¿Quién o quiénes atizan el fuego para meter a los que perdieron la elección en Cajeme?

ES IMPOSIBLE OCULTARLA PORQUE cada día se recrudece más. Ya no se trata de diferencias. Es una “guerra” frontal. Abierta. Sin matices.

De hecho, uno de los actores de esta batalla, CIRO GÓMEZ LEYVA, le puso nombre y apellido: “Contrapeso del poder presidencial”.

O sea, el periodismo como contrapeso del presidente casi omnímodo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ciro lo dijo el viernes y lo volvió a decir ayer, lunes. Ya no es el Poder Legislativo y tampoco lo es el Poder Judicial. Ciertamente, en los últimos 18 años estos dos poderes funcionaron como verdaderos contrapesos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, con el brutal arrasamiento de Morena en las elecciones del 1 de julio de 2018, López Obrador se convirtió en un presidente casi todopoderoso.

Casi, diría yo, como en los tiempos de LUIS ECHEVERRÍA.

Algunos pensarán que exagero. Quizá porque no conocieron de primera mano el régimen echeverriano. Yo si lo conocí. Lo viví. Lo padecí. Y fui testigo de lo que el poder concentrado en un solo hombre, puede hacer en perjuicio de un país, de una sociedad, no solo de los que generan empleos sino de los pobres a los que se supones protege y privilegia.

Él dice que la economía va bien, que le den tiempo. Él dice que las renuncias de dos prominentes miembros de su equipo, no significa que exista una crisis en su gabinete.

Pero esto no lo cree ni él.

Dos renuncias de primera línea en una semana no es cualquier cosa. Es una crisis. O el principio de una crisis.

De hecho, no se había visto algo así desde abril de 1935, en el arranque del Gobierno de LÁZARO CÁRDENAS.

Pero eran otras las circunstancias.

Ahora el país se enfrenta a una división que, por fuerza, va a perjudicar a todos.

El hombre del gran poder, entronizado por obra y gracia de una masa de votantes harta de la clase política tradicional, no está respetando ni a quienes se la jugaron con él.

A GERMÁN MARTÍNEZ, lo descalificó cuando declaró que había leído la carta de su exdirector del IMSS. “No aguantó el ritmo”, dijo, y torció una sonrisa.

Con JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO fue más irónico y cruel.

La hizo aparecer como si no hubiese renunciado sino que fue él quien la destituyó.

Incapaz de reconocer sus errores, no pudo admitir que el incidente del retraso de un vuelo de Aeroméxico, es consecuencia de la altivez de una funcionaria sino del error presidencial de haber eliminado el uso de la flotilla de aviones al servicio del Ejecutivo Federal.

El transporte aéreo no tenía por qué ser algo vergonzante ni una carga presupuestal. Es una necesidad para el mejor desarrollo de las actividades del trabajo del Gobierno.

Este servicio lo tienen todos los gobiernos del planeta.

Pero López Obrador no atiende ni entiende razones. El poder es suyo. Tiene el Poder Legislativo en un puño. No solo a los diputados de su partido, sino a prácticamente a todas las fracciones parlamentarias, a excepción del PAN.

Los absorbió todo. Incluso, al PRI.

¿El Poder Judicial?

Ya está sometido. Y eso ha sido el más rudo—y duro—golpe que pudo haber recibido la sociedad y, sobre todo, el sector pensante de esta nación.

Solo quedan los medios. Los periodistas.

El comunicador CIRO GÓMEZ LEYVA ha declarado públicamente que el periodismo es el único contrapeso del presidente.

Estas palabras en otras circunstancias y en otro país, hubiesen sonado como un himno para la lucha por la libertad.

Pero en las actuales condiciones políticas y de complicidades con el poder, es difícil que el pueblo que no está subordinado al Gobierno lo entienda y cera en la autenticidad de los medios.

O de algunos medios, principalmente de la Ciudad de México.

Por cierto, etiquetados ya —con nombres y apellidos también— por AMLO como “el periodismo del hampa”.

Este es el problema, pues.

Yo no tengo ninguna duda que en este momento y en este país, la prensa podría ser el contrapeso natural del régimen totalitarista de López Obrador.

¿Qué aún no lo es?

Tal vez. Pero para allá va.

Por lo pronto, es inocultable que está en marcha una crisis en el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero también es cierto que hay una crisis de credibilidad de la sociedad en los grandes enclaves de la comunicación televisiva y escrita. Desde luego, concentrado este poder mediático, en la capital del país.

Como diría un periodista de El Heraldo de México: “Se aproxima un choque de trenes”.

Andrés Manuel López Obrador y su equipo subterráneo de chairos, han vuelto a recurrir a las redes sociales para combatir a los grandes medios nacionales.

Ya se verá de qué cuero salen más correas. Pero sea cual sea el resultado, el pueblo quedará crucificado en medios de dos bandos.

Tiempo al tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Ya apareció el peine. O para decirlo de otro modo, el ‘Pato’ ya enseñó el cobre…

Digo, porque nadie se explica que en una entrevista de radio con un colectivo hermosillense, haga referencia a los “padrinos” que existen en varios municipios, y mencionó a Hermosillo, a Guaymas, a Nogales, a Cajeme, entre otros…

Le pidieron nombres y, ¡oh! sorpresa: solo se acordó de un apellido, Domínguez y casualmente de Cajeme…

El tema era los funcionarios que no atienden al pueblo porque los protegen sus “padrinos”… Pero se da el caso que los jóvenes que trabajan en puestos públicos en el Municipio de Cajeme —puestos del Estado— no son morenistas, es falso que atiendan mejor a los de la izquierda que a los de su partido…

Son los jóvenes de los que, en varias ocasiones, la entonces candidata a la gubernatura dijo sentirse orgullosa por su entrega y empuje en su enorme reto de vencer al candidato del PAN…

Tengo, para mí, que a ERNESTO DE LUCAS lo chamaquearon aquellos que quieren meter a trabajar en el Gobierno del Estado, a los mismos que perdieron en la pasada justa electoral en Cajeme y en casi todo los municipios del Estado…

Estos sí, con “padrino” muy visible que quiere fortalecer sus aspiraciones políticas llevando a su gente, hoy desempleada, a la estructura estatal… ¡Ojo chícharo!...

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Otra vez —qué vergüenza, caramba— se me agota el espacio y me niego a realizar un comentario por encimita sobre una personalidad intelectualmente tan relevante como la de JOSÉ ANTONIO CRESPO —cuyo apellido ayer apareció como “CRESCO”, errata cuya responsabilidad yo asumo—, así que, pido a usted, dilecto lector, su comprensión y me permita dejar para mañana este tema…

Me refiero a la conferencia que Crespo ofreció en Hermosillo, bajo los auspicios de la Fundación Colosio… Vale la pena…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com