¿Qué está pasando en Sonora con el Estado de Derecho, con los yaquis y con el secuestro de Casetas?

¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO CON el Estado de Derecho en Sonora?

No son pocos los que temen que en el caso de las negociaciones entre el Gobierno del Estado y la UNISON, no se aplique el mismo trato comprensivo que se tuvo con la UTS y con ITESCA.

Todos sabemos que el ISSSTESON está en bancarrota. Y sabemos por qué. Se sabe quiénes fueron los culpables. Pero nadie los acusa abiertamente.

No hay nombres.

Se intentó vender los estadios “Héctor Espino”, de Hermosillo, y el “Tomás Oroz Gaytán”, de Cajeme, para salvar al ISSSTESON, pero una ola de protestas lo impidió.

La gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH tuvo que gestionar ante el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para pagar la deuda del Isssteson.

Ahora la pregunta es inevitable: ¿Qué sigue para el Isssteson?

Pareciera que el Gobierno no dará el mismo trato condescendiente que le dio a UTS y a ITESCA, en la negociación.

Y ya hay malestar. Sobre todo, en la comunidad universitaria.

¿Irán a ser parejos? Ojalá que sí. Habrá que ver.

Por otra parte, las violaciones al Estado de Derecho están a la orden del día.

¿Desde cuándo están tomadas las casetas? Lleva años este asunto. Ahí está, libre como los pájaros doña ALBA LUZ BORBON, una maestra que es exactamente eso, una maestra en el área de la simulación.

Predica una lucha en protesta por las casetas y de ello ha hecho un modus vivendi personal.

Ya en una ocasión le advirtieron que le aplicarían la ley. Pareció entender el mensaje gubernamental y por un tiempo se retiró.

Pero ha vuelto a las andadas.

Al menos hasta hace algunos días, tal vez semanas. Debo reconocer que no le he seguido la huella últimamente.

¿Y los yaquis? Están de remate de intransigentes. Y por favor: no confundir a los habitantes de los ocho pueblos con un pequeño grupo de poder dentro de la etnia que a base de la intimidación y en algunos casos, del terror, hacen y deshacen con la cuatro carriles en nombre de un legado histórico, que les ha servido desde el siglo antepasado para lucrar, obtener beneficios del Gobierno pero no para su gente, sino para ellos mismos.

Las comunidades padecen de un rezago que en algunos casos llega a la pobreza extrema.

Pero esto es algo que les vale a los que tienen bloqueada la cuatro carriles en tres partes en el tramo Guaymas—Obregón.

Piden dinero a la entrada de Pótam. También a la entrada de Vícam.

Transportistas yaquis tienen interrumpido el tráfico en el tramo del danzante yaqui, antes de llegar a La Loma de Guamúchil.

Las casetas están tomadas todas a excepción del libramiento de Cajeme.

¿Por qué esta no?

¿Será porque los concesionarios son iniciativa privada y seguramente hubo acuerdos en las alturas comprometiendo al Gobierno federal a no permitir la toma de la caseta?

Podría ser. Pero dudo mucho que lo reconozcan los inversionistas y el propio gobierno porque temen una reacción airada entre los que operan el sistema de casetas en Sonora.

Bueno, digo yo.

Vuelvo a la pregunta del principio: ¿Qué está pasando con el Estado de Derecho en Sonora?

¿Se valen todas estas transgresiones en nombre de supuestas prebendas históricas?

¿Quiere decir que los dueños de grandes predios ganaderos pueden exigir estos derechos cuando el Gobierno necesita pasos de servidumbre para infraestructura eléctrica o ductos para gas?

Hasta donde sé, si alguien se niega, el Gobierno expropia alegando prioridad para el desarrollo de la nación.

¿Por qué con los yaquis no?

Nadie quiere estar mal con la tribu. Yo tengo la convicción de que la gente yaqui que vive en lo más bajo de la escala social, en condiciones de sobrevivencia, no objetaría que por su territorio pasara todos los ductos del mundo si el Gobierno y los inversionistas privados se comprometen a crear fuentes de empleo, servicios y una vida digna para las familiar indígenas.

El problema es el del siempre.

No es ningún secreto que las adicciones han pegado duro en los ocho pueblos yaquis.

¿Y qué hacen esos liderazgos?

Muchos han visto escenas denigrantes. Joven embozalados cobran derechos en nombre de no sé que cosa en actitud amenazante sin que ninguno de los yaquis viejos intervenga.

Así los mantienen coptados.

Las cosas como son. Hay un alto nivel de degradación moral que es inocultable.

Lo más grave, es que esa situación en las comunidades yaquis está impactando en el desarrollo general en Sonora, y en cierta medida, del país.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: EL VIERNES de la semana pasada, como se lo había adelantado, un pequeño grupo de amigos se reunió en la finca campestre del Maestro ROBERTO LAGARDA LAGARDA, allá en los alrededores de la presa del Oviáchic…

Por motivos de trabajo, yo arribé con dos o tres horas de retraso. Encontré un ambiente cálido, festivo, como corresponde a un paraje maravilloso, arbolado por toda parte y, como fondo el espejo del Río Yaqui…

Bajo la amplia palapa, dos mesas circulares donde cabían diez o doce personas fácilmente…

Saludé medio engentado pero la amabilidad de todos me cambió el ánimo…

“Allá lo están esperando”, me informó uno de los comensales de la primera mesa…

Gentil, explícita en el trato y en el saludo, la primera dama MARGARITA DE MARISCAL, y desde luego su compañero de vida, el alcalde SERGIO PABLO MARSICAL. Más allá, ANITA LIMÓN, ex comisaria de Cócorit…

A su izquierda, el exalcalde de Cajeme y aspirante auto-confeso a la Gubernatura de Sonora por la vía independiente, RICARDO BOURS CASTELO…

Sostuve una amplia conversación con ALBERTO DE LA LLATA. Evocamos pasajes con el Ing. HUMBERTO MEZA LÓPEZ, hoy laborando en Hermosillo…

Con Ricardo Bours, platiqué un poco de política (si digo que no, usted no me lo iba a creer), y en algún momento, el anfitrión, Roberto Lagarda, trajo a colación un tema que nadie se imaginaba: “hace un año y días aquí mismo estuvimos algunos de los que estamos hoy en esta mesa, incluyéndote a ti”, dijo refiriéndose al columnista…. Tal vez no lo esperábamos y ganó Sergio Pablo….

Alguien más agregó: “Entonces no descartemos que para el 2021 surja de esta mesa el próximo Gobernador de Sonora”…

Como digo, hubo camaradería, agradable clima, gente buena con academia…

Ahí tuve el gusto de saludar al señor Barceló, a EDGARDO FLORES SERVÍN DE LA MORA, a DAVID VALLADARES, a LOURDES LÓPEZ, Directora de la UPN, igual, a EZEQUIER MORA, a GILBERTO VERDUGO, y a otros más…

Excelente reunión, excelente la camaradería… Me cae…

Es todo.

Le abrazo.

