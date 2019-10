Rumbos

¿Qué significa lo que pasó en Culiacán para el proyecto de la Cuarta Transformación?

CREÍ QUE SOLO ME ESTABA PASANDO a mí. Pero no. Ayer los principales comunicadores de la televisión de paga se lamentaban de no haberle dado el suficiente tiempo y espacio a temas que ameritaban mayor cobertura, análisis y espacio. “¡Dejamos pasar la renuncia de Romero Deschamps que merecía una semana de comentarios y ni siquiera nos hemos acordado de él!”, exclamó, asombrado del descuido profesional, CIRO GÓMEZ LEYVA.

Pues sí. Me doy cuenta que no me pasa solo a mí, toda proporción guardada. Les ha pasado a todos.

Por ejemplo, yo tenía contemplado escribir para los Rumbos del sábado, sobre la novela de ENRIQUE SERNA, ‘El vendedor de silencio’, basada en la vida del periodista CARLOS DENEGRI.

Sin duda la figura más sobresaliente —para bien o para mal— de los años cuarenta, cincuenta, sesenta.

Desprestigiado por sus escándalos públicos en un México muy provinciano, le entregó la estafeta a JACOBO ZABLUDOVSKI, a quien el autor le da un tratamiento muy severo.

De lambiscón de los hombres del poder, no lo baja.

Hoy quería aparecer ante usted, dilecto lector, con este tema. Quería compartir con la ilustre lectoría mis impresiones sobre esta apasionante historia. Una trama que encierra secretos que nadie había revelado de muchos hombres —y mujeres también— del poder. Sus debilidades. La misoginia en el macho dominante en el que, habitualmente, se escondían muchos tramas de la niñez —en el caso de Denegri—, debilidades e insuficiencias masculinas y tantas cosas nunca admitidas pero que se convertían en un combustible para los hombres que descargaban ene sus mujeres sus grandes complejos.

Quería platicar de todo esto, a profundidad, con usted.

Pero pasó lo de Culiacán.

Ya de por sí se estaba haciendo necesario dar el tratamiento adecuado a la masacre de policías de Aguililla, Michoacán. Y la otra matanza en Iguala, Guerrero.

Pero eso podía esperar, me justificaba.

Pero lo de Culiacán nos agarró con los dedos en la puerta. Rebasó lo imaginable.

Algunos ingenuamente intentaron minimizar los hechos basándose en el número de víctimas fatales. “Si solo hubo un muerto”, dijo un despistado.

La realidad era muy distinta pero no la había detectado bien. Al paso de las horas las cosas se fueron aclarando. No era un solo muerto. Fueron ocho. Y quizás más.

La información seria, profesional, empezó a fluir pasada la media noche. Ya por la mañana, colegas culiacanenses enviaron crónicas completas con datos duros.

Así fue como muchos nos enteramos por qué el Ejército tuvo que negociar la liberación de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ, el hijo de JOAQUÍN GUZMÁN LOERA.

Estaban en grave y cierto riesgo de morir, algunos familiares de militares. Ese fue el chantaje, según la crónica. Hacer explotar una pipa cargada de gasolina.

Cierto o no, se antoja creíble por las imágenes que vimos. Por los muertos y heridos. Por los daños causados. Por la capacidad de fuego exhibida por el equipo del detenido.

Con esas armas, se ha dicho, pudieron derribar un helicóptero. Y sembraron el terror en un céntrico y exclusivo sector de Culiacán.

Pero la pesadilla para el Gobierno de la Cuarta Transformación, no terminó la noche del jueves. El desastre continuó ayer por la mañana.

En Oaxaca, donde se encontraba ayer ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se refirió a lo sucedido en Culiacán. A su modo, casi minimizando la gravedad de lo ocurrido, dijo que las decisiones tomadas por los mandos del Gabinete de Seguridad, habían contado con su respaldo.

Él había dado el sí para proceder como se hizo.

Fue enfático. Tercamente insistió: se acabaron los muertos. No más represión. Nada de apagar el fuego con fuego. Hay que atacar las causas.

Increíble.

Vuelvo a decirlo: a su modo, salió más o menos del paso.

Pero no corrieron con suerte los mandos que ofrecieron la conferencia de prensa en Culiacán, en cuyo presídium, estaba un ignorado y despistado gobernador QUIRINO ORDAZ COPPEL, a quien ni siquiera le informaron de los hechos.

Fue desastrosa la conferencia. Los periodistas de Sinaloa fueron especialmente críticos, despiadados, diría yo, con los mandos castrenses y con el propio ALFONSO DURAZO, quienes tuvieron que aguantar vara.

Otro detalle que molestó a muchos, es que la Presidencia no envió la señal para que la conferencia se transmitiera desde Culiacán.

Todos fue muy extraño.

Un presidente que actuó como si lo de Culiacán fuera algo insignificante. La excusa que más irritó fue aquella que dijo cuando se refirió a la liberación del hijo de Guzmán Loera. Afirmó categóricamente que prefiera sacrificar una captura a que hubiera muertos. Que las cosas son diferentes. No más muertos ni uso violento de la fuerza.

¿Cómo decirle eso a los hijos y esposas de los soldados asesinados? Y los policías ejecutados. Y los civiles regados en las calles por balas perdidas. Todo pareció conjugarse para que ayer las cosas no resultaran bien para el Gobierno de Morena.

Usted no me dejará mentir. Habíamos visualizado que algo así podía ocurrir tarde o temprano. Y con cierta inocencia, llegamos a creer que una tragedia como la de Culiacán haría recapacitar al presidente.

Desgraciadamente no fue así.

En los días por venir, se van a decir y se van a escribir muchas cosas. Un platillo gourmet para los críticos sistemáticos del Gobierno de la Cuarta Transformación.

Tengo, para mí, que las Fuerzas Armadas y que hombres de honor como el general LUIS CRESCENCIO SANDOVAL HERNÁNDEZ y el almirante OJEDA, merecen la solidaridad de todos.

Y la merecen los soldados y policías caídos.

No hacerlo, sería una ingratitud por parte de la sociedad.

¿Qué hubo errores de planeación y de cálculo? Sí los hubo. Pero todo esto puede corregirse. Lo que tal vez no pueda corregirse tan fácilmente, es el empecinamiento del presidente AMLO. Sus arrebatos de personalidad, pueden costarle —ya le están costando— muy caro al país y a los ciudadanos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Como si alguna otra tribulación le faltara al PRI, ayer el periodista CARLOS RAMÍREZ, publicó un artículo lapidario sobre el declive incontrolable del PRI…

Dijo que se fragmentó y que los que actualmente se han apropiado de los despojos, quieren usarlo para ganar algo de seguridad…

Y señala, principalmente, a ENRIQUE PEÑA NIETO y a LUIS VIDEGARAY…

Ya se fueron CARLOS ROMERO DESCHAMPS, de Pemex, y JOEL AYALA, sempiterno líder de los burócratas…

Ayer mismo, llamó la atención un texto que subió a redes BULMARO PACHECO precisamente a propósito de estas dos renuncias, una al PRI —la de Joel Ayala— y la otra la de Romero…

Textual: “Sin necesidad de expulsiones ni rupturas, el PRI se está depurando ya. Dos dirigentes nacionales de sindicatos que explotaban al partido en beneficio particular, ya se fueron. Enhorabuena”…

Así las cosas…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com