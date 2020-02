¿Se activó la línea naranja?

Esta semana se dio un encuentro, encerrona de varias horas entre el exgobernador Eduardo Bours y parte de colaboradores de la ‘Sub 17’ que trabajaron en su administración y no creo que haya sido para recordar remembranzas de una buena administración como fue la de Eduardo, nada de eso y menos ante los tiempos por venir.

¿El tema sería el virtual candidato del PRI Ernesto Gándara? Lo dudo o parte, todos sabemos que la relación de Bours y el ‘Borrego’, no es mala, más bien institucional y pues hay un proyecto en puerta avanzando el del ‘carnal’ Ricardo, y pues familia, es familia y no veo, y creo nadie, que el exgobernador no apoye y por ende su equipo a Ricardo.

De hecho Bours, sostuvo encuentro hace unos días con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y estuvo esta semana en el cambio de la directiva de la CMIC, o sea pues, ahí viene un activismo del exgobernador, denlo por un hecho y por la ascendencia y buena imagen que tiene, sin lugar a dudas, un activo más para Ricardo. ¿Se activó línea naranja a favor del carnal? lo veremos en las próximas semanas, meses.

Y no olvidar de la amistad y cercanía de Ricardo Bours, con otro exgobernador Armando López Nogales, a quien tampoco veo llevándole contras a Ricardo y también tiene su equipo el de Cananea.

Así pues veremos durante este 2020 lo nunca visto, ante el descrédito de partidos, lo que pesaran son los candidatos, sus personalidades, imagen, sus alianzas que hagan con la sociedad y ni se diga la desbandada que se viene por todos lados, algunas abiertas, otras soterradas, muchas sorpresas que iremos dando a conocer poco a poco, a su debido tiempo, esto es de ‘timing’ y es vital en política.

PEDRO

Sin lugar a dudas sorpresa, porque el aludido no había dicho nada, cuando hace algunos días se ‘soltó’ la posibilidad de que el director del Isssteson Pedro Contreras, le entrara a la contienda, lo que casi nadie siguió o se dio comentario alguno.

Pero en transcurso de la semana en entrevista con Ruiz Quirrín, obvio este le preguntó y el respondió, dio entender, que si se dijo, así se entendió, listo y que se sentía halagado por eso, incluso en su cuenta de red social agradeció que lo tomaran en cuenta para tan alta responsabilidad.

El detalle es que para la mayoría de priístas y hacia afuera, esto está más que definido, el candidato debe ser Ernesto Gándara, incluso en entrevista que tuvo la gobernadora Claudia Pavlovich, con el mismo Quirrín, quien se ha mantenido al margen y ha sostenido reuniones con Gándara, manifestó que no está de acuerdo con candidaturas oficiales.

Tengo en Contreras, la mejor percepción e imagen como financiero, hoy trabajando por enderezar ese barco que se llama Isssteson, pero de ahí a una proyección política para asumir candidatura, pues la vemos difícil aunque está en su derecho.

Y para dar este tipo de declaraciones, respuestas hay dos vías; fue por la libre o con la anuencia de alguien; a menos que quieran abrir el proceso para dar una imagen de democracia ¿para qué?, aunado a que el maestro Contreras, no creo que se preste a hacerla de “patiño”, la última interna que hizo el PRI la ganó de calle el entonces candidato Eduardo Bours.

IRMA

En la última gira presidencial por Nogales, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando entregó la obra del IMSS, solicitó que Irma Terán Villalobos, fuera incluida en lista de diputados plurinominales, posición que ya estaba asignada para Ernesto Gándara Camou.

Peña Nieto, se molestó y a su regreso a la capital operó con el dirigente Enrique Ochoa, acatara la instrucción que dio, imposible no hacerlo y así fue como llegó Terán, a San Lázaro.

Sacó a colación esto porque Irma Terán Villalobos, fue tema esta semana porque tomó decisión personal de abandonar las filas del PRI para irse al PES por razones de “amor” ya que recientemente celebró nupcias con el coordinador de los diputados de ese partido.

Lo que no se entiende ni se comparte es que aparte de que no hizo nada como legisladora del PRI; al igual que los 7 diputados federales de Morena más los dos pluris haya argumentado Terán Villalobos, su amor por Sonora y que desde esa trinchera seguirá trabajando por los sonorenses ¿qué? dije yo.

