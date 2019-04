Sara Valle Dessens y María del Rosario Quintero: dos alcaldesas en problemas

A SARA VALLE DESSENS, alcaldesa de Guaymas, le está lloviendo sobre mojado.

Como quien dice, cuando no es una cosa es otra. Ora sus pleitos con los regidores de oposición. Ora los grupos de ciudadanos inconformes que bloquean la entrada y salida de Servicios Públicos Municipales.

Ora empleados de Ayuntamiento marchando por las calles del Puerto, con mantas alusivas a sus demandas.

Y leyendas como estas: “Exigimos nuestro incremento salarial de 4%, homologaciones, aguinaldos, vales de despensa, becas, uniformes y útiles escolares”.

“El Sindicato del Ayuntamiento exige a la Administración encabezada por la presidenta Sara Valle Dessens cumpla con el contrato colectivo de trabajo conforme a derecho”.

Y así por ese tenor.

En los casi 7 meses de Gobierno, la señora alcaldesa de Guaymas no ha tenido un solo día de sosiego. Todo se le ha ido en confrontaciones, en acusaciones y contraacusaciones.

Usted recordará que desde los primeros días de gestión, fue señalada de asumir una actitud nepotista, al nombrar a su cuñado SANTIAGO LUNA, funcionario de primera línea.

O sea, tesorero municipal.

Bien vistas las cosas, como buena izquierdista, a doña Sara le gusta entrar en confrontación con quien sea. Percibo en ella una extraña fascinación por el pleito directo con sus opositores.

Ahora mismo tiene tiro cantado con el regidor ERNESTO URIBE CORONA, que no solo es miembro del Cabildo sino empresario.

Y como tal, le exige cuentas claras.

Por otra parte, según me cuentan, la bronca con el sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, es porque la señora quiere seguir la línea que les marca a los morenistas el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Es decir, que las despensas —o los vales para despensas— no deben ser entregados a los líderes sindicales sino directamente a los trabajadores.

Mire usted: la idea en sí misma no es mala. No es un secreto que muchos líderes se quedan con parte de las despensas que llegan a su destino bastante mermadas.

Pero la solución no le corresponde a los gobiernos llevarla a cabo. Eso debe canalizarse por los conductos debidos. Legislar para cambiar el enramado laboral. Así como se está haciendo con la Reforma Laboral.

De otro modo, doña Sara se tendrá qué confrontar con la ley y con los sindicatos.

Dicho de otra manera, ¡le encanta, pues, el pleito!

Decía yo que la señora Valle está por completar 7 meses en la Alcaldía del bello Puerto y no se le ve avance alguno.

El tiempo se le ha ido en rijosidades y en sumar enemigos. Y los empresarios empiezan a preocuparse.

Por cierto ¿de qué estarán hechos los morenistas?

Pareciera que buscar camorra con el que se les pone enfrente, es lo que les caracteriza.

Viene a cuento lo anterior, a propósito de que la alcaldesa de Navojoa, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, tampoco canta mal las rancheras.

Y lo peor: a ella, igual que doña Sara, le gusta pelearse con los medios y con los periodistas.

Ahora mismo esta empresa editorial, ha interpuesto o está en vías de hacerlo, una denuncia contra quien o quienes resulten responsables, por delitos de amenazas en contra de uno de los reporteros del diario hermano TRIBUNA DEL MAYO.

De hecho, no es la primera vez que reporteros de esta casa periodística ha sido víctima de amenazas.

Hasta ahora, según se sabe, no ha pasado de ahí. Pero esto no significa que no pudiera suceder en cualquier momento.

TRIBUNA DEL MAYO no ha hecho sino cumplir con su labor informativa sobre una situación que está a la vista de toda la comunidad navojoense.

Empero, lo que al parecer más le ha molestado a la alcaldesa, es las críticas que se le han hecho en este medio en torno al asunto llamado “Valegate”.

Evidentemente, la falta de argumentos válidos para contrarrestar las críticas, han llevado a quienes operan a la sombra del poder municipal, a tomar medidas gangsteriles basadas en la amenaza grotesca y vulgar de insultar y lanzar advertencias de que “vas a valer m”, a quien solo cumple con su deber profesional.

Por eso, la pregunta: ¿de qué diablos están hechos los que se dicen izquierdistas y se consideran ofendidos al no poder justificar su incompetencia?

He ahí la cuestión.

Por lo pronto, las cosas no parecen tener salida. Hay una clara mentalidad obtusa en las políticas oficiales de ambos ayuntamientos, o mejor dicho, en ambas alcaldesas, y lo más grave es que la situación se está enconando entre gobiernos y gobernados.

¡Ojo chícharo!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER tuve el gusto grande de saludar y con él platicar, a ANDRÉS BENJAMÍN CUAMEA CLARK, que fuera presidente municipal de Rosario…

Naturalmente, le pregunté por el desempeño de la alcaldesa KARINA VALENZUELA, que por lo demás, se dé buena fuente que ha sido estupendo y con ganas de mejorar…

Lo cierto es que en opinión de Andrés, Karina ha realizado una excelente gestión a pesar de los pesares…

Y enhorabuena…

MIENTRAS TANTO, ME COMENTAN que el secretario de Desarrollo Social del Estado, MANUEL PUEBLA, realizó una gira de trabajo por el Municipio de Etchojoa…

Aquí ya lo he dicho: Etchojoa ha sido el municipio “consentido” de la actual administración estatal, desde los tiempos de la campaña de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

En sus comunidades indígenas, se ha concentrado buena parte del presupuesto para las zonas rurales y esto ha quedado plasmado en reportajes y en notas informativas en medios escritos del sur de Sonora…

Ahora el joven Puebla recorre algunas comunidades y deja el mensaje de que no habrá favoritismos partidistas a la hora de otorgar las partidas y las inversiones…

Déjeme contarle que en alguna foto observé a Manuel Puebla escuchando la exposición de problemas y demandas de la comunidad, de boca de RAÚL MATUZ, un activista muy reconocido por su labor en bien de su pueblo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en la exrielera población de Empalme, hay cierta expectación desde que se corrió la noticia de que exfuncionarios del Municipio, están en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, la de ODRACIR ESPINOZA…

No se han mencionado nombres, pero algunos empalmenses murmuran que por fuerza uno de ellos tiene que ser el exalcalde CARLOS COTA GÓMEZ…

¿Será?...

El tiempo lo dirá…

Y DESDE CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas, confirma JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, su asistencia al acto de recordación de don FAUSTINO FÉLIX SERNA, a celebrarse —o conmemorarse, mejor— en el Panteón Del Carmen, de Ciudad Obregón, el 17 de abril venidero…

Lo que me lleva a recordar que ayer recibí el mensaje de HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ, en este sentido: “Los Heliodoros estamos puestísimos”…

¡Así se habla, caramba!...

Es todo.

Le abrazo.

rumbosmrivas@outlook.com