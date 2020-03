Se cerrará una bomba del Novillo

Una de las causas de que la capital tenga que jalar agua de la Presa ‘El Novillo’, es que el entonces gobernador Guillermo Padrés, dio orden que de las 3 bombas potabilizadoras que están en ‘La Sauceda’, no se repararan, para así poder sustentar el Acueducto Independencia y la extracción ilegal de ese vital líquido que da sustentabilidad al Valle del Yaqui.

Esto se los hice ver el año pasado a productores del DDRY atendiendo invitación que me hizo el dirigente de productores rurales Juan Gerardo Gándara, con motivo de fiestas de fin de año y que la solución era echar a andar esas bombas, el proyecto del Ramal Norte y un acueducto de 30 kilómetros de la Presa ‘Molinito’ con todo y que hay una galería filtrante.

Durante la administración del ‘Maloro’ se echó a andar una bomba y pues hoy estoy en condiciones de adelantar, que de acuerdo a fuentes del Organismo Operador de Agua de Hermosillo, ya están por terminar los arreglos de otra de las bombas.

¿Por qué la arreglaron? Porque la extracción de agua del ‘Novillo’ les está costando semanalmente entre ¡3 y 3.5!, millones de pesos, o sea 12 a 13.5 millones mensuales y es una pesada carga, cuando ya dieron cuenta que con la cuenca, con sus propias fuentes pueden salir adelante.

La alcaldesa Célida López, acaba de cancelar la concesión del Alumbrado, lo que significará ahorros por más de 2000 millones que se pagarían en 15 años, ahora va por cancelar la del Relleno Sanitario, con el mismo fin, ahorros y que se acabe el negocio de andar concesionando servicios.

Bueno, pues esto que se va anunciar próximamente, hay que verlo en el mismo sentido, ahorros, menos carga para AGUAH y con esto disminución de extracción de agua del ‘Novillo’, menos millares de metros cúbicos, lo que de seguro será del agrado del DDRY.

Y ojo, si la alcaldesa ordena este año o el otro, dependiendo del próximo periodo de lluvias, que se repare la tercera bomba y consigue recursos para el Ramal Norte, esto podría implicar, si hay voluntad política, que se cierren las válvulas del ‘Novillo’, que ahorita están trabajando dos, pero al entrar en operación la Potabilizadora 2 de la Sauceda, se apagará una bomba del ‘Novillo’, solo trabajarán con una el resto del año.

Claro está, rumbo al 2021, esto tendrá implicaciones positivas para la alcaldesa Célida López, que con esto las decisiones que está tomando, el programa de recarpeteo que está negociando con Cemex, mínimo está asegurando la candidatura a reelección y aunque ella ha dicho que está en el proyecto de Alfonso Durazo, pues en un descuido le cae de rebote, por aquello de que la inseguridad va a la alza y como plataforma para Durazo, en estos momentos nomás no, aunque encuestas “cuchareadas” digan lo contrario.

Bien lo dijo esta semana el virtual candidato de MC a la gubernatura Ricardo Bours, más bien reitero, aguas con la alcaldesa de la capital, es una mujer ‘entrona’ y vaya que lo es y Hermosillo, aportará más de 36 por ciento de la votación del año 2021, así que hoy por hoy Morena tiene en Célida, a su mejor aliado porque los demás alcaldes, sobre todo los del sur; Sara Valle, Sergio Pablo Mariscal, Rosario Quintero, restan, no suman.

AGUA, SAN CARLOS

A propósito de temas de agua, listos los pozos para surtir de agua a San Carlos, uno de los principales balnearios y polos turísticos, que como es sabido tienen serios problemas de abastecimiento de agua y se están surtiendo en mucho de los casos por pipas.

Se está tirando una línea, una tubería que solo le faltan 6 kilómetros y con esto se soluciona el problema, pero se toparon con gentes del Ejido San José y personas ajenas con intereses que vieron en esto la oportunidad de hacer negocio, de tirar el ‘piojo’ y están exigiendo millones de pesos por derecho de paso del tubo.

Esto es lo que tiene a cientos de habitantes, desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios sin agua, hagan el favor, más la falta de oficio de la alcaldesa Sara Valle.

Al parecer están negociaciones que encabeza el secretario de Gobierno Miguel Pompa, y el apoyo de empresarios para subsanar ya este problema y continúen los trabajos, ahí viene el próximo verano, urge agua en San Carlos.

Por cierto, hay colonias de Guaymas, cuyos habitantes no pagan agua y no se las cortan y la alcaldesa lo permite, populismo pues y a eso agréguenle tarifas bajas desde hace años por evidentes razones políticas, más ahora.

