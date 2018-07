Resurge violencia… ¿Se hará a un lado Manlio?

Pues resurgió y con fuerza la violencia en Ciudad Obregón al ser ultimado el número 16 de este mes, el cual uno de ellos ocurrió, el colmo adentro de una Iglesia, a donde el individuo en compañía de un menor, buscó refugio pensando que no le harían nada ahí, y a los sicarios les valió, no respetando el lugar sacro, entraran y lo acribillaron.

Y como era de esperarse vino la reacción de la autoridad correspondiente al señalar que el hoy muerto era una ‘ficha’ que tenía varia visitas al Cereso; ordenes de aprehensión etc… y pues la pregunta reiterada cuando suceden estas cosas ¿qué andaba haciendo libre?, al igual que todos los que han sido ejecutados. ¿La puerta giratoria del nuevo Sistema de Justicia Penal? ¿Corrupción judicial?

Y también como siempre la reacción de las corporaciones policíacas cuando sucede esto; ponen filtros, helicópteros sobrevolando, unas horas, unos días, todo un ‘show’ y luego el relajamiento, la laxitud.

Lo que es un hecho es que las estrategias y coordinaciones de las policías de los tres niveles no han dado resultados, ni aquí, ni en Guaymas y Empalme, en Navojoa pasa lo mismo, pero ahí está controlado el asunto, no hacen mucho ruido.

Nulo y sin resultados el trabajo de inteligencia, no cortan los brazos financieros del crimen organizado, ahí tenemos como ejemplo el ‘huachicoleo’ el cual sigue en Loma de Bácum y todo el territorio yaqui, miles de litros diarios de gasolinas y diésel a diario, los cuales se venden en el Yaqui y Guaymas, negocio que no se daría si no hay colusión de funcionarios de Pemex, autoridades yaquis y policías, ¿a poco no?

En fin esta semana ya la gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo encuentro y charla con quien será el secretario de Seguridad Nacional, el sonorense, Alfonso Durazo que ya señaló que se implementará una nueva estrategia nacional, y no solo para combatir al crimen organizado… también al ‘crimen uniformado’ en clara alusión a la colusión de policías con delincuentes, Cajeme es un claro ejemplo de ello ¿o no?

Y pues veremos, mientras llega la nueva administración federal, que decisiones toma la gobernadora Pavlovich, quien ya anunció que al regreso del periodo vacacional, vienen cambios, y esto incluye tanto en políticas públicas, como en nombres, lo que seguramente pondrán nerviosos a algunos funcionarios y se entiende, porque ante la nueva realidad política estatal y nacional, la gobernadora actuará en consecuencia, de que dará el ‘manotazo’ en varia áreas, que ni duda les quede, el Gobierno se adaptará al cambo que pidieron los electores sonorenses en la urnas.

Cambio… Manlio

Creo que otro personaje que seguramente entendió el mensaje que dieron las urnas, por la capacidad y oficio que tiene es Manlio Fabio Beltrones y que es ya necesario, por la salud política del PRI, de lo que quedó, que se haga a un lado y deje transitar al partido y al Gobierno de cara a lo que se viene para el 2021.

La sociedad y no pocos militantes del PRI; le dieron la espalda al tricolor y no nomás por el cansancio y hartazgo ante tanta corrupción nacional, sino que también en la entidad dijeron ¡ya basta!, que un solo personaje o ruido sigan controlando la vida institucional del partido y lo que conlleva esto.

Y esto lo digo en buena lid, en lo personal aprecio a Manlio lo saludo con afecto cuando lo veo, estoy consciente de su papel en Sonora, y en la política nacional, de su aporte, pero es hora de que se haga un lado, hasta de una forma concertada y que enfoque sus esfuerzos en lo que trae de gobiernos de coalición, el cual a ver si se da, AMLO se llevó más del 50 por ciento de la votación y controla ambas cámaras.

¿Se hará a un lado Manlio? Lo veremos en el transcurso de las próximas semanas y meses, creo en los movimientos que se darán a partir de agosto, que esperemos no se ‘gatopardismo’ y la sociedad vea nuevos rostros, vendrán la primeras señales, en lo personal creo que la depositaria del Poder Ejecutivo, la gobernadora Claudia Pavlovich manejara con sutileza el tema y así será, por el bien de su Gobierno, porque como ella lo dice, piensa mucho en su salida y hoy tiene ante sí un gran reto, transitar con un partido Morena, que se llevó todo a nivel nacional y tendrá el control del Congreso y de los principales ayuntamientos de la entidad.

Y esto no es un asunto menor, está de por medo la subsistencia el PRI en el 2021, que el pasado 1 de julio fue avasallado con todo y la buena imagen de la gobernadora Pavlovich, señala de que algunas cosas no se hicieron bien.

