EL TSUNAMI FUE MÁS INTENSO y devastador de lo que se esperaba. En Sonora, a pesar de estar tan lejano del centro, pegó durísimo y arrolló todo a su paso.

Se dieron casos de excepción: Álamos y Huatabampo no los ganó Morena, a pesar de que triunfó en sus alrededores. En Álamos ganó el PRI la presidencia municipal y en Huatabampo el panista RAMÓN DÍAZ NIEBLA.

¿Por qué unos sí y el resto no?

Esta pregunta me la estoy formulando desde la madrugada de ayer. No tengo la respuesta.

¿Y por qué FERMÍN TRUJILLO, de la Alianza PRI-PANAL-Verde Ecologista, ganó el Distrito 18, allá por el Río Sonora?

Me explico que el exgobernador SAMUEL OCAÑA GARCÍA haya ganado en Arivechi. Él ya había sido alcalde de su tierra natal. La gente lo quiere. Se entiende, entonces, que haya triunfado.

En Rosario, hasta ayer a mediodía ganaba con 100 votos la priísta KARINA VALENCIA, y perdía el candidato de Morena y de GUADALUPE BUJANDA, PANCHITO BUELNA.

Son pueblos chicos donde el cariño familiar se impone a cualquier marca partidista.

No es lo mismo en ciudades con población votante, como Cajeme, como Navojoa, como Hermosillo, y aún como Huatabampo.

En términos generales, no hay espacios para las preguntas. Todos sabíamos que la marca arrasaría. Se anticipó lo que podría pasar. Se dijo en esta columna una y otra vez: la marca Morena estaba permeando en todas las posiciones. Esto yo lo platiqué con priístas importantes. Se esperaba que la buena fama de algunos candidatos y candidatas, lograría contrarrestar la fuerza devastadora de la marca Morena.

No fue así. Lo arrolló todo.

Hubo derrotas injustas y victorias injustas.

Pero para efectos prácticos, derrotas son derrotas y triunfos son triunfos. Por ilógicos que parezcan.

Lamentable la derrota de ROSALI FLORES en Quiriego. En ese municipio ganó LAYO FLORES, de Morena, para variar.

Lo más devastador fueron las derrotas priístas en el ámbito federal. No hubo excepciones. El tricolor perdió en los 7 distritos federales y la senaduría de MANUEL IGNACIO ACOSTA. Al Maloro le tocó bailar con la más fea.

Por el método de primera minoría, SYLVANA BELTRONES será senadora de la República, como EDUARDO BOURS los fue en el año 2000.

Lo de las diputaciones federales fue una avalancha de los mil demonios. ¿Sabe usted cuántas curules obtuvo el PRI en esta jornada electoral?

¡12, señor mío! Solo 12.

Con las pluris que le correspondan, podría llegar a cuarenta o un poco más.

Por poco y lo desaparecen como partido, caramba.

Morena podría alcanzar 212 curules en la Cámara Baja. Ya se da como seguro que obtendrá mayoría absoluta en ambas cámaras. O sea, que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no tendrá contrapesos legislativos.

La del domingo para amanecer el lunes, fue una noche larga, muy larga. A querer y no, me mantuve despierto porque mi celular no dejaba de sonar. Pude haberlo apagado pero a mí me interesaba que me estuvieran informando del avance de los conteos. Ya para la madrugada tenía una idea clara de la magnitud de la ola expansiva del ‘tsunami’.

Confieso que algunas derrotas me dolieron más que otras. Y también las hubo muy merecidas. Esto no tiene vuelta de hoja.

Ayer vi en la tele local una entrevista a SERGIO MARISCAL ALVARADO, que obtuvo el triunfo en Cajeme.

Le percibí nervioso y es natural. Por mucho que confiara en la marca Morena, quizás se le antojaba imposible un triunfo sobre el PRI en Cajeme.

La precariedad económica de Morena en este municipio, era evidente.

Tengo, para mí, que el más sorprendido por el resultado fue el propio Sergio.

Suele pasar.

Y en Agua Prieta, de nuevo la derrota del ‘Mijito’ VICENTE TERÁN URIBE. Ya en la madrugada me decían que estaba en el tercer lugar. No sé usted pero pienso que esta será la última aventura política de Vicente.

Y en Nogales perdió JORGE FREIG mientras que en Navojoa los cetemistas no salen de su estupor ante la derrota de su mejor carta, JORGE MÁRQUEZ CÁZARES.

Alguien me comentaba que en Cajeme la votación fluyó muy lento. Que hubo poca gente en las urnas lo cual le pareció muy extraño.

¿Será?

Particularmente, pienso que con el tiempo algunas cosas van a aflorar, si es que las hubo. Pero lo cierto es que no fueron derrotas parciales. Fue una derrota global, a nivel de todo el territorio nacional.

¿Por qué en Yucatán JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN iba ayer ganando la elección para el Senado?

Me dicen que era el mejor posicionado para la gubernatura de Yucatán pero los intereses políticos de la cúpula se impusieron.

Como sea, ayer iba ganando.

¿Por qué no he abordado el tema del gabinete de AMLO?

Porque eso es algo que en estos momentos todos los comunicadores del país están mencionando. Y tienen razón. Después de todo, se trata de los hombres y mujeres en cuyas manos están los destino de millones de mexicanos.

Habrá tiempo para ello.

Por ahora me parece más importante platicar con usted de mi Estado, de mi municipio, de los municipios del sur de Sonora.

Pero, bueno, seguramente a alguien le pueda interesar mi opinión sobre el mensaje que envió a la nación AMLO la noche del domingo.

Estupendo, mesurado, tranquilizador. Objetivo. Diría yo que hasta cariñoso.

A su lado, la mujer que, en opinión de algunos analistas, su esposa, ha sido la verdadera asesora de López Obrador. Yo lo percibí en el escrito que AMLO leyó. En la mirada de ella hacia él y su forma de hablar. Una voz diferente, con suaves entonaciones. ¡Por Dios que no era el AMLO de otros tiempos!

¿Qué no puede cambiar el AMLO que conocemos? Bueno, el voto de confianza es por un año. Tiempo al tiempo.

Ya es el presidente electo. Se acabaron las campañas. Los mexicanos deben esperar resultados para el año próximo. Así sabrán si el país de verdad está cambiando.

AMLO ha sido, en esta contienda, el mejor candidato. El receptor del hartazgo de millones de mexicanos.

Y como dijo IGNACIO ZAVALA: “los otros candidatos hicieron campañas viejas”.

¿Y quién andaba loco de contento ayer?

ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, el coordinador de las campañas de Morena en el sur de Sonora. El que operó la campaña de JAVIER LAMARQUE.

La verdad sea dicha, no andan errados los que dicen que el PRI reencarnó en Morena, no crea usted.

Sería la tercera reencarnación. La primera fue en tiempos de LÁZARO CÁRDENAS, cuando le cambiaron el nombre a Partido de la Revolución Mexicana. La segunda vez, fue en tiempos de MIGUEL ALEMÁN, cuando se desprendió de los militantes y pasó a llamarse Partido Revolucionario Institucional.

Y ahora Morena.

Es todo.

Le abrazo.