Y ahí viene para octubre, el agua de la Desaladora, que se inyectará la red que en buena parte tiene infraestructura obsoleta, colapsada… qué tiradero de agua será ¿30 por ciento? ¿40 por ciento?

¿OTRA CONCESIÓN?

Mientras en Hermosillo, la alcaldesa Célida López, cancela concesiones para terminar con negocios que benefician al alcalde en turno. En Guaymas, la controvertida alcaldesa Sara Valle, pretende concesionar el Alumbrado Público, lo que conllevaría cargarle al Ayuntamiento una deuda de más de 168 millones de pesos a pagarse en 10 años y obvio, un redituable negocio para quien ocupa la Casa de Piedra y sus allegados.

No cabe la menor duda que las empresas extranjeras, sobre todo las españolas, son los ‘Odebrecht’ que encontraron en México y en ayuntamientos la manera de hacer negocio con alcaldes sin distingo de colores, con los servicios de alumbrado público y basura.

¿Cómo funciona esto? Bueno pues el alcalde en turno le vende espejitos a la población, ‘negocia’ con la empresa lo suyo, convence a regidores, obvio les tiene que tirar con parte del ‘pastel’ ($$$) y para adelante, así de sencillo y simple.

El contrato se firma aquí en México, en una subsidiaria que puede estar en Monterrey, México o Guadalajara o viajan directamente a Madrid, España, y allá hacen todo el negocio.

Obvio el dinero del ‘moche’ se deposita en una cuenta de empresa fantasma, fachada y de ahí se dispersa a cuentas particulares, todo con un buen diseño, jurídico, contable, fiscal para no dejar huella.

El antecedente de concesión de Alumbrado Público y de sus ‘beneficios’, pues está aquí en Cajeme, concesión que se otorgó durante la administración de Rogelio Díaz Brown. ¿Cómo está el servicio? ¿Qué opinan los cajemenses? Por cierto, la concesión al parecer se vence el siguiente trienio.

Por lo pronto, veremos cómo actúa el cabildo de Guaymas y si van a aceptar esto. ¿Habrá complicidad de regidores de la coalición? ¿Seguirán las complicidades del regidor del PAN y el exalcalde Lorenzo de Cima? Quien por cierto, salió muy bueno como desarrollador inmobiliario, en lo personal y a través de prestanombres ¿De dónde las mulas Pedro? A ver si toman nota ya en el CDE del PAN.

DESAFORTUNADA

Muy desafortunada y vaya falta de oficio político y de tacto del coordinador del PT, Ramón Flores, quien vino a Obregón, a inicio de semana a intentar desactivar el nuevo escándalo en el que se metió el diputado, Orlando ‘Siri’ Salido, solo vino a empeorar las cosas para ambos.

El punto y fondo, no es si el legislador le pegó o no al ‘cadenero’ del antro, todo parece indicar que no, pero sí que llegó en franco estado de ebriedad, cayéndose y no olvidar los antecedentes de este personaje, cuya vida privada y pública, deja mucho que desear.

Y luego Flores, en la rueda de prensa, intimidando a una periodista y reportera, Mary Verdugo, (le tomaron fotos) amagando a comunicadores con amenazas de demandas, total, fue un soberano desastre la rueda de prensa.

En lo personal hable con Flores y le cuestioné que cómo era posible que trajera como carta como candidato para alcalde a un tipo que no está preparado, que no tiene capacidad, que no sabe ni hablar, reconocido por él mismo.

Y la respuesta que me dio de Flores, es que las encuestas marcan al ‘Siri’ al frente para ganar la alcaldía, ante tan sólido argumento (sarcasmo), mejor decidí cortar la llamada, nomás imagínense, hagan un escenario, el señor Salido en la alcaldía con sus amigos, sus ‘seconds’, ‘sparrings’ hablando en términos boxísticos, en los principales puestos de la administración, ahí se las dejo como reflexión.

¿Y LA AUSTERIDAD?

Todo parece indicar que la austeridad no llegó al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que a su presidente Aldo Padilla, se quiso poner más cómodo y agusto y al estar de moda las torres verticales, decidió irse a la ‘Andenes’, agarró un piso y de 150 mil pesos de renta que paga donde estaba, ahora pagarán 500 mil al mes, la friolera de 6 millones de pesos al año.

El detalle es que las oficinas donde están ahorita, no tienen ni 4 años de que fueron remodeladas; hay una total opacidad en cuanto al dónde están las ‘multas’ que se cobran, hay manejo discrecional y se quieren reducir compensaciones al personal, lo que los trae muy molestos.

