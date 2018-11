Rey de Reyes y Señor de Señores

...escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos.

Desde las más antiguas escrituras, la Biblia ha dado profecías que solo una persona en toda la historia de la humanidad podría cumplir, basados en más de 400 pasajes mesiánicos, en más de 500 referencias de las más antiguas escrituras, con más de 300 profecías mesiánicas diferentes que el Mesías debe de cumplir. La posibilidad de que una persona cumpla 20 de esas profecías es 1 en 100 millones. Y el único hombre que ha cumplido todas las profecías al 100% es Jesucristo.

¿Quién es Jesús? Jesús, para muchos fue un gran gurú, para otros un filósofo, para algunos un iluminado, otros dijeron que era un falso mesías, otros dicen que fue un revolucionario y otras personas dicen que solo fue un mito. Pero para los católicos y para todo el cristianismo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, el Señor de Señores y el Rey de Reyes.

El nombre de Jesucristo ha sido tan grande que ha dividido la historia del mundo en dos partes: Antes de Cristo y después de Cristo. Es el único hombre en que todos los años se celebra su nacimiento. Es el único hombre que todos los años se conmemora su muerte. Ha sido el único hombre que a pesar de ser traicionado, humillado, maltratado, traicionado, golpeado y aun así al mundo... no le bastó y lo crucificó y en la cruz dijo: "Padre perdónalos porque no saben lo que hacen". ¡Es el único hombre que ha ganado al mundo con amor y ha sido el único hombre cuya tumba está vacía porque resucitó y venció a la muerte!

Hoy día nuestro planeta tiene muchos países con sus soberanos. Estos, apenas tienen poder político sobre sus súbditos. En la mayoría de las monarquías existe la posibilidad de que los ciudadanos revoquen las leyes y hasta exiliar o quitar al monarca. En el reino de Dios es imposible que esto ocurra. Mientras que muchos reyes y reinas reciben el poder del pueblo, en el reino del cielo sucede exactamente lo contrario. El Rey del Cielo da el ser y la existencia al pueblo de Dios.

Al decir: "Venga a nosotros tu reino", reconocemos que Dios es nuestro rey. Es nuestro Soberano. ¡Para nosotros, su palabra es ley!

No es el presidente, ni un representante, ni un delegado, tampoco un coordinador u orientador. ¡Es nuestro Dios!, por lo que, al decir: "Venga a nosotros tu reino", afirmamos que estamos dispuestos a reconocerlo como Rey en nuestras vidas.

"Rey de Reyes y Señor de Señores” al decirlo, lo hacemos para resaltar el hecho que Jesucristo está por sobre todos los reyes y señores de este mundo... lo cual es cierto. Es legítimo que existan reyes y señores en el mundo, es decir, no es contrario a la ley de Dios que haya reyes y señores en el mundo. Su existencia obedece al orden de la creación de Dios, como lo dice San Pablo que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que existen en los cielos y las que existen en la tierra, visibles e invisibles y afirma que entre todas esas cosas creadas están los tronos, los dominios, y las potestades… pero, ¿qué es todo esto? Son rangos de autoridad establecidos por el Creador mismo, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el mundo terrenal. Sin embargo, esa autoridad es delegada por Dios, quien les exige representarla bien y de la cual tendrán que dar cuenta a Él y también a todos los hombres.

Todo siervo debe rendir cuentas a su señor. Lo que diferencia el reino de Cristo de los otros reinos o países de este mundo es la manera de gobernar. El reino de Dios no gobierna por la fuerza sino por la verdad. Los gobernantes de este mundo tienen que usar muchas veces las medias verdades e incluso las mentiras para atraer a los ciudadanos.

Sin embargo los que ocupan estos cargos, ejercen, pues, una autoridad delegada por Dios mismo. Por esta razón: No hay autoridad que no venga de Dios y las que existen, por Dios han sido establecidas.

