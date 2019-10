Ricardo Bours y el ‘Borrego’ Gándara, cada quien por su lado, recorren el territorio sonorense

EL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE un numeroso grupo de lugareños de los pueblos del Río Sonora, se reunió en la casa del matrimonio integrado por ALFONSO ELÍAS SERRANO y su esposa ANA LOURDES, en Arizpe.

Esa noche tendrían invitados especiales a cenar: ERNESTO GÁNDARA y parte de su familia, su hermano MARTÍN GÁNDARA, entre otros.

El ‘Borrego’ era el invitado especial, como es natural.

Decir que era solo porque son amigos, sería demasiado hipócrita. La realidad, es que anda en campaña rumbo a la candidatura del PRI al Gobierno del Estado.

No es ningún secreto. Es vox pópuli.

Esa misma noche el ‘Borrego’ tuitió: “La calidez de la gente del Río Sonora es digna de presumirse. Anoche, una vez más —creo que lo escribió de madrugada— lo atestigüé en una cena muy amena en Arizpe con personajes destacados y liderazgos de la región, organizada por mi gran amigo Alfonso Elías Serrano y su esposa Ana Lourdes.

“Muchas gracias, Alfonso y a toda la gente buena del Río por sus atenciones. ¡Nos estamos viendo!”.

Es evidente que esta campaña —porque esto es y no otra cosa— se está operando en un perfil bajo, diría yo que hasta con cierta discreción. Es un trabajo político que algunos llaman ‘tejer fino’.

Y está bien que así sea. Después de todo, no son los tiempos.

Sin embargo, al PRI y a sus prospectos, les conviene ‘madrugar’ para acortar la ventaja que hoy por hoy se antoja insuperable, que les lleva Morena, con 55% de aprobación ciudadana.

En este contexto, el cajemense RICARDO BOURS CASTELO, hace lo propio. Ha recorrido prácticamente todo el territorio sonorense sin muchos aspavientos. Sin mucho ruido pero con eficacia en tratándose de cobertura mediática.

Déjeme decirle que en este caso, Ricardo se ha reunido con liderazgos naturales de cada región que va visitando. Ora un líder campesino muy querido en su comunidad; ora un exlegislador y entusiasta emprendedor como RICARDO RIVERA GALINDO en Ures; ora con un grupo de comunicadores de la región del Mayo, sentados a una mesa tomando café.

Y así, por ese tenor.

El exalcalde de Cajeme ya le dio vuelta a los pueblos del Río Sonora. Ha visitado igualmente las poblaciones del Desierto de Altar. En Caborca. En Altar. En Pitiquito.

Acá en el sur, en Etchojoa. En Hermosillo, se ha reunido con representantes de medios. Se la da la comunicación en corto.

Este mismo día, a eso de las 9 de la mañana, se reunirá con los miembros del colectivo Mesa Cancún en el Gándara de Hermosillo.

Precisamente ayer en la tarde, mi colega de casa ARTURO BALLESTEROS, tuvo la gentileza de llamarme por teléfono para invitarme a participar. No me dan los tiempos pero le solicité que me envíe información y material fotográfico.

Como periodista digamos que ‘especializado’ en temas políticos, debo seguir la vereda que va andando Ricardo en su peregrinaje por Sonora.

Y también del ‘Borrego’.

Y es que mi instinto, me dice que la contienda política del 2021 se basará en alianzas de fuerzas políticas. Quizá no tanto de partidos cuanto de corrientes.

En la contra parte panista, ANTONIO ASTIAZARÁN ya dio color: podría buscar alianzas.

Como en otros tiempos y durante siete décadas el PRI fue el enemigo a vencer, ahora será Morena.

Esto no tiene vuelta de hoja y a nadie se le puede escapar.

No está por demás que le cuente que he leído declaraciones dispersas de Ricardo. Una por acá, otra por allá, otra más acullá. Muchas y variadas, pues.

He detectado en su exposición discursiva y en argumentos ante quienes le cuestionan, diferencias con el tradicional tenor de los discursos políticos.

Hay una frescura en las palabras. Más realistas, menos empalagosas. Con ganas de haberlas creíbles y que la gente entienda que no todo el monte es de orégano y que la realidad no se inventa porque ya existe, la tenemos frente a nosotros.

Ciertamente, es una tarea ardua, vienen tiempos borrascosos y los partidos no reaccionan.

Esto lo tiene muy claro Ricardo Bours. ¿Lo tendrá también el ‘Borrego’ Gándara?

Habrá que preguntárselo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH QUÉ LAS HILACHAS! Usted seguramente ya se dio cuenta: de unos días a acá el PRI municipal de Cajeme se volvió generador de rumores y de especulaciones en relación a la renovación de su directiva municipal, que hasta ahora ha estado en manos de ANDRÉS RICO PÉREZ…

Mire: no quiero ser deshonesto con usted. Si vos me pregunta sí tengo idea de quién va a sustituir a Rico, yo le diría que no, que no tengo maldita la cosa ni un solo indicio, ni un solo signo de por donde habrá de saltar la liebre…

A qué más que la verdad…

Algunos colegas mencionan a más media docenas de opciones, y, bueno, este sistema era muy común en el columnismo de hace cuarenta años porque los aficionados a la política eran más inocentes y se volvían loquitos cuando sus nombres eran mencionados en alguna columna de periódico…

Pero los priístas de estas nuevas generaciones, son unas chuchas cuereras y no se dejan curar en salud…

Me cae…

Ya no se van con la finta. Cada quien calcula sus posibilidades y son lo necesariamente inteligentes como para alimentar calenturas por ese lado…

En todo caso, leyendo a mis colegas yo me quedaría con la visión política de ARTURO BALLESTEROS que asegura que en cuestión de horas se dará a conocer el nombre de quien entrará al relevo de Andrés en el PRI de Cajeme…

¿MARTHA LUZ PARADA, la hija del apreciado CHEMALITO PARADA?... Por ahí andaríamos…

En todo caso, ya se verá…

MIENTRAS TANTO, AYER TUVE el gusto de compartir la mesa en el Bibi de Ciudad Obregón, con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS y con SERGE ENRÍQUEZ TOLANO…

Fue un rato reconfortante con la grata compañía de dos espléndidos amigos con esencia rural hasta las cachas…

Teniéndolos a ambos frente a mí, recordé que un día Julián me comentó que estaba sorprendido de la rapidez e inteligencia con la que Serge fue progresando en el conocimiento de la política…

No es ningún secreto que la voz y la opinión de Serge Enríquez es escuchada en los altos círculos del poder, en relación a la realidad de la región donde él tiene una fuerte presencia y goza de grandes simpatías entre la gente de campo…

Ni hablar: al César, lo que es del César… ¿O no?...

¡OH, LA LÁ! ESTE FIN DE SEMANA la Fundación Colosio Sonora tendrá como invitado especial en el PRI estatal, nada menos que a MARTÍN URIETA, este compositor cuyas canciones han tocado las fibras del sentimiento popular que, al ser grabadas por cantantes famosos, han adquirido una dimensión descomunal…

Naturalmente, la joya de la corona en el acervo musical de Martín, es ‘Mujeres Divinas’, si bien tiene otras tan ‘llegadores’ o más que esta…

Como sea, Urieta, sinaloense de pura cepa, estará este fin de semana en Hermosillo y ello obliga a cambiar la fecha de la comida que se había programado para el sábado en la casa del maestro RODOLFO VÁZQUEZ, en la conurbada Esperanza, Sonora…

Es todo.

Le abrazo.