También queda caro ante el mensaje de las urnas, que ya no aguanta más las imposiciones de candidaturas, que en este momento es ya inviable la posible candidatura de Sylvana en el 2021, la sociedad y el priísmo, voto en contra de esa posibilidad, con todo y que ahora es senadora de primera minoría, gracias a las casillas especiales, no pueden ni deben exponerla de nuevo, no hay necesidad de ello.

Deberá venir para el PRI una profunda democratización, sobre todo en procesos de selección de candidatos, incluyendo la ‘grande’ en el 2021, ya que enfrentarán a un partido Morena, que será Gobierno a nivel federal, con el que se co-gobernara en la entidad, reitero, al tener control del Congreso y ante un eventual candidato muy fuerte por cierto, Alfonso Durazo, quien desde la Ciudad de México trabajará en ese proyecto.

Jorge Taddei

A propósito de proyectos, esa semana ya trascendió y se hizo oficial la desaparición de todas las delegaciones federales, para todo concentrarlo en una sola oficina en cada entidad, ya se imaginarán el ‘poder’ que tendrán los personajes ya escogidos, obvio, puros de Morena, prestos a tomar el control político, sobre todo en entidades que no gobiernan como Sonora, se convertirán en ‘cuñas’ ya sabrán.

Para Sonora, el elegido fue el dirigente Jorge Taddei, un personaje que ha transitado en partidos de izquierda, y a partir de diciembre, brazo derecho del ‘hombre fuerte en Sonora’ Alfonso Durazo, en ese proyecto trabajará al igual que Álvaro Bracamontes, como asesor externo de los nuevos diputados de Morena que contralarán el Congreso del Estado, y que dados sus perfiles, necesitarán mucha ayuda de profesionales, tanto Bracamontes como Taddei, reportarán con Durazo, quien también será enlace con la Cámara de Diputados, vaya ‘poder’ que concentrará el de Bavispe.

Ya veremos cómo se desempeña Taddei, quien va a controlar toda la obra y programas federales, ¿se imaginan? Para que se den una idea todo lo relacionado a comunicaciones, transportes, ganadería, economía, agricultura, medio ambiente, social, todas las obras, fondos, etc.

Así que a su oficina llegarán los empresarios ‘ustedes ya saben quienes’ a intentar seducirlo con millones de pesos para hacer ‘negocios’ y ahí es donde los quiero ver a estos nuevos Súper Secretarios que tendrá el Gobierno de AMLO por todo el país.

¿Aguantará las tentaciones Taddei? El futuro presidente ya anunció que el sueldo máximo de funcionario será de ¡41 mil 500 pesos!, y la eliminación de muchos gastos, ya veremos si los morenistas le hacen caso a AMLO y no buscan compensar la baja de sueldo, por la vía de los ‘moches’ que da la obra pública y la proveeduría de bienes y servicios.

Sagarpa-Cajeme

Serán unos 300 empleados lo que tendrá Sagarpha en Ciudad Obregón, en una primera etapa del traslado de la dependencia que será para iniciar la oficina del futuro secretario, Víctor Villalobos.

Creo que se está contemplado en lo que fueron las oficinas del CIANO, también podría ser el CUM, el ‘elefante blanco’ que está por la Sufragio, en fin, es lo de menos y durante la marcha se verá la construcción de lo que serán oficinas de la dependencia que tendrá impacto económico en el municipio.

Así que bienvenida la descentralización anunciada por AMLO, parte le tocó el beneficio a un municipio de Sonora, un reconocimiento a los productores del sector privado y social del llamado ‘Granero de México’.

Se verán por aquí a productores de todo el país y esperemos no muchas protestas de campesinos de otras entidades, que horror sería verlos tomar la Náinari, Miguel Alemán, la 5 de Febrero… y ¡acampando!, ojalá no, soplan vientos de cambio por todo el país.

Javier Bours

A propósito de cambios, interesante ver en un video una entrevista que le hicieron al presidente del Consejo de Administración de Bachoco, Javier Bours Castelo, ante la nueva realidad que se viene con la llagada de AMLO a la Presidencia.

Y digo interesante porque Javier en pocas palabras, resume como debe ser la visión del empresario y que debe estar acorde ante el reclamo del pueblo, sobe todo es estrato más débil, el vulnerable, que votó por un cambio, un Gobierno y política social, económica, más enfocado a ellos.

Por lo que escuche de Bours Castelo, es que los empresarios deben ser corresponsables socialmente, esto significa, mejoras en la calidad de vida de los empleados, de sus ingreso y de lleva productos y servicios accesibles para ellos.

