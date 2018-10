¿Quién regula el trabajo médico forense para evitar actos reprobables en redes sociales?

UN CONOCIDO POLÍTICO DE SONORA, con el que en días pasado platicaba por teléfono, me soltó esta expresión: “Vienen por sangre”.

—¿Por qué lo dices?

—Por que lo estoy viendo. Las primeras señales apuntan a eso.

—¿Por ejemplo?

—Te pongo un ejemplo: todos sabemos que el Presidente Peña Nieto le cedió todas las facultades del Presidente Electo para que su gente se meta hasta la cocina en todas las oficinas del Gobierno Federal y esculquen hasta el último cajón del escritorio.

—¿Y eso está mal?

—No es que esté mal. Lo que está mal y presagia cosas feas, es lo que están haciendo en algunos casos.

—A ver, cuéntame.

—Una persona que vive en Cajeme recibió hace algunas noches una llamada de un teléfono de la Ciudad de México. La voz achilangada no dejaba lugar a la duda: era un capitalino, chilango de tiempo completo.

—¿Y qué pasó?

—Le preguntó si se llamaba fulano de tal. Él le dijo que sí. Y el hombre le pregunto si en tal fecha le habían practicado un estudio en el Seguro Social con estas y aquellas características. Él dijo que sí. Que era derechohabiente del IMSS desde hace tres décadas y estaba en evaluación. Y preguntó el por qué de las preguntas. El chilango le respondió que estaban haciendo una verificación en todo el país en casos muy específicos.

—¿Crees que sea por que estamos a fin de sexenio y están supervisando que todo esté bien antes de entregar?

—No lo creo. Más bien pienso que se trata de la gente de Morena que está revisando hasta los lápices de las oficinas. En el caso de este amigo, es porque hubo un error inicial en el tipo de estudio que le iban a hacer. Se equivocaron en la lectura de la orden y pasaron al paciente a otro laboratorio. Cuando se percataron del error, lo pasaron al área que correspondía y todo quedó subsanado.

—Oye, pues de veras que vienen por sangre.

—Así parece aunque la historia nos ha enseñado que el mundo no se puede comer a puños.

—¿Cómo, cómo?

—Que se están perdiendo en chucherías cuando lo verdaderamente importante está en otros aspectos de la administración pública federal.

—Eso sí.

Esta conversación con un personaje con amplia experiencia política, me llevó a recordar a un lejano Delegado de la entonces Secretaría de Pesca.

Si no recuerdo mal, se apellidaba—o se apellida—, Estrella O Morales Estrella. Algo así.

En esos días, me llamó por teléfono para invitarme en Ciudad Obregón a tomarnos “un cafecito”.

Acudí al encuentro, nos presentamos mutuamente y platicamos durante más de una hora.

Fue muy enfático en decir que era un hombre honesto, que en su casa había aprendido muchos valores gracias a una disciplina familiar muy estricta.

—Vengo a sanear esta oficina. No habrá tratos con nadie en lo obscurito. ¡Cero corrupción!

Emocionado, le dije que contara con mi modesto apoyo en esa cruzada que mucha falta hacía en el sector pesca.

¡Por Dios que le creí!

Cuando cumplió su ciclo como Delegado de Pesca en Sonora, me llamó para despedirse y agradecerme el apoyo incondicional que le había brindado.

Y se fue.

Muy pronto el nombre de aquel “honesto” funcionario, se convirtió en el paradigma del depredador insaciable que hasta una máquina de escribir se llevó consigo.

Eran otros tiempos.

Mucho se habló de la deshonestidad del mentado Delegado que había llegado enarbolando la bandera de la anticorrupción cuando en realidad llegó para robarse hasta los bolígrafos.

Desde entonces, me hice desconfiado de los funcionarios que llegan a un puesto con la espada desenvainada asumiéndose como paladines de la honradez y la anticorrupción.

¿Pasará lo mismo con esas hordas de morenistas que quieren “comerse el mundo a puños”?

Pues quién sabe. En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA, LECTOR: ¿SABE USTED QUE instancia oficial regula y supervisa el trabajo del Servicio Médico Forense?...

Desde luego, no quiero pensar que en esa delicada y sensible área de la procuración de justicia, no exista un estricto control de la ética que deben observar los empleados…

Verá usted: en no pocas ocasiones hemos visto en redes sociales fotografías tomadas de la misma entraña del Semefo, mostrando cuerpos que fueron víctimas de ejecuciones o de sanguinarias torturas…

Verbigracia: la fotografía de las siete cabezas que fueron halladas en una hielera en las proximidades de la Laguna del Náinari, en Ciudad Obregón…

La verdad sea dicha, este absurdo e inaceptable desaseo burocrático en esa área oficial, no es privativo de Sonora o de Cajeme. Se encuentra en todos los Semefos del país.

Ahora mismo lo estamos viendo en la televisión nacional: desde hace tal vez un par de semanas, un día sí y otro también, transmiten imágenes del ahora llamado “tráiler de la muerte”…

Se trata de un tracto camión habilitado como morgue donde “guardan” más de 200 cadáveres de personas víctimas del crimen organizado cuyos restos no han sido reclamados por familiares…

El problema sobrevino cuando se tuvo que echar mano de esta pesada unidad porque simplemente ya no cabían en la morgue de una ciudad de Jalisco…

Tras del escándalo, surgió otro caso muy parecido, ahora en el Estado de Michoacán…

Es del dominio público que los anfiteatros son puntos indeseados en el aparato burocrático de la mayoría de los Estados y ciudades…

Nadie quiere tener acercamientos con esos lugares. A la mayoría de los seres humanos, le causa si no temor, si repulsión observar cadáveres en estado de putrefacción y que fueron salvajemente despedazado…

Está en la naturaleza humana tener miedo a la muerte. Quizás porque es lo único contra lo que el ser humano no puede hacer nada para evadirla…

Esto explicaría por qué no existen controles en esas áreas…

Hace algunos años, un famoso cantante regional fue asesinado de una ciudad de Tamaulipas. Su cuerpo desnudo en la morgue, fue fotografiado y subido a las redes. Y los responsables de este deleznable hecho, jamás fueron castigados hasta donde estoy enterado…

Así las cosas…

¡RECORCHOLIS! Se acaba de ir de Hermosillo, el exgobernador de Oaxaca ULISES RUIZ, y está prevista la visita a Sonora de la Presidenta Nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU…

Con ella, vienen la exgobernadora y exdirigente del CEN priista, DULCE MARA SAURI (Y) RIANCHO, así como la también expresidenta del tricolor, BEATRIZ PAREDES RANGEL… Les acompaña, HILDA FLORES ESCALERA… Al parecer, habrá una reunión de mujeres en La Cascada, de Hermosillo y tendrá lugar el 24 de octubre de enfrente…

¿ULISES RUIZ?...

Bueno, tomó café con ANTONIO ASTIAZARÁN en el Casa Grande y de ahí se comunicó con los exgobernadores EDUARDO BOURS y ARMANDO LÓPEZ NOGALES… Ulises Ruiz promueve su precandidatura a la presidencia del PRI y pone como condición que el proceso se abra a la militancia y a simpatizantes…

Fue invitado a una plática con los miembros de la Mesa Cancún y hubo algunos invitados especiales como los exdirigentes del PRI estatal, DANIEL TRELLES, PANCHO ALDANA y BULMARO PACHECO MORENO, amén de FÉLIX TONELLA, ALEJANDRO CAMOU, para posteriormente trasladarse a la sede del CDE el PRI, donde platicó y se tomó otro café con GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ…

Es todo.

Le abrazo.

