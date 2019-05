Ranchería cerca de Ensenada y un paraje camino a Tesopaco: dos masacres olvidadas

COMO REGUERO DE PÓLVORA corrió ayer la versión de que SANTIAGO LUNA, delegado de Profepa, había sido fulminantemente destituido.

Como bien se sabe, este individuo es cuñado de la alcaldesa de Guaymas, SARA VALLE DESSENS.

De inmediato, decenas de periodistas se dieron (nos dimos) a la tarea de confirmar el rumor. Preguntamos a nuestras fuentes habituales. A funcionarios públicos.

Por fin, en alguna parte alguien aseguró que no había tal destitución de Santiago Luna a Profepa sino que el destituido había sido FAUSTO VÁZQUEZ, delegado de Profeco.

Pero había algo que no cuadraba.

Un amigo mío y colega, hizo la pregunta en un lugar supuestamente bien informado.

Allí le dijeron que no es que hubiese una destitución específica sino que por órdenes del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, todos los delegados federales serán destituidos a fin de hacer una revisión y una evaluación para luego reinstalar a algunos y sustituir a otros.

¿Qué significa esto? Pues no lo sé, créame.

Pudiera ser que los nombramientos no fueron del agrado de los altos mandos en la estructura federal y esto habría sido informado al presidente Andrés Manuel.

Y se habría tomado esta extraña e inédita decisión.

Por otra parte, no debería de sorprender a nadie. Recuérdese que estamos en plena Cuarta Transformación y en toda transformación suceden cosas insólitas.

Ahora bien: ¿por qué la desconfianza a los delegados presumiblemente destituidos? ¿Acaso para designarlos no pasaron por el filtro de confianza?

Ayer mismo alguien me hizo la siguiente observación: que era muy probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso volver a equivocarse como en la designación de las candidaturas a diputados locales y federales y alcaldes de Morena que tantas críticas ha generado a la Cuarta Transformación.

Esta teoría tiene sentido, no crea.

A estas alturas y cuando están aflorando cuestionamientos por la ineficacia de muchos funcionarios y legisladores de Morena, lo que menos quiere el Gobierno es que algo similar le suceda a los delegados federales.

A menos, claro está, que algunos gobernadores se hayan quejado ante el presidente de la República.

Pero, ¿por qué?

He ahí la cuestión.

Por lo pronto, lo de las delegaciones no son ninguna sorpresa. De hecho, el memorándum que circuló desde el lunes por las redes sociales da cuenta que por orden presidencial deben ser destituidos los delegados federales del todo el país.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: TENGO ALGUNOS correos electrónicos que no he contestado y me propongo hacerlo de una vez…

Todos son coincidentes en un punto: ¿qué hace el PRI en algunos municipios de Sonora que no se ve movimiento alguno?...

Por el tenor de los mensajes, deduzco que los remitentes son priístas que desean hacer que su voz sea escuchada…

Uno de ellos, se dice listo para acatar la convocatoria de sus líderes —si los hay— y ponerse a trabajar en la talacha, como siempre lo han hecho…

Verá usted: lo único que puedo decirles es que haré lo posible por platicar con dirigentes municipales de ese partido a fin de escuchar sus puntos de vista y qué es lo que esperan que suceda para reaccionar y ponerse en pie de lucha…

¡Hablando se entiende la gente, caramba!...

¿Y ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, qué pues?...

La pregunta no es mía, viene de uno de los correos. Siento que podría dar una repuesta basado en el poco conocimiento que tengo de la situación por la que atraviesa el PRI, pero dejaré que transcurra el tiempo y que sea el mismo dirigente estatal priísta el que ponga las cosas en su lugar…

Tiempo al tiempo, lector… Tiempo al tiempo…

MIENTRAS TANTO, HURGANDO EN los whatsapps, descubrí un mensaje que envió, a menara de corrección, doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, una de mis lectoras más fieles, cosa que me enorgullece…

Pues sí, señora mía, es ARISTÓTELES no ‘George’, el nombre del personaje mencionado en una columna atrasada…

Siempre lo he dicho: doña Cuquita, mi leal amiga y lectora, es algo así como mi conciencia periodística…

Y A TODO ESTO, SEÑOR MÍO, ¿leyó usted mi comentario de ayer sobre el caso se DOÑA MARÍA, una señora en pobreza extrema a quien varios medios, particulares y funcionarios, se han unido para hacerle más llevadera la vida y que el resultado de esta hermosa cruzada se sienta a partir de este diez de mayo, en que se celebra y se festeja “El Día de las Madres”?...

Por lo pronto, MANUEL PUEBLA, el joven y talentoso secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, enterado de este caso, ha decidido descolgarse a Ciudad Obregón este viernes de enfrente para solidarizarse con doña María y materializar el apoyo del Gobierno del Estado…

Que así sea…

¡OH, LA LÁ! Salí bien librado en mi participación de ayer en Contacto Ciudadano, en el tratamiento de varios temas que se abordaron sobre la violencia, la inseguridad, los dichos y ocurrencias del presidente y algunos asuntos sobre los que habré de platicar con usted en días por venir…

Por ejemplo, se habló del intento de robo del auto del periodista especializado en temas de seguridad, HÉCTOR DE MAULEÓN, atraco que fue frustrado por el escolta, un mayor en retiro que mató a uno de los delincuentes y dos más huyeron…

Las fotos muestran la callejuela en la colonia Condesa de la Ciudad de México, en uno de sus cuyos restaurantes De Mauleón desayunaba con su colega RICARDO RAFAEL…

Allí recibió la llamada de su escolta, lo que le cambió el panorama de ese día, lunes, inicio de semana…

¿Iban contra él?... Aparentemente solo se trató de un intento de robo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer el diario de la Ciudad de México, Excélsior, publicó una nota en la que da cuenta que el jefe de la Oficina de la Presidencia, ALFONSO ROMO, rechazó que le haya presentado la renuncia a López Obrador…

En la foto que acompaña la nota aclaratoria, aparecen Romo y Andrés Manuel López Obrador, tan amigables como siempre…

¿Hay inconformidades en el Gabinete del presidente?...

Particularmente, no tengo información al respecto y me niego a caer en el juego de la especulación…

Y AQUÍ, UN TEMA BREVE pero muy concreto: en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA de este lunes anterior, se presentó un estudio sobre el número de masacre que se han registrado a lo largo y ancho del país en los últimos veinte años…

La verdad sea dicha, algunos casos no fueron registrados y por tanto no aparecen en los resultados…

Faltaron, entre otras, dos masacres que en su momento causaron estupor; la primera sucedió en una ranchería cercana a la ciudad de Ensenada en la que 19 miembros de una familia, entre abuelos, padres e hijos, fueron puestos de espaldas a la pared y ejecutados… La segunda, sucedió en Sonora, en el camino a Tesopaco, donde un grupo armado masacró a 14 personas, entre ellas, a MARGARITO MONTES PARRA, a una mujer y a un niño…

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com