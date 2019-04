“Quien tiene el agua, tiene el poder de las decisiones en el campo”: Jordán de la CNC

NO SÉ CUANDO LO DIJO. El video no cita fechas. Pero esto no le resta credibilidad al contenido.

Ante una gran multitud, el Papa FRANCISCO se refirió a las ideologías. A los que gobiernan con ideologías.

“Las ideologías no sirven para gobernar”, dijo FRANCISO, interrumpido por un atronador aplauso.

Recordó que en el siglo pasado hubo ideologías que terminan siendo dictadoras, en clara alusión al Gobierno de HUGO CHÁVEZ.

Cito textual: “Las ideologías piensan por la gente y no le permiten a la gente pensar”.

Y asume que gobernar así es manipular a los pueblos.

Viene a cuento lo anterior a propósito del “sermón” dominical que nos propinó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la mañanera de ese fin de semana.

Fue el predicador por excelencia. Les prohibió a sus feligreses —ya no son chairos— que si son deshonestos no pueden ir los domingos a misa. “¡Basta ya de pleitos. No quiero pleitos. Debemos ser honestos. Nada de ir el domingo a la iglesia porque eso es hipocresía. Y la hipocresía es un pecado capital pero también un pecado social!”.

¡Por las tripas de Satanás!

Como digo, no sé cuándo el Papa pronunció ese discurso, que eso fue, más que sermón. Pero ciertamente pintó de cuerpo entero a nuestro presidente de la Cuarta Transformación.

Y mire usted lo que son las cosas. Estaba yo pergeñando este comentario cuando en Milenio Televisión apareció DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS en el programa de AZUCENA URESTI. Diego siempre será Diego.

Dejé de escribir para escucharlo.

De entrada, mencionó aspectos que aquí mismo he dicho. Se asumió simpatizante de sus proyectos de apoyar a los que menos tienen y su afán de combatir la corrupción.

Pero enseguida soltó una serie de adjetivos contra lo que él calificó de ocurrencias demenciales, de planteamientos imposibles de llevar a cabo. Y de comportarse como un gobernante que en realidad no gobierna. Un presidente que insulta, que ofende a sus opositores. Que agravia y se burla de todos. Que dice chiste de pésimo gusto y se ríe de una mañera enfermiza.

Pues sí: ni modo de no estar de acuerdo con el jefe Diego.

De hecho, cada vez son más los decepcionados por su comportamiento. Él ha mentido y mentir es pecado capital.

Digo, ya que estamos en esto de los Diez Mandamientos.

Ayer el presidente AMLO debió de haber amanecido de mal humor.

Si así fue, no era para menos. La empresa México Elige, publicó los resultados de abril en relación con la aprobación ciudadana a López Obrador.

Por ejemplo, de febrero a abril sus niveles de aprobación bajaron de 73% a 62%.

Sigue siendo muy buena su aceptación pero hay un “pero”: no es una cuestión de circunstancia. Es una tendencia.

De febrero a abril perdió 11 puntos. ¡Aguas!

Ya sucedió lo impensable: ha sido abucheado en varios lugares y en el aeropuerto le gritaron “¡corrupto”!

¡Cuidado!

Se echó encima a las organizaciones pro derechos humanos, contra el secuestro, contra la impunidad, contra los abusos de autoridad, cuando faltó a su promesa de que la Guardia Nacional estaría bajo el mando de un civil.

Alguien lo convenció de que eso no funcionaría. Que a una corporación militar, operativamente no podía mandarle un civil.

Y Amlo, supongo, tuvo que ceder.

Pero los grupos pro derechos humanos se sintieron traicionados por el presidente.

Volviendo a los niveles de aprobación, su gente más cercana no escapa al impacto de este fenómeno. CLAUDIA SHEINBAUM, va a la baja.

Lo insólito, es que Morena se mantiene en un 52 por ciento de aprobación.

O sea, que si las elecciones intermedias fueran hoy, simplemente volvería a arrasar.

Sobre todo porque su más cercano competidor, el PAN, cuenta con un magro 16% de aprobación y el PRI apenas con un 9%.

Como verá usted, el bono electoral aún da para rato. Pero ya no se ve tan imbatible. Va a la baja. Se acumulan los errores. Aumenta la percepción de que este Gobierno también miente. También falla en el cumplimiento de sus promesas.

Acá en Sonora. Lo acabamos de ver en el proceso de cambio de directiva en la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Los morenistas se exhibieron como muy torpes en el manejo de la política.

Abiertamente se involucraron en una contienda interna de gremio.

Y fallaron.

He escuchado por ahí que el viaje de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH a la Ciudad de México —donde por cierto le fue muy requetebién— pudo haber influido en el reverzaso que al final metió Morena.

Quién sabe. Se oyen rumores.

Como sea, Amlo sigue siendo un mandatario de claroscuros. Sube y baja en los estados de ánimo.

Y empieza a generar inquietud.

Por eso, digo: ¡ojo chícharo!

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Tronantes declaraciones acaba de hacer el presidente estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, en torno de la propuesta surgida en el Gobierno de la Cuarta Transformación, para desmantelar a los distritos de riego del país y que el control pase de nuevo al Gobierno Federal…

Jordán Villalobos, puso el dedo en la llaga de un tema que, como él mismo lo advirtió, tiene mar de fondo…

Es un asunto político, el Gobierno Federal sabe que el que tiene el agua tiene el poder de las decisiones que se toman para el campo…

¡Brujo!...

Ya decía yo que Jordán tenía cualidades de profeta…

Ahora bien: ¿y por qué habría de sorprendernos que este sea el objetivo del Gobierno Federal?...

No es ningún secreto que poco a poco se ha ido apropiando de las instituciones…

Ya tienen el control de la energía y de las comisiones que la regulan. Ya lo tiene en las cámaras. Ya lo tiene —casi— en el Poder Judicial y va por el control absoluto con la propuesta de aumentar a 16 el número de magistrados…

¿Ahora va por el agua?...

¡A ponerse las pilas, señores!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, seguramente BULMARO PACHECO nos contará su charla con el recientemente fallecido ALBERTO CORTEZ, y su dilema sobre “de donde van prendidos los tirantes del famoso canta-autor”… Ya no está con nosotros PEPE ESCOBAR ZAVALA para preguntarle…

La pregunta sigue en el aire…

