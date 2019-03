Se la hacen tablas a Bonilla en BC, pero el pronóstico sigue inamovible; el PAN no repite por esos rumbos

Para decirlo en sus términos beisboleros, a Jaime Bonilla, le acaban de empatar el juego en la novena entrada faltando escasos segundos para que concluya el tiempo reglamentario de un juego que se celebra en domingo después de una doble cartelera.

Para los que apuntan o van llegando al juego, se trata de aquel legendario magnate beisbolero que hace ya algunos años, tanto él como su equipo, --Los Potros de Tijuana-- fueron expulsados de la Liga Mexicana del Pacífico acusados de supuestas prácticas que ponían en desventaja al resto de los equipos, entre estas, el inyectarle dólares de más al club, sin que jamás se le haya podido comprobar ninguno de los supuestos.

Incluso, no obstante a que por esos años, --campaña 1987-88-- se les hizo tablas el campeonato que habían ganado en el terreno de juego, les fue reconocido años después y tanto la afición como la alcaldía tijuanense los colmó de reconocimientos.

Por lo que corresponde a la empatada que le acaban de hacer a Bonilla Valdez, ocurre que no obstante a que desde junio del 2014, el Congreso bajacaliforniano habían reformado la ley para reducir el periodo de la próxima gubernatura, lo mismo que para alcaldías y diputaciones a dos años y diez meses a efecto de empatar los procesos electorales locales y federales para reducir el costo de las elecciones, hubo un grupo de políticos que inconformes con la medida habían logrado que el Tribunal Electoral de BC, revocara dicha sentencia y cuando ya se hacían conque las cosas seguirían igual por rumbos de la tierra de Los Potros, ¡saz!, que viene el golpe demoledor:

Resulta que dijo mi mamá que siempre no y cuando ya es casi un hecho que Bonilla Valdez, quien ya está a un tris de ser candidato a gobernador por Morena y con un 80 por ciento del triunfo a su favor, dado el pésimo desgobierno de Kiko Vega (oriundo de Cajeme, supuestamente), pa´tras los filders.

Siempre no habrá de piña y el próximo gobernador de Baja California deberá estar en el cargo como lo estipula la Reforma del 17 de junio de 2014:

Dos años con diez meses a efecto de empatar con la elección federal.

Lo mismo habrá de ocurrir con las cinco alcaldías del rumbo como son, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y desde luego, Mexicali, la capital.

Esto, debido al fallo de última hora que, por unanimidad acaba de emitir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) quien anuló de esta forma la sentencia que había dictado el Tribunal Electoral de Baja California que había ampliado a cinco años el periodo de la próxima gubernatura.

La única sentencia que ya no podrán cambiar las autoridades electorales es la que desde hace algunos meses ya tomó el pueblo de Baja California (esto, de acuerdo a las últimas encuestas, que conste) y que va en el sentido de que el PAN dejará de ser Gobierno, no obstante a la hegemonía azul que imperaba desde aquel primer triunfo obtenido por el exalcalde de Ensenada, el empresario Ernesto Ruffo, desde aquel lejano 1989, tiempos en los que, por cierto, un sonorense dirigía los destinos del PRI; Luis Donaldo Colosio quien apenas concluidos los comicios, tomó el micrófono para desde la sede nacional del PRI, reconocer que los resultados obtenidos hasta esas horas de la tarde no le favorecían a su candidata, la señora Margarita Ortega (+).

De ahí la expresión de líneas arriba en el sentido de que a Bonilla prácticamente le están empatando el juego a la altura de la novena entrada y casi al final del tiempo reglamentario.

Pero, bueno, así es el beisbol.

Por eso en este que es el rey de los deportes y la política, ciertamente, no hay nada escrito y esto se acaba hasta que se acaba.

Pero de que Bonilla habrá de arrasar en las elecciones, ni quien lo discuta.

Y con paliza.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y siguiendo con los mismos términos deportivos pero ahora en los usados en el box, al que tundieron lindo y macizo los regidores de oposición (ahora sí que de oposición; oposición a las transas y los jugosos negocios efectuados tras bambalinas y de espaldas al respetable en el que resultan y resaltan algunos apellidos de rimbombante pedorrafia, para decirlo al estilo de Fernández Noroña) es al contralor, José, el Pepe Guerra, quien haciendo de tripas, corazón, aguantó en posición de clinch, (aferrado a la cintura del enemigo y agarrado hasta con el que te cuento para no caer de cara a las lámparas) la andanada que lo tupió con toda clase de golpes en el que menudearon los “oper cout”, los jabs y uno que otro tontazo de derecha que lo obligaba a salir por piernas del embarazoso episodio del que todavía faltan once, porque, como quien dice, esto apenas comienza y el dar cuartel no está entre las opciones de sus contendientes.

O, como dirían los comentaristas del mundo deportivo:

“¡Hay tiro!”.