¿Qué riqueza estás buscando?

Muchos de nosotros aspiramos a mejorar nuestro nivel de vida para tener más recursos que nos permitan darle a nuestra familia lo que necesita, así como también poder ayudar a otros de diferentes maneras. Pero no hay duda que a la gran mayoría nos gusta o gustaría tener mucho dinero y todo lo que él conlleva.

La sociedad y los medios a nuestro alrededor nos quieren convencer de que nos hace falta algo, algo más, algo nuevo e innovador. Cada día hay nuevos modelos de autos, celulares, computadoras y demás cosas que surgen de la nada. Las cuales nos ‘muestran’ que aún no lo tenemos todo. Consciente e inconscientemente muchas personas comienzan a vivir para tener abundancia de bienes y pertenencias valiosas. Las riquezas en sí no son algo que vaya en contra de Dios y su palabra, pero darles el primer lugar de nuestra vida de modo que vivamos para incrementarlas por encima de cualquier otra responsabilidad o relación personal o peor aún familiar abre la puerta a una gran cantidad de acciones y decisiones incorrectas. Pecados como la corrupción, el robo, la codicia y la avaricia son consecuencias de hombres y mujeres que viven únicamente para tener más recursos materiales o alcanzar recursos materiales que desean y que no han tenido.

San Pablo nos recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.

Debemos confiar en Dios ante cada circunstancia. El dinero es un buen campo de pruebas ante Dios de nuestra voluntad y actitud de rendir todo nuestro ser a sus pies.

No hay moralidad ni inmoralidad en las riquezas, tampoco hay virtud en ellas; hay pobres honestos y deshonestos como también hay ricos honestos y deshonestos.

Así que: ¿cómo está nuestro corazón respecto a los bienes materiales y el dinero? ¿A quién consideramos una persona rica? A aquella que tiene muchos recursos y que además cuenta con una fuente de ingresos que le aseguran tener todo lo que quiera y más. Esas personas viven confiados en sus riquezas o capacidades sin darle lugar al Evangelio de Dios, no han entendido que necesitan un redentor porque sienten que tienen todo lo que necesitan para vivir. Jesús enseñó que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara al Reino de los Cielos, ¿por qué lo dijo? Porque un rico tiene puesta su confianza en sus recursos antes que en Dios y su poder. Los que quieren enriquecerse y que es lo que más les importa caen en tentación y en codicia y hunden muchas veces a quien creen que les estorbe y a quien les pase por enfrente.

Dios usa el dinero para guiar al cristiano en su vida, si pedimos sabiduría de lo alto, esta nos será dada porque es una promesa de Dios, pero debemos entender que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos; muchas veces Dios retiene sus recursos para darnos una lección. ¿Cuántas veces hemos hecho planes para nosotros mismos, sin una clara dirección de Dios y todo se nos viene abajo?

Amar el dinero es algo caro. Nos puede costar la familia, tiempo valioso y claro, la relación con Dios. Cuando permitimos que el dinero sea nuestro dios, aprenderemos rápidamente que es un dios pobre; se convierte en dinero con ‘D’ mayúscula; es un dios celoso que tiene una sola meta: destruir cualquier cosa en la vida que no crea en lo que ‘él’ hace. Eso no es amor. Pero tampoco se quiere decir aquí que seamos unos mediocres, unos conformistas, sino que comprendamos que todo lo que podamos tener en este mundo no es tan importante. El dinero y las riquezas son solo medios para obtener el sustento de cada día. No es malo tener riquezas. Lo malo es como en ocasiones se obtiene la riqueza. Cuando veamos a alguien rico, no entremos en codicia ni envidia. Solo hay que desearle que sea humilde y generoso. Lo que debemos hacer es darle gracias a Dios por tener un trabajo honesto, con tener donde dormir, vestido, comida y salud... ya eso nos hace ser inmensamente ricos.

Si queremos prosperar y también disfrutar del fruto de nuestro trabajo debemos ser muy agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que nos da.

Si nosotros queremos ser prósperos lo primero siempre debe ser Dios en nuestras vidas. No debemos poner a nuestro trabajo o a otras personas antes que a Dios, porque si lo hacemos así nuestra confianza no está en Dios sino en las cosas de este mundo y por más que prosperemos no disfrutaremos de las cosas materiales que lleguemos a tener porque sin el Señor no habrá felicidad completa.

Todas las cosas que existen en la tierra le pertenecen al Señor y fueron creadas por Él y nosotros somos solo administradores de las cosas que Él nos entrega. Es por eso que no debemos decir: "que nosotros lo hemos logrado o que nosotros somos capaces y lo hemos logrado con nuestra propias fuerzas".

Cuando somos generosos con las personas y con nuestra Iglesia, estamos protegiendo nuestros bienes para que así el Señor bendiga nuestro trabajo y las cosas que hemos logrado se multipliquen.

Cuando ofrendamos estamos siendo agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que nos da y cuando damos nuestros diezmos, limosna o alguna aportación económica solo estamos devolviendo lo que es del Señor porque todo le pertenece a Él.

Nada nos llevaremos con nosotros cuando muramos, lo único que tendrá verdadero valor el día que estemos delante de Dios en el Cielo será lo que hicimos con nuestra vida, lo que hicimos para que otros lo conocieran a Él y qué hicimos con el propósito y plan con el que nos diseñó.

Nuestra esperanza y confianza total debe estar puesta sobre Dios y no sobre los recursos monetarios o humanos que tenemos a nuestro alrededor. Recordemos que Jesús, el Rey de Reyes no tenía casa ni sabía dónde iba a dormir cada noche.

Vivamos con humildad, como alguien que sabe que necesita un redentor cada mañana. Llenémonos de sus principios que formen en nosotros perdurables acciones las cuales serán las verdaderas riquezas que proveerán para nuestra ayuda durante las necesidades y las pruebas.

A los ricos de este siglo Dios les dice que no sean soberbios ni altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos...de esas cosas que sí valen la pena...