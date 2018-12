¿Qué está pasando en Palacio Municipal de Cajeme? Se oyen rumores sobre tensiones

ME PREGUNTÓ UN VIEJO amigo y colega del norte del Estado, si los rumores que han llegado hasta allá, tienen algo de veracidad.

—¿Rumores sobre qué?— le pregunté.

—Tienen qué ver con tensiones al interior del Ayuntamiento de Cajeme. Se dice que el funcionario que genera este problema es el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán.

—Me apena decirte que yo no he tenido información al respecto. De hecho, aunque no tengo cercanía con el profesor López Durán, sí le conozco y en alguna ocasión conversé con él.

—¿Y qué impresión te causó?

—Digamos que buena. Amable, serio. Es cierto que en el evento de la inauguración del libramiento de Ciudad Obregón, tuve la oportunidad de observar una actitud inapropiada en el funcionario porque no lo dejaron pasar y, bueno, se enojó mucho.

—Eso es irrelevante. ¿A quién no han hecho enojar los del Estado Mayor Presidencial?

—Eso sí. A ver, ¿Qué clase de rumores te han llegado sobre Ascensión?

—Algo así como que hay inconformidad por las actitudes de perdona vidas del secretario del Ayuntamiento.

—Pues me parece extraño.

—Tal vez no sea tan extraño. Así actúan los recomendados y de Ascensión se dice que está bien recomendado.

—No te podría decir nada. Pero si eso fuese cierto, hay que recordar que los seres humanos se transforman cuando llegan al poder.

Más o menos en estos términos, discurrió mi conversación telefónica con mi amigo de Nogales.

¿Tensiones en Palacio Municipal de Cajeme?... ¡Hombre! Nomás eso nos faltaría.

Si existe algo de eso, no ha llegado a los medios.

¿Y en Hermosillo?

Quiero suponer que mis dos que tres lectores ya están enterados de la serie de señalamientos que se han publicado en contra de la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ.

Mire usted: particularmente, me desagrada ser reiterativo en acusaciones y denuncias contra un mismo personaje, así se trate de un gobernante.

Lo digo porque me resulta desgastante señalar, citar lo que ya se publicó en otros espacios y que la persona cuestionada no salga a dar la cara. A responder, a desmentir lo que se dice de ella o, en su casa, explicar cómo están las cosas.

Célida López ha sido fuertemente cuestionada no solo en redes sociales sino en medios impresos de Sonora. Sin embargo, nada de lo que de ella se dice, parece perturbarla.

En este contexto, pareciera que, o las versiones carecen de sustento o ella es de las personas que todo se les resbala.

¿Cómo la ve usted?

Por otra parte, en el Congreso Estatal, dominado por Morena, se está gestando un movimiento para llevar a juicio político al exalcalde hermosillense MANUEL IGNACIO ACOSTA, El Maloro.

Hablemos claro, caro lector: a los periodistas nos resulta difícil demostrar que tal o cual funcionario desvió recursos del Erario en su desempeño como tesorero, como secretario de lo que sea o como alcalde.

Del Maloro se han difundido una barbaridad de señalamientos.

Él ha salido a defenderse. Pero solo de boca.

Es cierto: el que acusa tiene el deber de aportar pruebas. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. No hay voluntad de meterse a fondo y los ciudadanos, que son tan buenos para el chismorreo, son desidiosos cuando se trata de pelear por sus intereses colectivos.

Empero, en el caso de Acosta, los rumores son cada vez más intensos. Y luego está lo del juicio político.

¿Y en Navojoa?

Dirá usted que uno es muy repetitivo. Pero bien vistas las cosas, hasta ahora lo que se ha dicho y publicado de la Administración de ROSARIO QUINTERO, no ha sido desmentido.

Además, está lo del robo a la Tesorería Municipal el domingo pasado.

¿Cómo pudo pasar esto? Se entiende que hay elementos policiacos cuidando el inmueble.

¿Cómo puede alguien robarse una caja fuerte sin que el guardia se seguridad se diera cuenta?

¿Y SARA VALLE DESSENS?

La verdad sea dicha, no hay noticias nuevas en Guaymas. El bello Puerto no ha visto la suya en varios trienios.

Ya vio usted: con LORENZO DE CIMA la administración fue un desastre. Y con OTTO CLAUSSEN IBERRI, bueno, estaría por verse en su momento.

Se oyen rumores.

MENOS MAL QUE EN MEDIO de tantas versiones, de tantas denuncias y tantos rumores, hay noticias alentadoras.

Como esa de que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, se reunió en México con el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, CARLOS URZÚA MACÍAS.

La información indica que la mandataria se hizo acompañar —como debe de ser en estos encuentros que se caracterizan por los tecnicismos economicistas que se utilizan— por el secretario de Hacienda, RAÚL NAVARRO GALLEGOS, por el tesorero DANIEL GALINDO RUIZ y por la titular de la Oficina del Ejecutivo, NATALIA RIVERA.

Se destaca que le fue bien en la entrevista, que encontró una muy buena disposición del funcionario y que se mencionaron rubros de infraestructura, especialmente de obras federales inconclusas, como la de Los Pilares en el Mayo, por ejemplo.

Sin duda se trata de una noticia esperanzadora en momentos complejos y de algún modo inciertos.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: AL SUR DE ETCHOJOA, hay un pequeño poblado de no más de 500 habitantes. Se llama Mabejaqui. Es una comunidad indígena fundada hace 100 años y abandonada a la buena de Dios…

Esa gente se aferra a sus tradiciones, a su fe como una esperanza de que habrá tiempo mejores para ellos…

En un siglo su situación de pobreza extrema no ha cambiado pero tampoco sus usos y costumbres, que incluye la veneración a su santo patrono y a su virgen, y a su templo…

Hay un ritual que lo llaman “descuelga”, y esto, por increíble que parezca, fue motivo de una trifulca porque la exregidora étnica del Ayuntamiento de Etchojoa, escondió la virgen de la iglesia lo que desató la ira del pueblo con consecuencia que muchos llamarían barbarie…

Tengo dos videos donde se aprecia cómo decenas de indígenas apalean a la exregidora, que según información, pertenece al grupo de uno de los gobernadores de esa etnia…

Lamentablemente, esto no es algo extraño. En la tribu yaqui son más frecuentes estos hechos, incluso, se han registrado grandes tragedias por ambiciones económicas y abusos de autoridad entre los mismos habitantes de una comunidad…

¿Producto de la miseria extrema?...

Desde luego, pero también del fanatismo religioso...

De esto, platiqué brevemente con BULMARO PACHECO MORENO el miércoles anterior y acordamos hacer un recorrido por esa comunidad…

Ya veremos, en todo caso…

Y A TODO, ¿QUÉ PIENSA USTED de la instalación en Cajeme de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural?...

Particularmente, creo que a los cajemenses, pero a los obregonenses en particular, la presencia de esta dependencia les traerá muchos beneficios…

Y es que no estamos hablando de una Delegación Federal sino de una de las más importantes Secretarías del Gobierno Federal…

Tiempo al tiempo…

Es todo.

Le abrazo.