En un acto de congruencia Irma, debería haber solicitado licencia y haberse separado del cargo, ya que la posición plurinominal es del partido, pero no, la congruencia no forma parte del léxico de la mayor parte clase política.

El dirigente del PRI Ernesto de Lucas, fue cuidadoso y cuidó formas al tocar tema sobre la salida de Terán del PRI, pero creo que esto debe ser oportunidad para el PRI para cortar por lo sano con el clan Terán Villalobos, con el “cacicazgo” que encabeza Vicente ‘Mijito’ Terán en Agua Prieta, al costo que sea.

El ‘Pato’ ha reiterado que el PRI debe ser más “revolucionario, que institucional” pues aquí esta una gran oportunidad, igualmente de la Plaza Zaragoza, se deben acabar con las deferencias con los Terán y ser parejos.

¿Por qué?, porque cuando salieron del PRI; Ricardo Bours, Antonio Astiazarán, funcionarios ligados a ellos fueron despedidos y pues con la vara que midas, debes ser medido.

Y digo esto porque los funcionarios estatales asignados en puestos en dependencias en Agua Prieta, son puros ligados al ‘Mijito’ o su esposa Irma y eso es algo que deben de cortar ¡ya basta!

Son más de 25 años de querer tener controlada la plaza y todo lo que tienen los Terán, fue bajo el cobijo de un sistema que los arropó y permitió que hicieran lo que les vino en gana, así pues, rumbo al 2021, gran oportunidad para el PRI y Gobierno de sacudírselos… o pagarán en las urnas otra vez.

CORTESÍA POLÍTICA

Para el Presupuesto 2019 la gobernadora Claudia Pavlovich, presentó 57 proyectos para Sonora y no le aprobaron ninguno, para este año 2020, presentó un proyecto ‘Documento Sonora’ donde solicitó al presidente y a la Cámara de Diputados, 6 mil millones de pesos, 2 mil para el Gobierno del Estado y 4 mil para municipios… no le aprobaron un peso.

Sacó a colación esto porque esta semana el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, se presentó en las oficinas del secretario de Hacienda Raúl Navarro, para solicitarle ¡120! Millones de pesos, ante el estado desastroso que se encuentra Cajeme, su infraestructura urbana, es cierto y de todos conocido, grave problema que viene de últimas administraciones.

El detalle es que Mariscal, se equivocó de puerta, debe o debería haber cabildeado esto con el diputado, bueno para nada por cierto Javier Lamarque, a quien ni en pintura quieren ver por el DDRY, que ni se le ocurra pararse por ahí.

Así como también Mariscal, debería y deber ir con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, o con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue finalmente fue quien quitó el dinero a municipios, despareció ramos, fondos, para dárselos a directamente a la gente con motivos clientelares y ahora quiere que Navarro y la gobernadora Claudia Pavlovich, lo saquen del atolladero, a lo que se suma la opacidad e ineficacia de su Gobierno.

No me imagino a la gobernadora Pavlovich, dando instrucciones para apoyar extraordinariamente a Mariscal, ni a Sara Valle, mucho menos a Rosario Quintero, con el desorden que se traen.

Dicho en otras palabras tendrán que salir los alcaldes con sus presupuestos y participaciones que tengan derecho de parte del secretario de Hacienda Raúl Navarro, siempre tendrá la cortesía de recibirlos… y hasta ahí se las han aplicado a nivel federal y les devuelven el favor.

JUICIO POLÍTICO

A propósito de desórdenes, pues ya llegó al Congreso el oficio de regidores y ciudadanos solicitando de manera oficial juicio político, contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, documento que lleva las supuestas desviaciones, actos de corrupción, que ya están en instancias como FGR, FAS y ISAF.

Así pues la cosa pasa ya a la ‘cancha’ de los diputados, en donde se ha visto acompañamiento del diputado Gildardo Real y ahora a ver el proceder de la diputada María Dolores del Río, presidenta de la Comisión Anticorrupción, del diputado Jesús Montes Piña, presidente Comisión Gobernación, del grupo parlamentario del PRI y sobre todo de la Coalición que encabeza Morena.

Su coordinadora Ernestina Castro, me señaló sin distingo de colores, si están documentadas y soportadas las denuncias, le darán para adelante, lo que veremos en las próximas semanas y cuando llegue lo de Oomapasc y Ayuntamiento de Cajeme.

Sin lugar a dudas, gran prueba para el Congreso de pasar del discurso a los hechos, mucho se habla de combatir la corrupción, de erradicarla, pues aquí la tienen al llegar ya lo de la alcaldesa Rosario Quintero.

