidar que fue Cajeme el Municipio que él escogió para cerrar su campaña en Sonora…

En todo caso, ya le contaré...

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]