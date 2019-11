¿Rumbo al ‘Prian’ en Sonora?

Asegura el joven ‘Tumbaburros’, que solo la unión del PRI y el PAN y todos los demás partidos, podrían enfrentar y hasta ganar a Morena en los comicios electorales del 2021, año de definiciones para este país.

Igual, en algo coincide con este mensajero del tiempo, el dirigente estatal del PAN, Ernesto Munro, quien dijo a ‘Primera Plana’ que ante la amenaza que representa el partido de López Obrador para Sonora, podría darse una alianza con el PRI.

Y apenas el día de ayer, una abierta aspirante de Morena al Gobierno de Sonora (“siempre y cuando no sea Alfonso Durazo el elegido”, lo dice) la presidenta municipal de Hermosillo, cual debe, abonando a su fama de entrona, requirió al dirigente estatal del Partido Acción Nacional a pagar un adeudo del impuesto predial que ese partido tiene con el Ayuntamiento desde hace tres años.

Y le exhibió el estado de cuenta. Está obligado a pagar poco más de 109 mil pesos, que con los descuentos, superaría apenas los 80 mil.

En realidad, esta fue una respuesta de Célida López Cárdenas a la agresividad y crítica actitud del señor Munro, quien utilizó su cuenta personal de Twitter para denostar por los ‘uniformes’ que lucieron los señores ‘tirabichis’, con la leyenda en sus espaldas “Gracias Célida López por los uniformes”.

Este enfrentamiento, fue aprovechado por el presidente del comité directivo estatal del PRI, Ernesto de Lucas, para escribir en su cuenta de Twitter, que “debería el exgobernador Guillermo Padrés calmar a su gente”, en referencia también a que el origen de Célida y Munro, se remonta al equipo del primer panista que se convirtió en mandatario sonorense.

Desde luego, toda esta mensajería a través de las redes sociales es un espectáculo. Los sonorenses parecemos a veces que nos despertamos diariamente en un rancho y de ahí que la política y algunos políticos muestras actitudes aldeanas y pueblerinas.

Ah!, pero vaya que duelen las críticas y si son exhibidas, duelen más.

Lo trascendente es mirar en estos espectáculos la posibilidad de que con toda seriedad, pudieran estarse fraguando alianzas entre los distintos partidos políticos para enfrentar a la candidata o al candidato de Morena a la gubernatura de Sonora en el 2021.

En los últimos cinco años –bueno- a partir de la campaña del 2015 y lo vivido en el 2018, nacieron y se fomentaron agravios de personajes poderosos que estarían de fiesta el día que Dios les concediera la venganza.

¿Se imaginan las ideas en la mente de Guillermo Padrés?

Estamos hablando de personajes, cuya experiencia les ha dictado que ni las victorias ni las derrotas son para siempre.

Y si pueden mover un dedo para cambiar la historia y cobrarse algún agravio, lo harán.

No puede echarse en saco roto el lamento del titular de la Sidur en el Gobierno del Estado, Ricardo Martínez Terrazas, del presidente de Canacintra, capítulo Sonora, Gabriel Zepeda y de tantos más sonorenses que sienten el gran temor de una disminución radical en el crecimiento de la entidad, al confirmar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se contempla ninguna de los proyectos contemplados dentro del ‘Proyecto Sonora’ que la gobernadora Pavlovich entregó en sus manos al presidente de México… Martínez Terrazas sabe perfectamente que la obra pública es un detonante de la economía local, por lo que al suspenderse muchas de las obras requeridas y programadas, se golpea no solo al Estado sino a los grupos más vulnerables… Puso el ejemplo de la ausencia de los recursos solicitados para el equipamiento del nuevo hospital general de especialidades, próximo a concluirse… “No podemos pensar siquiera en que una gran obra se deje incompleta, porque el perjuicio sería a miles de sonorenses que ni siquiera cuentan con Seguro Social”… Zepeda, por su lado, estableció que frente a esta penosa realidad, buscarán sentarse con quienes pueden reactivar y reorientar los presupuestos para evitar que se paralice la obra y, por consecuencia, la economía de la región.

Pues al ignorante del presidente municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, no le dolió tanto lo duro sino lo tupido y a pesar de que había firmado el desplegado que los regidores de Morena autorizaron publicar donde le brindan todo su apoyo a Evo Morales, ayer por la tarde dijo que “no estaba de acuerdo”… Claro, Mariscal lo dijo luego de recibir toda una golpiza de parte de la opinión pública, manifestada en las redes sociales.