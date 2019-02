Ricardo Bours Castelo afirma en Nogales que su decisión es irrevocable: se va del PRI

MI COLEGA Y AMIGO DAVID MORGAN, no mostró extrañeza. Dice que en su momento, visualizó el rumbo al que las circunstancias llevarían a RICARDO BOURS CASTELO.

—Lo comenté con mi esposa cuando Eduardo Bours dijo en su visita a la Mesa Cancún, que él estaba seguro que el PRI no dejaría que su hermano fuera candidato a la gubernatura— recordó.

Le dije que eso mismo había pensado yo. Que no parecía casual que ante periodistas de Hermosillo, el exgobernador hubiese soltado esa expresión.

Por trillada que sea una frase, siempre será utilizada en casos como este: en política no hay casualidades.

Pues sí. Esto que ni qué.

¿A qué viene todo esto?

Viene a propósito de la entrevista colectiva que concedió RICARDO BOURS CASTELO a periodistas de Nogales, Sonora.

Este sorpresivo encuentro se realizó en el hotel Fray Moreno de Niza de la fronteriza ciudad.

De hecho, escuché también un audio en el que se oye a RAFA HERNÁNDEZ entrevistar al exalcalde de Cajeme.

Es decir, la entrevista para confirmar lo que había dicho en Nogales.

Ricardo ratificó puntualmente cada frase, cada palabra que mencionó en el Fray Marcos.

Que le duele mucho separarse del PRI porque es el partido en el que se crio, considerando que era un niño cuando su papá fue alcalde de Cajeme y diputado federal, entre 1967 y 1973.

Ayer mismo me repitió lo que dijo en Nogales en una charla telefónica, y percibí la dolorida sinceridad en sus palabras. “Me duele mucho pero no me dejaron otro camino que la retirada”, proclamó, con acento entristecido.

—¿Ya le entregaste tu renuncia a Ernesto de Lucas?

—No, todavía no. Dije que “a partir de mañana”, por decirlo de algún modo, pero creo que eso será hasta el próximo sábado. Mañana salgo del Estado y regreso antes del fin de semana.

—¿No contemplas la posibilidad de una rectificación?

—No para nada. Es una decisión que he tomado con gran pesar. Tú sabes lo mucho que he querido al PRI, la larga militancia, tantos trabajos partidistas y tantos amigos priístas. Pero no me han dejado otro camino.

Me explicó algunas de sus razones. Mencionó, inclusive, que él ve un PRI determinado a no cambiar.

Déjeme decirlo: la noche del martes recibí un whatsapp con la entrevista completa que colegas de Nogales le hicieron.

Ricardo Bours no dejó lugar a la duda. Incluso, dijo entre sonrisas que había engañado con la verdad porque ha venido diciendo que si en el PRI no podía ser candidato a la gubernatura buscaría serlo por otro partido y si esto no fuese posible, sería candidato independiente.

—Los engañé con la verdad.

—Más bien, se engañaron con la verdad, ¿no es así?

—Exactamente.

Le dije que David Morgan me había comentado que cuando su hermano Eduardo dijo ante la Mesa Cancún que el PRI no dejaría a Ricardo ser candidato, él le dijo a su esposa que veía venir la renuncia de Ricardo a las filas del PRI.

—Eso es correcto. Esta posibilidad siempre fue real.

Volviendo a Nogales, cuando le preguntaron si buscaría ser candidato a gobernador por Morena o por el PAN, contestó que con cualquier otro partido, menos con Morena y el PAN.

Y agregó que le gustaría que fuera por Movimiento Ciudadano aunque reconoció que no hay acercamientos con ese partido.

Total, que en términos generales, así giró la entrevista colectiva a Ricardo Bours. Se va del PRI y, en sus propias palabras, la renuncia se la entregará al jerarca estatal del tricolor, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS.

Y esto podría ser a más tardar el sábado de enfrente.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Luego de una pausa con una relativa tranquilidad en Cajeme, la sociedad de nuevo entró en un periodo de zozobra…

La violencia se mueve otra vez y se estanca en Cajeme, esta vez, con más furia…

Algunos obregonenses, me comentan que en colonias habitualmente bulliciosas, hoy se ven desoladas y la escasa actividad del día se vuelve silencio y ausencia de paseantes por las noches…

“Es que perciben el peligro que acecha”, opina alguien…

Ni hablar: tenemos que vivir con esto… ¿Qué le vamos a hacer?...

MIENTRAS TANTO, RECIBÍ UN correo en el que uno de mis dos que tres lectores me pregunta si la convivialidad del pasado viernes que se le ofreció al licenciado ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, a manera de despedida, fue multitudinaria…

Yo no tenía ese dato hasta que ayer me llegó la foto de grupo…

La respuesta: no fue de muchas personas, solo de sus amigos muy entrañables, algunos que lo son desde la infancia, desde la primaria, como FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, como MODESTO SAUCEDO, como JORGE FAVELA, como MANUEL LÓPEZ, como RUBÉN MADRID, ‘El Chero’; como CARLOS SÁNCHEZ, ‘El Drácula’, y algunos otros…

Fue muy familiar y los varones, en su mayoría, llegaron son sus esposas…

Y así se ve en la foto de grupo que hoy aparece en esta columna…

Andrés partirá a la capital de la República, este fin de semana. Va al encuentro de su destino…

A PROPÓSITO DE CORREOS, ME ESCRIBIÓ una señora de Navojoa. Me pregunta si “de casualidad” conozco el significado de la palabra huachicolero…

En realidad, la expresión huachicolero tiene varias acepciones, algunas que son exclusivas de México…

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, una de las acepciones indica que es un “oficio, cargo ocupación o profesión”, mientras que en México tiene acepciones más generalizada. A saber: “bebida adulterada con alcohol, principalmente de caña”…

Y una más: “Especie de pértiga que lleva en un extremo una canastilla utilizada para bajar frutas como manzanas, peras, guayabas, fresas y otras, del árbol”…

Como verá usted, señora mía, en ninguna de las acepciones menciona la palabra ducto ni gasolina, si bien, hasta donde alcanzo a comprender, la acepción que más se parece a “nuestro” huachicol, es “la bebida adulterada con alcohol”…

Esto podría ser el huachicol que también se escribe como Guachicol…

Servida, amable lectora…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! REPORTAN del municipio de Etchojoa que el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, convocó a una reunión con la militancia para empezar a mover los ánimos con miras al futuro no lejano aunque, a juzgar por la fotografía que me fue enviada, hubo escasa asistencia, lo que se percibe como un mal presagio…

En el reporte, cuestionan al dirigente NOÉ GOCOBACHI de ser un líder “desgastado” o que intenta impulsar a IMER CAMPOS, para postularlo en la próxima contienda candidato a la Presidencia Municipal…

Que sería el tercer intento de Imer, pues ya aspiró a serlo en dos ocasiones aunque le acreditan haber apoyado al PRD y luego al PAN…

Y que ahora regresa al carril priísta, como buen hijo pródigo…

Ah, raza…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]