¿Se está descarrilando la administración de Mariscal Alvarado en Cajeme?

FUI Y VINE A HERMOSILLO, el martes anterior. Allá me enteré de la masacre familiar que estremeció a la opinión pública del sur de Sonora pero también a la estructura gubernamental del Estado.

De hecho, de esto platiqué con el secretario de Seguridad Pública Estatal, DAVID ANAYA COOLEY.

Hombre de profundo conocimiento del problema social que significa la violencia del narcotráfico y principalmente del narcomenudeo, entiende las raíces del fenómeno, de la descomposición de las estructuras familiares, de la disfunción de los hogares, de la degradación de los valores fundamentales. De la pérdida que duele de las almas de los niños, de las generaciones que se han perdido por la incursión en la vida cotidiana de una droga que, por su bajísimo precio, está al alcance de los niños y los adolescentes: el crystal.

El tema le es entrañablemente familiar a Anaya. Lo ha estudiado, o, hablando en el lenguaje de los técnicos, lo ha monitoreado a partir del hecho que, como constructor en Sonora del C-4 y del C-5, conoce muy de cerca el proceso de desintegración de miles de jóvenes hundidos en las adicciones.

Anaya conversa con el columnista en un receso entre una reunión y otra con mandos de otras entidades relacionadas con la seguridad pública.

El tema de lo sucedido en Ciudad Obregón el martes pasado, produjo una gran preocupación en los más altos niveles del Gobierno de Sonora.

Hay planes pero también se analizan opciones.

Ciertamente, la violencia no puede ser combatida por encimita. Debe ser atacada desde sus orígenes, desde sus raíces.

Anaya tiene debidamente claro dónde y cómo se origina.

Es un tema muy complejo porque tiene qué ver con las manzanas podridas de cuerpos de Seguridad Pública.

Habrá tiempo para profundizar en este tema en los días por venir.

Déjeme contarle que compartí la mesa cafesera en un restaurante del Vado del Río con ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ.

Yo tenía curiosidad por conocer, de su propia boca, cuáles son sus planes, cuál es su estrategia. Qué alianzas tiene en mente construir y con quienes.

Tengo la impresión que Toño caminó sobre terreno pedregoso y hace esfuerzos para no tropezar y caer.

Por ahora, es uno de los políticos mejor vistos y está en la lucha remando contra la corriente.

Se le ve bien. Seguro de que ha tomado la mejor decisión.

Y algo que me quedó muy claro: no tiene miedo al fracaso. Más bien, ha endurecido el carácter pero no busca que paguen justos por pecadores.

Sus amigos del PRI, siguen siendo sus cuates, los quiere y los respeta.

Mire usted, según veo yo las cosas, Toño Astiazarán no guarda rencores contra nadie. Tiene coraje pero no se hace mala sangre por algo que ya pasó.

Ya lo pasado, pasado, que cantaría JOSÉ JOSÉ.

Un buen rato de plática casi al pardear la fría tarde del martes, y me despedí.

Tenía previsto reunirme con HÉCTOR PLATT MARTÍNEZ en su oficina de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Mi amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, tuvo la gentileza de acompañarme.

En el lobby, el gusto grande de saludar a JAIME BARCELÓ. Nos presentó Daniel.

--Mira, es muy amigo del padre René Esquer- me dice el expresidente del PRI Estatal.

Allí conocí también a RUBÉN MOLINA MOLINA, secretario general de la UGRS.

Buen tipo.

Buena charla con Platt Martínez. Hablamos de todo. Naturalmente, predominó el tema electoral al interior de la UGRS.

Se muestra confiado.

Me quedé con la impresión de que este ranchero de buena cepa, quiere que por encima de las diferencias, prevalezca la unidad de los ganaderos.

Buen punto.

Le regresé la visita. No fue una entrevista formal. Puntualizamos algunas cosas. Le hablé de la objetividad que se busca en todo comentario sobre cuestiones políticas que involucran a una organización gremial.

Es decir, que la contienda es un asunto entre ganaderos y solo ellos deberán dirimir sus diferencias.

Fue un martes de intensa actividad de trabajo para mí. Quise ‘estirar las piernas’ y tuve que aguantar vara.

Salí de Cajeme en punto de las 5 de la mañana y llegué a Hermosillo antes de las 8 horas.

Me reuní para desayunar en el hotel Lucerna con Daniel Trelles. En algún momento, alguien se detuvo ante nuestra mesa.

Saluda a Daniel. Y luego se dirige a mí.

--¡Mario!, no esperaba encontrarte aquí. Qué gusto- dijo.

Era el navojoense URIEL SILVA VELA.

Un breve intercambio de palabras de cortesía y continuó hacia su mesa.

Mientras veía alejarse a Uriel, recordé un lejano día -tal vez veinte años, tal vez más- cuando ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ, me invitó a acompañarlo a Navojoa.

Pero primero fuimos a un supermercado a realizar algunas compras. Me sorprendí con la enorme variedad de productos que compró Adrián.

--¿Qué vas a hacer con todo eso?- le pregunté.

--Una paella en casa de Uriel. Para allá vamos.

En una simpática cocina bajo un portal en el patio de la casa de Uriel Silva, Adrián se transformó en chef.

Preparó una de las más prolijas paellas que yo haya disfrutado.

Comercialmente, hubiese sido nada rentable.

Pero era para nosotros.

No había vuelto a ver a Uriel hasta ese martes.

¡Larga vida para él!

Buen saldo en materia de información para futuras columnas.

En el regreso, arribé a Cajeme al filo de la media noche. Cansado, sí, pero satisfecho de mi decisión de haber abandonado aunque fuese por un día mi confort hogareño.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! De nuevo en Cajeme, me sorprendo con el encabezado de primera plana de TRIBUNA DEL YAQUI: escala el pleito entre el alcalde Mariscal Alvarado y el director del OOMAPASC, RODRIGO GONZÁLEZ ENRÍQUEZ…

Según se sabe, de manera poco formal, mostrando una notable falta de oficio político, el munícipe les pidió la renuncia a González y al director jurídico, ABEL ROCHÍN…

Al leer la nota, el nombre de Rodrigo González me llamó la atención. Sabía que lo había mencionado en estos Rumbos pero no recordaba por qué…

Realicé algunas llamadas y la luz se hizo en mi memoria… ‘Y está’, pensé…

Pues sí: es el mismo que fue cuestionado en varios medios cuando se registró el conflicto en la Loma de Bácum por el asunto del gasoducto…

González se vio involucrado seriamente en este problema. De él se dijo que era el asesor del grupo disidente de la Tribu Yaqui, que los azuzaba para que no cedieran y todos sabemos en qué terminó este conflicto…

De hecho, algunos agricultores comentaron que González Enríquez llegó a proponerles un arreglo económico y se encargaría que terminara el bloqueo…

Quién sabe…

Todo se manoseó periodísticamente, se percibía el radicalismo de este personaje pero la autoridad inexplicablemente no lo tocó… También se mencionó que hubo presiones contra Constellation Brands pero, bueno, el caso es que llegó a titular de Oomaspasc, chamaqueó al alcalde Mariscal y ahí están los resultados…

Me propongo dar seguimiento a este asunto. Hay cuando menos tres testigos… Ya se verá…

Es todo.

Le abrazo.

