Que no habrá regreso del cobro de tenencia; se “cuartea” la Cuarta Transformación

Y es que la agenda informativa de todos los días, está muy copiosa. Tanto que resulta difícil jerarquizar los temas a la hora en que uno se pone a pergeñar.

Pero hay un ingrediente nada desdeñable que complica todavía más las cosas: las mañaneras de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Esto, a nivel nacional.

Y como ejemplo, este botón: ayer amanecimos con varias notas periodísticas y columnas nacionales, abordando el tema del regreso del cobro de la tenencia vehicular.

En este contexto, para eso de las 8 de la mañana en que la gente ya vio los noticiarios matutinos y leyó los periódicos, los comentarios, columnas y notas periodísticas, habían dejado de tener sentido, relevancia.

Y es que muy temprano, en la mañanera, López Obrador había desmentido la “noticia” de que regresaba el cobro de la tenencia.

“Ayer salió la noticia de que cobraríamos la tenencia federal otra vez que porque con ello recaudaríamos 120 millones de pesos. Eso no es cierto. Es lo que quisieran mis adversarios, pero no les voy a dar ese gusto. No habrá cobro de tenencia. No se aplicarán más impuestos. Son cosas de quienes quisieran que yo no cumpliera con mis promesas de campaña y yo cumplo con mis compromisos”, resaltó AMLO.

Pues sí: se refirió a la “noticia”, pero no a quién la generó.

¿Sabe usted quién dio la noticia a través de los medios nacionales?

Nada menos que el subsecretario de Hacienda, ARTURO HERRERA.

No es la primera vez que AMLO humilla de esta forma tan infame a un miembro de su gabinete. De hecho, a Herrera lo ha sometido a este tipo de vejación cuando menos en dos ocasiones.

Según tengo entendido, Herrera es un funcionario muy respetado en círculos financieros. Lo que dijo a los medios, no pudo haber sido una ocurrencia suya.

En la mañanera de ayer, AMLO puso énfasis en que es hombre que sabe cumplir su palabra. Pero sucede que a esa misma hora los periodistas le estaban preguntando a JORGE ZAPATA, nieto del general EMILIANO ZAPATA, si había invitado al presidente a la conmemoración que en Morelos se celebraría para recordar al Caudillo del Sur.

Don Jorge respondió, voz de trueno, bigote similar al de su ancestro: “No podemos invitar a alguien que no tiene palabra, que miente, que dice una cosa y hace otra”.

--¿Se refiere al presidente?— le preguntaron.

--Claro que me refiero a él. En campaña vino a decirnos que al llegar a la Presidencia lo primero que haría es cancelar la termoeléctrica que tanto daño hace al medio ambiente.

--Y no cumplió, ¿verdad?

--Por supuesto que no. Al llegar a presidente lo primero que hizo fue anunciar que la termoeléctrica sería reactivada para generar energía. No es hombre de fiar.

Como le digo, caro lector: hay mucha información para discernir. Está también lo de MARCELO EBRARD.

Se dice que se va. Que ya no aguanta más.

Y ayer El Economista publicó un artículo en el que se comenta que en marzo pasado le presentó le presentó la renuncia al presidente López Obrador.

Y que AMLO se la rechazó.

Usted recordará que hace unos días anunció que la carta que le fue enviada al rey de España en la que se le exhorta a pedirle disculpas a México por la matanza de habitantes originarios hace 500 años, la escribió de puño y letra el presidente.

Es decir, que Ebrard nada tuvo que ver con la dichosa cartita.

A mí me queda claro que hay una increíble similitud entre DONALD TRUMP y LÓPEZ OBRADOR.

Es como si los extremos se juntaran.

¡Hay tanto de que escribir, señor mío!

Pero también hay temas dignos de escribirse a casa acá en el terruño.

El plantón de los productores agrícolas del Yaqui y Mayo en Fundición, el lunes anterior.

Qué bueno que la protesta transcurrió en un clima de civilidad sin llegar a los extremos. Se dejaron oír las voces de legítimo malestar de la gente que hace producir el campo. Están preocupados y tienen razón.

Los recortes no deben afectar a un sector que es vital para la población. Y menos amenazar al sector desde el poder.

Por cierto, llamó la atención la ausencia de los dos diputados federales del sur de Sonora: JAVIER LAMARQUE y ARTEMISA GONZÁLEZ.

Pero se vio por ahí al legislador por Movimiento Ciudadano, JORGE RUSSO SALIDO.

En alguna de las gráficas, identifico a JUAN LEYVA, al precitado Russo Salido y a ABEL CASTRO GRIJALVA.

Más allá, figura inconfundible del KILI CRUZ. Y cerca de él, BALTAZAR PERAL GUERRERO. Y AQUILES SOUQUE BRITO. Y JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ, de los Propietarios Rurales.

Y MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ. Y de la zona Fuerte-Mayo, REYNALDO FÉLIX GUTIÉRREZ. Y ÁLVARO BOURS. Y DAVID ROCHÍN LEY.

Y tantos otros.

Ya ve, pues: hay mucha tela de donde cortar.

Y NO ES POR NADA PERO el priísmo sonorense sale a dar la cara por sus referentes históricos y se reagrupa en Cajeme, ante la cercanía del 17 de abril, fecha de la gran efeméride que en los últimos 32 años ha sido de reencuentros y de reconocimiento, a un gran gobernador de Sonora, en el sexenio 1967—1973: FAUSTINO FÉLIX SERNA…

En estos menesteres de la organización, andan ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, jerarca estatal del PRI; BULMARO PACHECO, presidente de la Fundación Colosio-Sonora; el maestro RODOLFO VÁZQUEZ y, en Cajeme, ANDRÉS RICO, líder municipal del tricolor…

Viene, pues, el 17 de abril y como ya es una tradición desde 1986, la ceremonia se llevará a cabo en el Panteón Del Carmen, a partir de las 10 de la mañana…

Vale…

Y POR ÚLTIMO, FUERTE LA VERSIÓN de que la primera baja en el gabinete de López Obrador, sería ALEJANDRO GERTZ MANERO, fiscal general de la República…

Según algunos trascendidos, el doctor Gertz estaría en un grave problema de salud que se agravó en estos últimos días…

Lo de su enfermedad, ha sido un rumor constante desde hace semanas…