Esta es la visión del dirigente de la más importante empresa en Sonora, de proyección nacional e internacional, que debe ser motivo de reflexión y retomada por el empresariado sonorense, vienen cambios, esta empresa y las subsidiarias del grupo, creo que trabajarán en ese sentido, corresponsables con la nueva realidad del país y muy importante, seguirán apostando a invertir y generar empleos en Sonora y en México.

Felicitó a Javier por esa visión que tiene, pocas veces se ven declaraciones de él, maneja un perfil bajo y pues da una idea de cómo deben preceder los empresarios y que así sea.

Denuncia

Finalmente es oficial y pues se interpusieron las quejas y denuncias ante la autoridad electoral correspondiente, de parte de quien fuera candidato independiente a la Alcaldía Rodrigo Bours y por parte del Frente que aglutinó al PAN-PRD y MC, un representante, Joaquín Armendáriz, quien solicitan que se informe qué pasó con 37 mil boletas para elección de alcalde que nomás no aparecieron por ningún lado.

Y no porque pudiera cambiar el sentido del resultado, el mismo ‘Pipigo’ lo señaló o quién sabe, pero es un hecho que se debe investigar. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? ¿El ‘gol’ fue en casillas especiales? Veremos que dice el INE y el IEE, ya me imagino con lo que van a salir al final, pero habrá que esperar.

Austeridad

Con AMLO se viene un recortadero de gastos, más el 70 por ciento de personal de confianza van para afuera, gastos de viaje, representación, viáticos, viajes, secretarios, asistentes, guaruras etc… el cambio viene en serio, tijeretazos al gasto por todos lados y el pueblo lo verá bien, fue un compromiso de AMLO, que hasta el avión lo puso en SALE.

Esto es de imaginar va a repercutir en gobiernos estatales, ante el nuevo enfoque social de programas, los cuales necesitan muchos recursos, como la región del Mayo, Etchojoa, toda esa región, la más fregada de Sonora.

Saco a colación esto porque si se van a quitar pensiones a expresidentes, el Gobierno de Sonora debe recortar gasto que hace en la Ciudad de México, para exgobernadores, quienes gozan de chofer y automóvil cuando van, eso ya no puede ser, ante la nueva realidad, aunado a que no lo necesitan, ellos lo pueden sufragar.

El servicio y representación debe ser para uso exclusivo de la gobernadora Claudia Pavlovich, hasta el término de su mandato.

Agua, San Carlos.

Ante información que recibí estamos en proceso de investigación de asuntos relacionadas con agua para San Carlos, los problemas que hay, incluso tienen propietarios de casas tienen que comprar ‘pipas’ a precios exorbitantes.

Y el detalle es que se están autorizando nuevos desarrollos inmobiliarios y no hay agua suficiente, por lo visto y pues el proyecto de la Desaladora en el ‘Cochórit’ es fecha que no inicia a pesar de que ya se asignaron recursos. ¿Qué pasa?

Un productor guaymense me dijo “Arturo, ese terreno es inviable, es susceptible a inundaciones”, no soy técnico, solo expreso el sentir de un productor conocido de la zona.

Lo que si ya tengo es información relacionada a movimientos inmobiliarios en San Carlos, los últimos años, vamos a desmenuzarla, a ver que encontramos, al parecer quien se han pasado de vivos es el habitante de la ‘Casa de Piedra’ y su hermano incómodo.

Lo que encuentre daré ‘santo y seña’ con número de folio y escritura, para que no se me hagan los enojados, incluso lo que pinte para ‘prestanombres’ la figura más utilizada para este tipo de operaciones, veremos que surge y lo daremos a conocer, como granito de arena en el combate a la corrupción y ayudarle a Odracir Espinoza y Alejandra Santiago.

También productores y empresarios de aquí me hicieron llegar un artículo del periodista Carlos Ramírez, donde señala que el agua que se extrae del Novillo, se vende a través de una empresa, hice algunas consultas, unos sorprendidos, otros enojados y otro incrédulos, en lo personal me resisto a creer esto, no quisiera, porque sería como validar un esquema que hizo Guillermo Padrés, de amargos recuerdos para Cajeme, que trae una lucha de defensa del agua.

Y a propósito del tema, en sesiones efectuadas en el Congreso el Estado el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que preside, Marco Antonio Andrade, del cual uno de sus integrantes es el cajemense, Adolfo Harispuru, seleccionaron en base a convocatoria y entrevista al nuevo miembro del CPC del SEA; nombramiento que recayó en Iván Eduardo Andrade Rembau.

Mañana lunes le toman la protesta en sala de comisiones del Congreso, pues a desquitar los 60 del mil del águila que se echará a la bolsa y esperemos su desempeño y de compañeros, fortalezco a la Camisón como coadyuvantes combate a corrupción y más transparencia en el ejercicio de Gobierno.

