Reaparece Narro, el fallido aspirante a dirigir el PRI nacional; hace mancuerna con Quadri para dar vida al incierto movimiento, Futuro 21+ Me gusta mi tata pa´mi nana

Durante la campaña política del demócrata William Clinton en 1992, hubo una frase que su asesor publicitario acuñó como bandera y que hizo que finalmente el exgobernador de Arkansas, frenara las intenciones de Bush padre por reelegirse al frente de la presidencia.

De hecho la frase es muy vieja, lo que hizo James Carville, el publicista de Clinton, sencillamente fue ponerla de nuevo sobre el tapete lo mismo que el problema que machacaba el grito de alerta y que sigue vigente hasta nuestros días.

Decía la frase; es la economía estúpido…

Igualito, exactamente que ocurrió en los tiempos de López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas y Ernesto Zedillo.

A los cuatro los persiguió el fantasma de las recesiones, el desempleo, la inflación y la devaluación y por más estudios y postgrados que hayan podido acumular en Harvard o Yale, sencillamente no pudieron sacar al buey de la barranca.

De hecho, de no haber sido por Clinton, que nos tendió un salvavidas millonario de algunas carretadas de dólares, Zedillo habría terminado cediendo la mitad del territorio a quien así hubiera podido pagarlo debido a las paupérrimas condiciones en que recibió el país de manos de Salinas y que se agravó a partir del llamado “error de diciembre” que por poco y nos encuera a todos.

Es decir, de poco o nada sirvió el que el primero fuera egresado de Harvard y el segundo de la Universidad de Yale, escuelas que, apunta la fama, son en las que se gradúan los futuros dirigentes políticos del orbe.

Qué bueno que no les dio por estudiar en las universidades patito, de esas que abundan en Cajeme y Sonora porque entonces ya estaríamos anexados por completo y siendo un protectorado más de los Estados Unidos.

Y como por sus actos los conoceréis, yo diría que más que harvarianos, tienen toda la traza de haber estudiado por correspondencia en el Hempill Schools, el alma mater del Larry Larrañaga y algunos otros economistas de Cajeme.

Y viene a colación el caso de Clinton y su publicista estrella con cuya frase lo instaló cómodamente en el salón oval de la Casa Blanca, a raíz de que a partir de ayer se anuncia la creación de lo que a partir de hoy, usted y yo estaremos conociendo como Futuro 21, que nace, precisamente, --además del desespero por seguir en cartelera-- de la fusión entre las siglas del PRD, lo que queda del deshuesadero en que ha quedado convertido el otrora partido de la Revolución Democrática y algún que otro político desbalagado que ven en Futuro 21, su último tren a Londres, para seguir chupando del presupuesto.

Y a todo esto qué tiene que ver el grito de campaña de Clinton (es la economía estúpido) con el nacimiento de esta nueva fuerza política superior, liberal y socialdemócrata, dicen ellos.

En que según el excandidato presidencial Gabriel Quadri del Partido Nueva Alianza, y uno de los principales impulsores de Futuro 21, la nueva organización política lleva como objetivo principal el superar la enfermedad del populismo cuando en los hechos, no fue el populismo de López Obrador lo que lo llevó al triunfo después de sus dos intentos anteriores.

En todo caso, también cayeron en el populismo, algunos presidentes como Luis Echeverría Álvarez y López Portillo y antes que ellos también lo fueron Tata Lázaro y más acá un Adolfo López Mateos.

Parafraseando al publicista de Clinton, míster James Carville, diremos que, “es el hartazgo, estúpido, es el hartazgo”, lo que a fin de cuentas hizo que buena parte de los mexicanos, --algo así como 30 millones-- decidieran por el cambio y mandaron al PRI a un tercer lugar en la contienda presidencial.

De ahí que, aquí entre nos, en lo particular no le arriendo las ganancias a don Quadri, a quien ya vimos que nomás no cuadro en las pasadas elecciones presidenciales en la que, ni siquiera alcanzó a estar en la competencia final, y menos cuando insiste en ver al populismo como al enemigo a vencer cuando en los hechos, en todo caso, --aceptando sin conceder-- este es un fenómeno que apenas lleva ocho meses de instalado en el cargo.

En opinión del fallido aspirante presidencial que no llegó ni a las primarias, México enfrenta una regresión autoritaria, una vuelta al pasado, nos estamos dando cuenta en México cómo las democracias pueden morir a manos del populismo; es imperativo llenar el vacío y este nuevo proyecto político lo va a hacer.

Junto a Quadri, va en este proyecto el exsecretario de Salud del pasado sexenio que se caracterizó por la corrupción y en vano intentó convertirse en dirigente del PRI nacional, el doctor José Narro.

“Es imperativo llenar el vacío y este nuevo proyecto político lo va a hacer, Futuro 21, que ahora se desarrolló desde diversas organizaciones sociales gracias a la generosidad del Partido de la Revolución Democrática y a su dirigente”.

Quadri llamó a unirse y abrirles las “puertas y ventanas” de Futuro 21 y se declaró listo para hacer alianzas con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con otros partidos y organizaciones con las cuales, según él, se pueda construir un gran frente opositor.

Lo dicho; fue el hartazgo, estúpido.