Solo espero que esta y otras denuncias que lleguen no se preste para componendas, pactos políticos, jugar ‘cartitas’ buscando protección, impunidad a cambio de algo… ¡ya basta!

DATOS

Para que se den una idea de lo que pasa en Navojoa, el Organismo de Agua, el pasivo en el 2018, andaba en 22 millones 500 mil pesos, para septiembre del 2019, ya andaba en 38 millones 219 mil, pesos, más lo acumulado a esta fecha.

Para este 2020 en servicios personales del mismo organismo, donde un familiar directo de la alcaldesa mete la mano, se asignaron un presupuesto de 48 millones 500 mil pesos, y no se han entregado a los bomberos, 2 millones de pesos, de aportaciones ciudadanas que vienen en el recibo… les ‘jinetean’ el recurso.

En obra pública en el 2018, se aplacaron en Navojoa, 101 millones de pesos, para 2019… ¡14 millones!, y pues para este 2020, pues peor, desparecieron ramos y todo el dinero para la gente para municipios… nada, y ya vemos como se están cayendo.

En los gobiernos ‘neoliberales’ del PRI y PAN se invirtieron entre el 2012 y 2017; 98 millones, 249 millones, 239 millones, 462 millones, 159 millones, 132 millones, 101 millones, ahí nomás para que constaten números y den cuenta porque se están cayendo la infraestructura municipal de Navojoa y así andan Cajeme y Guaymas.

Y mientras los alcaldes del sur andan con problemas, ineficacias y corruptelas, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, de Morena cancelando concesiones, ya hizo la de la luz, va por cancelar la del relleno sanitario en tratos con un Instituto de Corea, para convertir la basura orgánica en biogas para generar energía y esta semana tuvo reunión en Cemex buscando fórmulas financieras para recarpeteo con concreto hidráulico calles de Hermosillo.

¿VOZ CIUDADANOS?

Regidores del Ayuntamiento de Cajeme, traen el proyecto de darle voz a ciudadanos hasta por 5 minutos en sesiones de cabildo para que expresen lo que consideren conveniente, ok, no dudo de la buena intención de esto.

Nomás que veo unos detalles, se supone los regidores son la voz de los ciudadanos; recién el alcalde Sergio Pablo Mariscal, llenó el recinto de policías y registro de asistentes porque no aguanta ni tolera críticas, ni gritos de la gente.

¿Qué va a pasar con esto? Pues que simple y sencillamente el ayuntamiento va a operar a llenar el lugar de personas en casa sesión que ‘alaben’ al alcalde; los regidores llevarán a los suyos y aquello se convertirá en un circo como los son las sesiones del cabildo de Guaymas con Sara Valle, pero en fin, hagan la prueba, a ver qué pasa.

TRAGEDIA

Una verdadero problema el asesinato de policías municipales en Guaymas, creo van 9 o 10, la última una mujer comandante Leslie, a quien privaron de la vida ¡enfrente de sus 3 hijos!, lo que nunca olvidarán y por si fuera poco, su padre enfermo al enterarse falleció, una verdadera tragedia, que dimensiona a que grado han llegado las cosas.

Los niños, creo uno con discapacidad, quedarán en manos de su abuela, ¿cómo le va hacer? ¿El seguro de vida? Unos 100 mil pesos ¿para qué alcanza?, todavía es fecha que no terminan de apoyar a policías caídos el año pasado, no llegan recursos, ni apoyos de la Secretaría Federal que encabeza Alfonso Durazo.

Esos niños van a necesitar apoyo en becas, manutención, etc… no los pueden dejar a la deriva, ese debe ser el compromiso y gestión de la alcaldesa Sara Valle, al igual con familiares de todos los policías caídos en cumplimiento del deber.

LANDAU

Que repasada y exhibida le dio el embajador Christopher Landau, de EUA en México y en su cara al titular de Seguridad, Alfonso Durazo y literal le dijo “atrocidades a diario, ¿qué han hecho de diferente?, mucho diálogo (Mesas de la Paz pues) y no hay resultados ¿qué se proponen?”.

Y lo dijo alguien que tiene información de DEA, CIA, FBI, Departamento de Estado o sea, preocupación, los “abrazos, no balazos” no funcionan y AMLO y Durazo no quieren entender que hay que respetar los derechos humanos de los delincuentes ¿así cómo?