SUSANA ZABALETA: una actriz y cantante que confiesa haber abrigado “una estúpida esperanza”

En este modesto espacio fuimos lo mismo simpatizantes del joven presidente que en menos de dos años logró las reformas estructurales. Luego, ENRIQUE PEÑA NIETO se empezó a equivocar. Y se le cuestionó, como a usted le consta.

Lo mismo me ha ocurrido con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y ciertamente, con este presidente ha sido realmente difícil desentrañe su personalidad. Dejara de ser un apasionado del beisbol: nos cambia la jugada con frecuencia. Confunde a medio mundo.

Hace cosas que son verdaderamente absurdas, le cuestionamos. Al día siguiente, manda un memorándum a todos los funcionarios de su Gobierno advirtiéndoles que aquel que acepte alguna recomendación de sus familiares, sus hijos, su esposa, sus hermanos, sus primos, sus tíos y demás, serán dados de baja y se harán acreedores a un castigo conforme a la ley.

Incluso con cárcel.

¿Cuándo habíamos visto algo semejante? ¡Jamás!

Estos detalles se los han reconocido a AMLO hasta sus más acérrimos adversarios.

Sin embargo, muchas cosas están siendo monitoreadas por la opinión pública. Es evidente que existe una profunda decepción de muchos que fueron sus seguidores y promotores en la campaña de 2018.

Verbigracia: SUSANA ZABALETA, la actriz y cantante cuya franqueza es de sobra conocida.

Zabaleta fue una de las artistas de teatro y televisión más devotas de López Obrador. En este contexto, SERGIO SARMIENTO hizo el siguiente comparativo en su cuenta de twitter.

A saber:

Sarmiento: “Lana para la cultura. Después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta (textual) declaró entusiasmada: ‘Yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura… ¡Vete a volar gaviota!’. Parece que se equivocó”.

Y la respuesta de Zabaleta, también mediante un tuitt: “Mi querido Sergio Sarmiento: tristemente si me equivoqué. Perdón no por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.

‘Zavaleta’ es con ‘b’. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos”.

Más allá de lo gracioso que pueda ser este cruce de tuitts, lo importante es que una mujer famosa y admirada como Zabaleta, seguidora reconocida que fue de López Obrador, hoy públicamente admite y pide perdón por haberse equivocado y por abrigar una “estúpida esperanza”.

Desde luego, en esto no estoy de acuerdo. Pensar en un México mejor no es “una estúpida esperanza”. Uno puede equivocarse y de hecho a todos nos pasa.

Zabaleta lo reconoce. Hay muchos que por cobardía no admiten que se equivocaron.

Hay otros que siguen creyendo ciegamente en la Cuarta Transformación. Eso se respeta, no se descalifica. Nadie tiene derecho a desacreditar las convicciones de otros.

Empero, la realidad se abre paso. La tenemos frente a nuestros ojos y se muestra como un libro abierto.

A mí, igual que a usted que vive en Sonora. Me importa mi tierra. Ahora mismo estamos viendo lo que está ocurriendo en territorio sonorense. La brutal embestida de la Cuarta Transformación contra la Unión Ganadera Regional de Sonora.

AMLO va por ella. Esto se vio en muchos detalles durante la campaña por la presidencia de la UGRS, usted se acordará.

Como muchos otros, quiero entender cuál es la estrategia de AMLO. Un día nos entretiene con un chispazo que sabe que a todos nos va a gustar y que nada le va a costar a él porque sabe que no va a ocurrir, que tal es el caos del comunicado que envió a sus colaboradores advirtiéndoles sobre sus familiares.

Y al otro día, la amenaza cierta contra quienes se amparan en el caso del Aeropuerto de Texcoco o la nulidad por Sader de la elección en la UGRS.

Creo que estamos empezando a entenderle sus lanzamientos.

Me cae que sí.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: HACE UNOS DÍAS un rumor se esparció por las redes sociales…

Se decía que muy probablemente el próximo director del Sistema Penitenciario Federal (Órgano Desconcentrado), sería el cajemense EDUARDO GUERRERO DURÁN, que durante un breve periodo del sexenio pasado, ya ocupó ese cargo y dio mucho de qué hablar para bien…

Sus grandes aciertos cuando fue director de las cárceles de Chihuahua, lo hicieron merecedor de reconocimientos internacionales que lo llevaron, precisamente, a ser requerido por el Gobierno de Peña Nieto para que se hiciera cargo del complicadísimo sistema federal de penales…

La recaptura de JOAQUÍN ‘El Chapo’ GUZMÁN LOERA, estaba reciente y el Gobierno estaba urgido de alguien con el prestigio de Eduardo Guerrero…

No se sabe a ciencia cierta por qué renunció. Lo que sí se sabe es que salió con el reconocimiento del Gobierno y de la opinión pública…

No me extrañaría que ya le hubiesen mandado señales pero la verdad sea dicha, Eduardo se fue de vacaciones a Rusia y no ha dicho esta boca es mía…

Así las cosas…

Y A TODO ESTO, ¿QUÉ PASARÍA —políticamente hablando— con CARLOS ERNESTO ZATARAIN GONZÁLEZ?...

De él solo sé que está bien porque diariamente tiene la amabilidad de enviarme saludos y parabienes…

Sé que está bien, que se descuelga a su amado Miramar, en Guaymas, a visitar a su señora madre, doña Gloria…

Pero de política, nada…

El Bebo ha construido una bonita trayectoria, lo mismo que su paisano ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ… De hecho, sus carreras caminaron, durante algún tiempo, en forma paralela…

Toño fue diputado local, diputado federal y alcalde de Guaymas, no precisamente en ese orden, amén de su experiencia como secretario particular del gobernador ARMANDO LÓPEZ NOGALES…

El Bebo fue a incursionar en la política nacional en un puesto importante en Sedatu…

Toño, por su parte, con su capacidad para conectarse con altos políticos del país, hizo lo propio y, pensando en grande, se embarcó en un proyecto energético que causó asombro por sus repercusiones en el bienestar de miles de familias…

Ahora bien: en Sonora muchos sabemos lo que hace Toño Astiazarán, pero no sabemos qué hace el Bebo Zatarain…

He ahí la cuestión…

Y HABLANDO DE PERIODISMO, no hay duda que un titular de primera plana puede decir más que mil palabras…

En su edición de ayer de TRIBUNA DEL YAQUI, en la parte superior izquierda, aparece este encabezado: “Los 15 días más violentos en la era de Mariscal”…

Y agrega: “CRISIS. Con 31 asesinatos en lo que va del mes, junio se perfila a superar cifras anteriores de muertes”…

Pues sí: verdad de verdades…

A esto habría que añadir los acontecimientos de la noche del domingo con dos personas descuartizadas y expuestas a la curiosidad pública en una concurrida calle de Ciudad Obregón…

A este ritmo, los pronósticos fácilmente podrían rebasar lo esperado… Y lo peor es que la opinión pública se está acostumbrando…

Es todo.

Le abrazo.

