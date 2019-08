Se llama Redes Sociales Progresistas el nuevo juguetito de la maestra Gordillo; Declina Ulises Ruiz a favor de la dupla, Ortega-Alfaro

No cabe duda que en el terreno político usted y yo, nunca terminamos de verlo todo.

Va uno de asombro en asombro.

Desde aquel general --no diga nombres, porque las paredes no solo oyen, sino hasta hablan con aquello de los avances tecnológicos-- que se enroló en la lucha armada bajo el lema de Sufragio Efectivo y No Reelección y lo primero que hizo fue intentar reelegirse en el máximo cargo público al que puede aspirar un político mexicano.

Un par de manos asesinas, no el destino, ni las circunstancias al azar impidieron que llevara al cabo sus planes.

Al tiempo, --aquí sí, por circunstancias que siguieron al hecho anteriormente descrito-- vendría otro hombre, michoacano, para más señas que lo primero que hizo al sentarse en la Silla del Águila, que dijera Carlos Fuentes, echaría del país al hombre que efectivamente mandaba por encima de nombramientos y cargos constitucionales.

Después --te digo que no terminan las sorpresas-- veríamos cómo el país se nos iba de las manos en el terreno económico por más que los titulares del Poder Ejecutivo y sus principales colaboradores en materia económica eran todos egresados de las mejores universidades del mundo en estos temas como fueron los casos de José López Portillo y su secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, Miguel de la Madrid, que tuvo en Salinas de Gortari, su secretario de Programación y Presupuesto a uno de sus principales colaboradores y aliados; al mismo Salinas y su ministro de Hacienda, Pedro Aspe Armella o Ernesto Zedillo y su jefe de Finanzas, Jaime Serra Puche cuya metida de choclo y chistecito --el llamado error de diciembre-- nos cuesta a los mexicanos 50 mil millones de pesos anuales, tan solo en intereses.

Del resto, ni qué decir.

Ahora sí que, tan malo el pinto como el colorado.

Lo cierto es que nadie, ni uno solo ha sido capaz de meter orden en las finanzas públicas y, menos, desde luego, ha podido pasar de las promesas a los hechos.

Y lo peor es que la gente se los cree cuando los llevan de acarreados en los mítines y porque de plano la gente sigue teniendo hambre y sed de justicia, no solo desde los tiempos colosistas sino de mucho antes.

El caso es que, cuando uno ya pensaba que lo había visto todo, ocurre que por ahí andan en busca de prosélitos, para lo que pudiera ofrecerse, nada más, no crea que para otra cosa, un hombre que aun cuando no termina de cerrarse su caso judicial y aun cuando no se ha dicho la última palabra en relación a los pendientes que tiene con la justicia, anda en plena campaña política por rumbos del norte del Estado.

En Sonora, mientras tanto, el electorado y el ciudadano de a pie se siguen preguntando que ha sido de los miles de millones de pesos que, según se dijo al inicio del nuevo Gobierno Estatal, se habían esfumado de las arcas públicas.

Cuestionado en ese sentido Guillermo Padrés dice no saber nada del asunto y que, en calidad de mientras, que lo esculquen.

El caso es que, cuando no termina uno de salir de su asombro, ahí tienes que otro personaje que también acaba de abandonar ‘la universidad’ en la que estaba, nos dice que ya alcanzó las 150 mil firmas de las 250 mil que se requieren para formar su propio partido político.

Muy ufana, doña Elba Esther Gordillo, así se llama la villana del cuento, dice que en breve estará celebrando también su asamblea número 12, de las veinte que le exige el INE como obligatorias para dar el golpe final.

Lo anterior quiere decir que en las próximas elecciones intermedias usted y yo estaremos viendo candidatos (mujeres y hombres, para no seguir con la mafufada esa de candidatos y candidatas) emanados del partido en ciernes, conocido ahora como Redes Sociales Progresistas, nombrecito copiado, aquí entre nos, de las redes ciudadanas con las que empezó su movimiento el ahora jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, hasta llegar a convertirse en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional.

Otro aspecto que también estarán tomando de Morena es que se estará dando cabida al político reciclado y por si las dudas, según ha dicho la propia Elba Esther, ya se está en pláticas con la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, una de las aspirantes a dirigir el PRI nacional para, ahora que pierda la contienda contra la mafia del poder, invitarla a que se incorpore al partido de la ‘mayestra’ en donde ya la esperan con los brazos abiertos, lo mismo que al sonorense José Encarnación Alfaro, ‘Pepechón’, para los cuadernos.

Por cierto que en más de la lucha por los escombros que dejara el torbellino llamado Morena, con fecha de anteayer el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, acaba de sumarse a la dupla Ivonne-‘Pepechón’ a quienes pidió apoyo para según él recuperar al PRI.

Tras algunos meses de campaña, Ulises Ruiz acaba de descubrir que la pareja Ortega- Alfaro, representan el cambio, por las coincidencias que tiene con ellos, de abrir el PRI a la militancia para que sean estos quienes decidan las candidaturas.

Según el propio Ruiz, quien por cierto ‘trabaja’ en el PRI, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Quintana Roo, se trata de sacar a los corruptos del PRI, empezando por Enrique Peña Nieto.

Y en esta parte de su discurso, don Ulises insiste en el contubernio que según él, existe entre Peña Nieto y López Obrador, al señalar que, “lo más importante es rescatar al PRI. Es hacer cambios profundos en el PRI y no permitir que en el pacto de impunidad Peña Nieto --López Obrador, se le entregue el PRI al Gobierno de la República”.

En todo caso, solo sería un cambio de Gobierno cuando de todo mundo es sabido que el PRI nunca fue de la militancia sino del gerente en turno de Los Pinos.

¿Alguna duda?