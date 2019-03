Se enojó el diputado Raúl Castelo porque Ana Gabriela Guevara no terminó la Cabalgata con Aroma de Mujer

NO ME QUEDA CLARO QUE ES lo que realmente está sucediendo con las alcaldesas de Guaymas y Navojoa.

En principio, pensé que sería una cuestión pasajera entre SARA VALLE DESSENS y los regidores de oposición y que, al final del día, la sangre no llegaría al río.

Aparentemente, la manzana de la discordia era el cuñado incómodo de la alcaldesa, SANTIAGO LUNA.

Pero Santiago ya se fue desde hace más de dos semanas. Y no se fue por la puerta de atrás, sino por la puerta del frente. El Gobierno Federal tuvo el ‘acierto’ de nombrarlo delegado de Profeco en Sonora.

Como diría un colega de Guaymas: “Lo bajaron para arriba”.

Como haya sido. Lo cierto es que ya no está y el pleito entre Sara y la oposición edilicia, se mantienen en un nivel de agresividad permanente.

¿Por qué?

No lo sé.

Y como si a la señora alcaldesa le faltara algún motivo de congoja, esposas de los policías de Guaymas ejecutados recientemente, cerraron las escalinatas de la entrada principal del Palacio Municipal. Afirman que radicalizarán sus manifestaciones hasta que la alcaldesa les entregue una indemnización justa.

Grave asunto.

¿Y ROSARIO QUINTERO, alcaldesa de Navojoa?

Otro conflicto que no acabo de entender. Parece interminable. Algunos navojoenses me han comentado que la presidenta municipal ha incurrido en anomalías. Y claro, ya hasta le pusieron nombre al conflicto: “Valegate”.

Ella, por su parte, se defiende. Dice que sus opositores la atacan por motivos políticos.

O sea, que es una cuestión de partidos.

Usted recordará que allá por los inicios de este trienio, eran tres las alcaldesas en el centro de los cuestionamientos públicos.

Naturalmente, estos ataques mediáticos procedían de adentro de su propio partido, Morena.

Había regidores golpeando la figura de la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ. Se le acusaba de todo lo malo que estaba ocurriendo en Hermosillo. Hasta tenía uno la impresión de que Rosario, Sara y Célida, estaban rivalizando a ver a quién atacaban más los medios y sus contrarios internos y externos.

Lo que sucedió me dejó con más dudas que respuestas: mientras que Sara Valle y Rosario Quintero siguieron siendo cuestionadas, a Célida la dejaron respirar.

¿Por qué?

Bueno, le cuento: personas serias de Hermosillo me han dicho que más allá del carácter explosivo de esta expanista, ella tiene simpatía, es gentil con la gente y ha realizado un excelente desempeño como presidenta municipal de la capital.

Eso es lo que me han dicho.

No me consta pero tampoco tengo porque dudar de la buena fe de mis interlocutores.

La pregunta es: ¿qué hizo Célida López para que sus detractores la dejaran en paz?

Y otra pregunta: ¿por qué Rosario y Sara no han logrado armonizar sus posiciones políticas y de Gobierno con sus antagonistas? ¿Qué les ha faltado?

Me dicen que Célida tiene mano izquierda y talento político. No le conozco personalmente y en cuanto a su trayectoria, encuentro en ella muchos claroscuros.

Lo que no es para sorprender a nadie, cuenta habida de que ella viene del equipo de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y, de algún modo, tiene qué cargas los anticuerpos que el exgobernador le transmitió.

Bueno, digo yo.

Por cierto, alguien me hizo la siguiente reflexión: Álamos, la mágica y colonial ciudad sonorense, tiene algo que nadie se explica. Es como si sus moradores fueran priístas hasta las cachas.

Dígame si no: en 1997 el PRD arrasó con el PRI en el Sur de Sonora, como a muchos les consta.

Entonces era un partido que tenía su mayor presencia en el centro del país. En ese 1997, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, ante la debacle y el desprestigio del salinismo, recobró su antiguo furor, en virtud de que los ciudadanos comprendieron que siempre tuvo razón en sus señalamientos al presidente CARLOS SALINAS.

Por eso el michoacano ganó la jefatura del Distrito Federal y en el Sur de Sonora, debido al legado histórico del general LÁZARO CÁRDENAS, el PRD ganó abrumadoramente en prácticamente todas las poblaciones importantes.

Desde Guaymas hasta Huatabampo, pasando por Empalme, Bácum, Cajeme, Benito Juárez, Navojoa y Etchojoa.

¡Menos Álamos!

21 años después y por el fenómeno López Obrador y Morena, el PRI pierde en todos los municipios importantes no solo del sur del Estado sino de todo Sonora.

¡Menos en Álamos!

Como a todos consta, VÍCTOR BALDERRAMA, priísta, ganó en Álamos.

¿Por qué sucedió esto en dos eventos igualmente históricos?

He ahí la cuestión.

Desde luego, también como entonces, hoy los ganadores electorales, muestran sus flaquezas y sus gobiernos se van degradando paulatinamente.

Los actuales morenistas en el poder municipal, tienen una enorme ventaja sobre sus homólogos de 1997: López Obrador es presidente de México, no jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego entonces, se infiere que gobernará hasta el año 2024.

Las cosas se ven diferentes amén de que AMLO buscará la continuidad de su Cuarta Transformación.

Así veo yo las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ME DICEN que El Pollo RAÚL CASTELO —también diputado local— habría dicho al finalizar la Cabalgata con Aroma de Mujer, que hablaría con ANA GABRIELA GUEVARA para que se disculpara ante los cabalgantes haber permitido que su equipo de comunicación informará a través de un comunicado que la exvelocista había encabezado la cabalgata…

Me cuentan que esto lo dijo en una rueda de prensa y remató con esta expresión: “Ni la encabezó ni la terminó”…

Se entiende que el Pollo Castelo esté molesto porque no terminó; se comprende que la personalidad de la nogalense no le haya gustado al organizador de este evento, pero, caray, no es para tanto…

Digo, considerando que Guevara viene de lejos, que es una mujer famosa, no por ser senadora sino por sus glorias deportivas, y, finalmente, porque ocupa un alto cargo en el Gobierno Federal…

Muchos piensan que Castelo debería de sentirse muy honrado con la presencia de una personalidad como Ana Gabriela, aun cuando el interés final no tuviese nada qué ver con los caballos ni con la cabalgata sino con sus aspiraciones a ser candidata al Gobierno de Sonora…

Y ultimadamente, a qué tantos brincos estando el suelo tan parejo…

¿O no?...

DÉJEME DECIRLO: BULMARO PACHECO y ADOLFO RIVERA, le llevaron al director general del Tecnológico Nacional, ENRIQUE FERNÁNDEZ, sus informes de labores, en entrevista celebrada en la Ciudad de México…

Además, la gestión de dos proyectos que les encargó la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

A saber: consolidar una institución de educación superior en Álamos que actualmente funciona como extensión de Itesca. Es un proyecto, dilecto lector, al que también se han sumado el alcalde alamense VÍCTOR BALDERRAMA y GABRIEL BALDENEBRO PATRÓN, director de Itesca… Y algo más: agilizar la extensión de educación superior en el poblado Miguel Alemán de Hermosillo…

Es todo.

Le abrazo.

