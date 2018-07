¿QUIÉNES PERDIERON, QUIÉNES GANARON en las elecciones del 1 de julio? Los que ganaron, no saben todavía cómo deben comportarse en medio de la victoria.

Los que perdieron, cada quien buscó un lugar solitario para lamerse las heridas.

Así es la política. Así es la vida.

¿Me creería si le digo que no he tenido contacto con la mayoría de los derrotados?

Me han contado que unos se encuentran enclaustrados en sus casas preguntándose qué será de ellos en el futuro inmediato. Y otros, optaron por hacer maletas e irse de vacaciones con los suyos.

Como sea, he perdido la comunicación con casi todos mis amigos que perdieron las elecciones del día primero.

Lo entiendo y respeto su decisión.

Claro: no todos los que perdieron son mis amigos. Pero muchos, sí.

Me hubiera gustado darle un abrazo a UBALDO IBARRA LUGO, alcalde con licencia de Etchojoa y candidato a diputado local.

Lo mismo con ANA LUISA VALDÉS AVILÉS, y con su compañero existencial, GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN.

Lo puedo decir ahora: son personas a las que aprecio y respeto. Con Gustavo, he sostenido conversaciones muy interesantes, donde ha prevalecido la sinceridad.

Intenté establecer comunicación con Gustavo. No obtuve contacto. Lo único que he obtenido, es el silencio. A veces creo que todo el sur de Sonora fue arropado por un manto de silencio. Del domingo para acá, he visitado algunas cafeterías. Y ahí solo he encontrado a los parroquianos habituales. Empresarios, médicos, comerciantes.

Pero no he visto a ningún político.

Solo he obtenido referencias vagas. Mis fuentes también se fueron de vacaciones. Sin embargo, no todas. Una de ellas, de Hermosillo, me reportó que el martes Ubaldo Ibarra comió con la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH.

Esto es un tips sin confirmación oficial, lo hago constar.

Pero sí así fue, tampoco me sorprendería. Ubaldo es un ser humano de enorme nobleza que como alcalde dejó una huella de solidaridad y trabajo esforzado en bien de las comunidades indígenas de su municipio.

Y esto lo sabe y lo ha constatado, la gobernadora Pavlovich.

Me cae que sí.

El lunes pasado platiqué telefónicamente con ANABEL ACOSTA ISLAS. Su voz fue la de alguien que está recobrando fuerzas después de haber recorrido un largo y sinuoso camino.

Por increíble que se antoje, ella no se sorprendió tanto por la derrota cuanto por el fenómeno en sí mismo.

Estaba preparada para un resultado adverso. Como debieron haberlo estado todos los candidatos del PRI.

Era previsible. Se veía venir. Las encuestas lo aseguraban cada día.

A Anabel le percibí entera, fuerte, dispuesta a levantarse y buscar el triunfo en futuras luchas.

Por lo pronto, darle tiempo a la familia. Recuperar alientos. Reencontrarse con el optimismo y con la vida.

Con RAÚL ACOSTA TAPIA, he mantenido la comunicación constante desde el domingo. Después de la tormenta electoral, nos vimos y platicamos ampliamente.

Lo había previsto en varis conversaciones previas.

Y sucedió.

Raúl es un tipo de temple. Realista. Previsor. No lo doblega nada ni nadie.

¿Y los candidatos a diputados locales de Cajeme?

No lo sé. El silencio rodea todo lo que tiene qué ver con ellos.

En medio de estas reflexiones, de este soliloquio, me llega el reporte de la nueva realidad política del país.

A saber: Terminó la reunión con el presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y los diputados federales y senadores electos.

Y verá usted qué interesante la Agenda Legislativa que surgió de este encuentro.

¿Sabe usted cómo será el próximo Congreso?

Hélo aquí:

1.- Reducción de sueldos de altos funcionarios y eliminación de privilegios.

2.- Creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

3.- Eliminación del Fuero a todo nivel.

4.- Reforma como Delito Grave la corrupción de Servidores Públicos, Robo de Combustible y el Fraude Electoral.

5.- Ley de Ingresos y Egresos.

6.- Reforma para el Estado Mayor se agregue a la Secretaría de la Defensa Nacional.

7.- Revisión del Decreto de la Privatización del Agua.

8.- Modificación/revocación de las leyes de la Educación Pública.

9.- Garantizar que la Educación sea Gratuita a todos los niveles.

10.- Ley para la Consulta de Revocación del Mandato del presidente de la República en 3 años.

11.- Ajustar leyes y reglamentos que permitan organizar el marco jurídico para la eliminación de la burocracia excesiva. Reagrupación de trabajadores al servicio del Estado. Eliminación de las delegaciones federales y vinculación. Creación de las Coordinaciones Estatales Federales.

¿Cómo la ve usted?

Dicen que es el principio de la Cuarta Transformación de México con la democracia participativa.

Suena bien, pero empiezo a inquietarme cuando para todo se menciona lo de la cuarta transformación de México.

¿No sería mejor anunciar las cosas estrictamente como son y ya?

Digo, ¿no?

Total, ahí está la Agenda Legislativa para los tiempos por venir. Ya veremos qué pasa.

Ya veremos.

Volviendo con los priístas, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, se descolgará este fin de semana a Huatabampo, donde recibirá a su amigo JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, quien desempeñó un buen trabajo en San Luis Potosí como delegado del CEN del PRI.

Pese al desastre electoral priísta en el país, en SLP de los cinco distritos federales electorales los tricolores ganaron tres. Que a como se dieron las cosas, fue una hazaña.

¿Y en Guaymas y Hermosillo?

‘Hierbe’ de rumores. Ni MIGUEL POMPA CORELLA se ha escapado del run run.

Por cierto, en asunto más domésticos y precisos, me congratulo que una sobrina del ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN, PAULINA FACCINETO BELTRÁN, recién egresó del Tec de Monterrey, Unidad Guadalajara, con promedio 9,7, con mención honorifica, y próxima a cursar una maestría en Ciencias con Especialidad en Biotecnología.

¡Felicidades, querido, amigo!

Ah, casi lo olvido: el ingeniero Beltrán realizó un recorrido por el país y de Michoacán se reportó algo que ya platicaré con él en la primera oportunidad.

Por lo pronto, yo seguiré intentando comunicarme con mis cuates priístas aunque de ellos no hay señales por ahora.

Y para colmo, BULMARO PACHECO MORENO andará por rumbos de Puebla este fin de semana.

En todo caso, ya le contaré.

Es todo.

Le abrazo.