Corto pero profundo. Aunque en el mundo existen muchos reyes, gobernantes y señores, todos ellos, deben dar cuentas al Rey con mayúscula.

Desde antaño se habla de la realeza de Jesús. Todos conocemos la historia de los reyes que llegaron a Belén a adorar al niño Jesús. Eran reyes sabios, no artistas que hacen magia o adivinadores comunes. Eran la élite de ese tiempo, la realeza y llegaron a adorarlo, a reconocerlo como el Rey y Señor. Así que la celebración del nacimiento de Jesús es un tiempo de adoración.

Al leer detenidamente la historia de estos reyes, vemos que Herodes y toda Jerusalén se alarmaron. Eso quiere decir acerca de la importancia de esa caravana que llegó porque ¡ningún rey con todo su pueblo se asusta por la llegada de tres magos en sus camellos! Definitivamente era algo impresionante. Debió ser algo grande e intimidante por el poder y majestad que mostraban. Herodes no tuvo miedo de un pequeño bebé y tres magos que lo visitaban. ¡Tuvo miedo del poder de los aliados del futuro Rey de los Judíos, de la capacidad de movilizar a los reyes más poderosos de la tierra!

Entonces, al llegar frente al niño, los reyes se postraron y lo adoraron... ¿por qué?, porque es el Rey Supremo. Luego de postrarse, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Al recibir todos estos regalos, ¿podemos creer todavía que Jesús fue pobre? ¡Por supuesto que no! Recibió tesoros desde su nacimiento y de hecho en su ministerio tuvo a Judas como tesorero. Nadie sin tesoro tiene un tesorero. Así que nosotros también debemos honrarlo con nuestros tesoros y bienes, porque somos parte de la realeza y sabemos que entre reyes se rinde honor con cosas valiosas.

Incomprensible para la mayoría de nosotros, pero jamás podríamos entender en su plenitud el poder y la autoridad de Cristo en el universo.

El ser humano por naturaleza buscará rebelarse. Todos somos propensos a evitar si podemos, el tener que obedecer a otros y de ahí que surjan tantas religiones y tantas formas de pensar que procuran sus dioses a su ‘imagen y semejanza’, con aquellas características que nos convengan y eliminando otras que lo hagan superior a nosotros mismos.

Pero nosotros creemos en el Dios que es el Rey y Señor de todo y el que tiene derecho sobre todo, por ser el dueño absoluto de todo.

Y hoy día, las más grandes evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios son los millones de vidas transformadas y rescatadas por el pecado. Ahora muchos cristianos somos ‘ex’: expandilleros, exladrones, exasesinos, exmentirosos, exinfieles, exblasfemos... porque fuimos lavados y perdonados por la sangre de Cristo.

Por esto y de esta manera el Reino de Dios no es de este mundo y Jesús no es rey como los de este mundo. No porque no tenga nada que decir acerca de los problemas de esta tierra, sino porque tiene mucho que decir y porque para que su reinado se establezca plenamente en Él, este mundo tiene mucho que cambiar, este mundo tiene que convertirse en ese otro mundo posible y necesario que desean los que tienen hambre y sed de justicia.

Jesús nunca buscó el éxito. Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor de Señores, quien da su vida para que nosotros tengamos vida.

Hoy Jesucristo es el Rey del Universo. Un día vendrá y nos juzgará. Lo que Él declarará sobre nosotros en el juicio final se determinará por lo que decidamos sobre Él el día de hoy. No podemos ser neutrales acerca de Cristo. No podemos poner la responsabilidad en alguien más. La responsabilidad es nuestra y las consecuencias son eternas. ¿Es el Rey de nuestras vidas? ¿Se ha convertido en nuestro Todo? Tenemos la oportunidad y el privilegio de inclinarnos en reverencia y sumisión ante Él o inclinarnos ante Él en terror en el día del juicio. Debemos decidir, porque ya no habrá Pilatos que se laven las manos...