Aunado a esto, no hay fecha para que sesione el Tribunal es discrecional, no avisan, ni publican y pueden pasar meses sin sesionar, ¿y los magistrados? Bien gracias, cobrando su dieta y divididos en dos grupos.

Por un lado María Carmela Estrella y José Santiago Encinas del grupo de los ‘técnicos’ y por el lado de los ‘Rudos’ el propio Aldo Padilla, María del Carmen Arvizu Bórquez y quien le hace de veleta’ y va de un lado o para otro es Vicente Pacheco.

En fin, hay un evidente malestar al interior del Tribunal con Padilla, personal, proyectistas, cuestionan la no imparcialidad de sus resoluciones, no le gusta desahogar pruebas y abogados litigantes inconformes ante tanto amparo indirecto y que no caminan las cosas.

El Tribunal es un organismo autónomo pero no estaría nada de más que tomaran nota de la Plaza Zaragoza, como andan las cosas por ahí y un curso de la Contraloría, por aquello de las observaciones en sus cuentas.

CUENTA 2018

Con tantas notas y problemas en cuanto a inseguridad, estancamiento económico, feminicidios etc… hay que comentar notas positivas, por aquello de que la ASF dio a conocer que Sonora, en la cuenta pública 2018, el Gobierno con la menor observación en cuanto al gasto de montos federalizados, el 0.1, cuando la media anda en el 7 por ciento.

Esto habla bien de la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich y la ejecución por parte del secretario de Hacienda Raúl Navarro y el tesorero Daniel Galindo, y a esperar que el reporte del 2019, venga en el mismo sentido.

Otra buena noticia que me confirma uno de los negociadores por parte de un grupo empresarial de China, es que en abril se firma, llegan recursos y arranca la Planta de Ciclo Combinado en Agua Prieta, una inversión estimada en 400 millones de dólares, que conllevará generación de empleos, buena intermediación también del secretario de Economía, Jorge Vidal.

HUACHICOL

Un productor, por razones obvias omito su nombre, me envió foto y me comentó del descaro que hay en, La Misa, Empalme y en el Valle de Guaymas, de venta de combustibles ‘huachicoleo’ pues, de gasolinas, diésel.

Es obvio que se está comprando, me imagino a mitad de precio, a pesar de ser esto una actividad ilegal y lo mismo pasa en Bácum, donde ya comentamos en base a informes de empresarios del ramo, hasta tubo hay, con toma ilegal y la autoridad no da cuenta, se hace de la vista gorda… o están en la ‘polla’.

Aquí las consecuencias de un Gobierno Federal permisivo, que lo permite todo, aunque sea ilegal.

ACKERMAN

La toma de protesta del activista de Morena, John Ackerman, como miembro del Conejo Consultivo que designará a los 4 nuevos consejeros del INE para este año, confirma que AMLO va por este pilar de nuestra democracia que tantos años y vidas costó construir.

Bien lo señaló el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien fue parte de esto, le tocó vivirlo, no puede la Cámara de Diputados mayoritear los nombramientos, debe ser por consensos de todas las fuerzas políticas, así debe ser.

El señor Ackerman, es esposo de la secretaria de Función Pública, Irma Sandoval, saquen conclusiones ante lo cual, MC, PRI, PAN, y PRD, van impugnar el nombramiento ante el TEPJF.

¿Ustedes creen que a AMLO le importa esto?, va por todo, se está quedando con todo y como bien lo señaló en uno de sus editoriales el Wall Street Journal “México, país de un solo hombre” lo que no le gustó al presidente y millones de mexicanos viendo cómo se está desfondando el país.

CORONAVIRUS

Pues ya llegaron par de casos de Coronavirus a México, uno en el vecino Estado de Sinaloa, lo que causó pánico en redes sociales circularon videos de gente abarrotando tiendas comprando preventivos.

A como están las cosas en el sistema de salud nacional, la falta de medicinas, el presidente que tenemos ¿cómo se va enfrentar el problema? El mismo Sector Salud federal admite que serán miles de casos.

¿Qué va a pasar en Sonora? ¿Qué reacción cuando se presente el primer caso? El exrector y el secretario de Salud, José Ramón de la Fuente, advirtió de que va a pegar en México, que no quede duda.

La gobernadora Claudia Pavlovich y el secretario de Salud, Enrique Claussen, ya con primera reuniones para dar seguimiento a esta pandemia mundial y pues como ciudadanos, no nos queda otra más que tomar medidas preventivas.