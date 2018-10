¿Qué se necesita para encarrilar al PRI en su actual realidad hacia su salvación?

DANIEL TRÉLLES IRURETAGOYENA levantó la mano para contestar. Habían preguntado si alguien había percibido lo que sucedería en las elecciones del 1 de julio.

—¡Yo sí!—, dijo el exdirigente estatal del PRI.

Y dijo por qué. Mencionó tres ejes fundamentales:

—Simulación, corrupción e impunidad.

No todos los expresidentes priístas reunidos ese día en Hermosillo, querían expresar lo que en realidad piensan y sienten.

—¿Qué pueden perder ahora si ya lo perdieron todo el 1 de julio?— me comentó ayer un priísta que, según propias palabras, lo será hasta el final.

—¿Qué sugieres, entonces?

—Que esta es la hora en que deben hablar, decir lo que por tantos años han callado. Deben los priístas sacudirse a los personajes que a fin de cuentas son los responsables de lo que pasó en las elecciones pasadas.

—¿A qué personajes te refieres?

—A todos los que tú conoces. Los que ni las migajas quieren cederle a los militantes, a los verdaderos priístas. Se están peleando por los despojos. Si fueran sinceros, si no fueran cobardes, ya estarían elevando la voz y exigiendo que se vaya Claudia Ruiz Massieu y de inmediato se procede a elegir democrática una dirigencia que surja de la militancia activa.

—Hace unos días Ruiz Massieu estuvo en Hermosillo y se reunió con cientos de mujeres. Me dicen que fue un éxito.

—Eso no refleja sino la disciplina que distingue a los militantes, sean hombres o mujeres. Bueno hubiera sido que alguien entrevistara a una media docena de esas mujeres. Así sabrían lo que realmente piensan.

—Adió, ¿por qué?

—Ruiz Massieu representa los intereses de su tío Carlos Salinas. Hemos caído, como priístas. Muy bajo.

—¿A qué te refieres? ¿A las elecciones?

—No precisamente. El resultado electoral solo fue la consecuencia de todo eso que en el PRI se ha practicado durante muchos años: corrupción, autoritarismo, imposición de caprichos, de complicidades, de reciclar una y otra vez a los mimos viejos caducos. ¿Qué esperábamos que sucediera cuando enfrente tuvimos a un hombre que era todo lo contrario de lo que como partido representábamos?

—Dicen que en la reunión de los expresidentes del PRI estatal, se dio una catarsis, que existió autocrítica.

—¿Y eso qué?

—Que eso es una buena señal.

—Puede ser lo que sea. Pero hasta no ver que se pongan a trabajar en serio yo no voy a creer en señales. Los viejos del PRI tienen miedo hasta de su sombra. Si no es hoy, ¿cuándo piensan abrir la boca y decir sus verdades?

—En eso tienes razón.

—Claro. El PRI está casi noqueado. Hay que levantarse de la lona y luchar, ahora sí, por sobrevivir.

—¿Dices que hay que echar del partido a los culpables históricos del desastre electoral?

—No precisamente. Nomás hacerlos a un lado y darles espacio a los militantes. Tenemos, por principio de cuentas, qué recobrar la confianza de los jóvenes. Yo leí con interés lo que hace poco escribiste sobre los jóvenes estudiantes de la UNISON que se reunieron con Ulises Ruiz. El PRI debe sentirse orgulloso que muchachos valiosos como estos sigan teniendo fe en el partido.

—¿Y qué piensas de Ulises Ruiz?

—Mira, el exgobernador de Oaxaca no es ninguna perita en dulce. Es como todos estos de los que estamos hablando. Tú citaste las palabras que en twitter envió a las redes uno de los jóvenes, que describe a Ulises como un señorón, jovial, hasta dice que es un joven de espíritu. Está bien, así es el estilo de él. Pero en el fondo no es más que un viejo marrullero que está peleando por un espacio, una tajada del magro pastel priísta.

—¿Entonces qué pueden hacer los priístas?

—Hablar, gritar, exigir a los dirigentes que se abran a la militancia.

—¿Y si no?

—Pues que manden al diablo a los actuales líderes y forman su propio partido.

Al costo, caro lector. Al costo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN SU EDICIÓN del 18 de octubre, el diario Reforma publicó un excelente artículo del analista financiero internacional, JORGE SUÁREZ…

No me atrevería a recomendarle su lectura, señor mío, de no ser porque, en verdad, vale la pena discernir su contenido y entender muchas cosas que hoy nos resultan incomprensibles sobre la realidad del país…

Por hoy no dispongo del suficiente espacio para exponer una entendible interpretación del texto, pero debe creerme que es un ensayo de pulcritud intelectual porque nos transporta a otra forma de explicar y entender la política y a los políticos del Gobierno que viene, o sea el de López Obrador…

Posiblemente mañana, si me es dable, me ocupe de compartir con mis dos que tres lectores, un fragmento del precitado artículo…

En todo caso, ya se verá…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Vaya revuelo que provocó una broma de mal gusto que una funcionaria del Ayuntamiento de Cajeme, del área de bacheo, subió a las redes…

Ella dijo algo como esto: “Trátenme bien porque si no, no mando a bachear su colonia”…

Ella se llama LAURA DUARTE, y en las fotografías se observa muy joven…

Esto explicaría su falta de tacto y sensibilidad ante un problema social de suyo muy delicado, que viene enfrentando la ciudadanía…

Al desgaire, yo diría que al Ayuntamiento se le pasó la mano al destituir a la chica… Una llamada de atención hubiese bastado…

Pero, bueno cada quien su vida…

MIENTRAS TANTO, EN LA COMIDA que el profesor RODOLFO VÁZQUEZ ofreció en su casa de Esperanza a un grupo de amigos, estuvieron también RAÚL AYALA GONZÁLEZ, primogénito del exalcalde de Cajeme RAÚL AYALA CANDELAS, así como EMILIO TORRES, el profesor del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui (antes ITA 21) ROBERTO REYES y LORENZO CONTRERAS ZAMORA…

El anecdotario se desgranó que no vea usted y la tarde se volvió carcajada y alegría inacabable…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, como reguero de pólvora circuló ayer el rumor de que el periodista PEDRO ÁLVAREZ, que se inició en la Televisora local de Cajeme hace ya muchos años, había sido asesinado junto con uno de sus hijos, de 22 años…

Afortunadamente, el rumor no duró muchas horas pues un portal informó que solamente se trató de la privación forzada de la libertad de ambos, y que horas después fueron liberados…

Gracias a Dios que no pasó a mayores, considerando el ambiente de extrema violencia que se está viviendo en todo el país…

Pedro Álvarez es un hombre de bien, dador de amistad como pocos, a quien conocí a principios de los noventas… De hecho, tras el asesinato de LUIS DONALDO COLOSIO, él me entrevistó para un programa de entrevistas que pasaba al aire cada domingo…

Desde este modesto espacio, va un saludo solidario para Pedro y su hijo Isaú…

Y POR ÚLTIMO, AYER SE CUMPLIERON 43 AÑOS de la renuncia de CARLOS ARMANDO BIÉBRICH, al Gobierno del Estado de Sonora…

Por cierto, hace unos días fue entrevistado por un medio hermosillense y dijo que había votado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y por su amigo ALFONSO DURAZO…

Es todo.

Le abrazo.

