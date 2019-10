Ricardo Bours de Morena: “Super-Delegados y ‘delegaditos’, solo posan para la foto”

RICARDO BOURS CASTELO dejó en el aire la sensación de que por allí había pasado un huracán, según describe uno de los que estuvieron presentes. Fue especialmente claridoso, crítico, muy congruente con su condición de aspirante independiente a la Gubernatura de Sonora.

Demostró que, efectivamente, ha recorrido toda la geografía del Estado. Desde San Luis Río Colorado hasta Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Álamos.

LLEGÓ a su encuentro con los periodistas de la Mesa Cancún, debidamente pertrechado. Información bien sustentada. Datos, cifras, carencias por región, y algunas definiciones específicas, como el caso del alcalde de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL.

Dijo que los habitantes de este Estado deben sentirse orgullosos de ser sonorenses. Y que todos tenemos mucho que aportar. Afirmó que, en efecto, hay concentración de recursos pero “debería de ser más equitativa”.

“Todos somos Sonora”, enfatiza. Y advierte: “Yo prefiero ir a inaugurar que hacer ceremonias de la primera piedra”.

También habló de DANTE DELGADO, el dueño de Movimiento Ciudadano. Se refirió a Movimiento Ciudadano como el modelo de hacer alianzas. Con ELBA ESTHER GORDILLO. Con las redes de maestros.

Y personaliza: “Me puedo juntar con cualquiera siempre que no sea malandro”.

Y luego recordó que también ha platicado con gente del Verde Ecologista. “Con muchísima gente”. Con representantes de partidos, con Neto Munro Palacio, Toño (Astiazarán) no es panista pero tiene aspiraciones y se tiene qué afiliar, se lo he dicho como amigo”.

“Héctor Platt le pidió a López Obrador 6 millones de pesos en aretes para ganado”. Y agregó: “Los empresarios dedíquense a generar empleos, se desaprovechó la reunión (con AMLO)”.

Los diputados federales y senadores no escaparon a la crítica del político cajemense.

Abordó con absoluta naturalidad su salida del PRI. Recordó que desde mucho antes de que tomara la decisión de encaminar sus aspiraciones por la vía independiente, él había manifestado su intención de ser Gobernador.

“Mi intención era y es ser gobernador. Me salí del PRI porque me convencí que no va a cambiar, no vi ningún futuro”.

De Morena: “No tenían militancia cuando empezaron en Sonora, los tuvieron que elegir, no los conocemos a ellos, yo me estoy exponiendo”, reveló.

Y aconseja: “eso es lo que tiene qué hacer alguien que quiere servir, conocer a la gente, exponerse, sin embargo, en Morena nadie conocía a los que iban a participar”.

Más claro ni el agua.

Me cuentan que los colegas de Mesa Cancún, incluyendo al KALY RODRÍGUEZ, estaban maravillados por esa abultada veta informativa y mediática que tenían en el invitado de ese miércoles.

No dejó ir ninguna pregunta. A todas respondió.

Le preguntaron: “¿Cómo ganar a Morena?”.

Y respondió: “No hay enemigo menor, pequeño, estoy aquí para ganar”.

¿ALFONSO DURAZO MONTAÑO?

“Ojalá que Alfonso Durazo solucione el asunto de inseguridad, Sonora debe ser aspiracional, si viene Ana Gabriela (Guevara) y dice corrí tanto, creo que el contrincante que tiene Morena es Célida (López) en cambio lo que sucede en la capital de Sonora es más importante, son generadores de noticias, si va Alfonso, qué bueno, ya me enfrentaré a eso pero están cobrando piso en varias actividades en muchas partes”.

En su afán de ser coloquial, Ricardo Bours abarca todos los temas, no quiere dejar ninguno por fuera.

El exalcalde de Cajeme ahondó en este problema, lo de las cuotas a los empresarios por el crimen organizado.

Pues sí: es una broncota que está bajo el resorte del nativo de Bavispe. De cómo resuelve este grave problema dependerán sus posiciones de ser candidato de Morena a la Gubernatura de Sonora.

Tengo, para mí, que esa fue la idea en la respuesta de Ricardo.

También se refirió a los programas federales. Hizo alusión a los “Super-Delegados y a los delegaditos”.

De ellos, dijo que no tienen contacto con la ciudadanía, “pero sí van a los eventos y hacen que los presenten, puro repartir dinero, no hay programas, se ahorraron 17 mil pesos en medicinas, está de la patada”.

Hizo referencias a las propuestas que ha recibido de algunos partidos. “El PAN ya me ofreció para transitar con ellos, muchos panistas se han acercado conmigo y de Morena también se han acercado, se están sumando, muestran simpatías y es que el único que pudiera manifestar algo es el independiente”.

En relación a Cajeme, a la gente del momento, la del Ayuntamiento, de todo eso dijo: “Ascensión López Durán, un hombre de ideales. Saúl Benítez estaba como asesor de seguridad pública y Saúl tiene identidad con RDB y le tiene prendidas las veladoras a AMLO”.

Como verá usted, no dejó títere con cabeza. Interesante la entrevista colectiva que los de Mesa Cancún le hicieron a este aspirante a la Gubernatura de Sonora que está haciendo, a plenitud, uso de su derecho y de su libertad de expresión para decir lo que quiere hacer, lo que piensa de las cosas de su entorno y, de paso, manda señales de acercamiento con otros proyectos.

Bien por los colegas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Vaya enredo: resulta que la conferencia que ofrecerá MARTÍN URIETA en la Fundación Colosio Sonora, no será este sábado de enfrente, sino hasta el 31 de octubre…

Otra precisión: Urieta no nació en Sinaloa sino en Huetamo, Michoacán. Por cierto, es maestro normalista…

Corrección que se le agradece al político y ganadero de polendas DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA…

Gracias, Dany…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ARTURO SALDIVAR, subió a su cuenta de twitter, una revelación que nadie esperaba…

A saber: que a diferencia de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA sí amenazó a los Ministros de la Corte y hasta los presionó, en una clara y arbitraria injerencia del Poder Ejecutivo en otro poder, que es el judicial…

Naturalmente, el Ministro Presidente alborotó la bitachera y esta vez los panistas no salieron a defender a Calderón…

POR CIERTO, SE HA especulado en columnas políticas de los principales periódicos de la Ciudad de México, en el sentido de que asesores y médicos de cabecera del Presidente AMLO, le están aconsejando que baje el ritmo de actividades, pues de unas semanas para acá se le ha visto cansado y esto se refleja en su rostro…

Recuérdese que AMLO ya sufrió un infarto hace algunos años y esto no debe desatenderse…

Nadie vería mal que AMLO suspendiera algunas de sus cosas de agenda. Incluso, si elimina la mitad de las mañaneras, para evitar el excesivo cansancio…

Un hombre no puede hacer solo todo lo que AMLO se propone llevar a cabo. Debe descasar en algunos de sus colaboradores, tal como lo ha hecho con MARCELO EBRARD en los asuntos exteriores…

Nadie se lo ha tomado a mal…

