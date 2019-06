Se prevé para el 2021 en Sonora, una contienda cerradísima, sin precedentes en la historia de la entidad

EN LA CONVERSACIÓN DEL SÁBADO anterior en un programa de radio de Guaymas, se abordaron temas del momento. No se podrían haber quedado al margen de la discusión, que no la polémica, porque a pesar de que uno de los panelistas es priísta de corazón y por convicción, no objetó mis puntos de vista.

Un tema pedregoso por todo lo que implica, fue el de las previsibles candidaturas al Gobierno del Estado, con cuadros políticos que se formaron en la mística ideológica del PRI.

Verbigracia: ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y RICARDO BOURS CASTELO.

La pregunta del conductor del programa fue: ¿A quién le quitaría votos Antonio Astiazarán si llega a ser candidato por el PAN a la gubernatura?

Mi respuesta fue, sin pensarlo dos veces: “Al PRI”.

--¿A quién le quitaría votos Ricardo Bours si fuese candidato independiente a la gubernatura?

--Al PRI— contesté.

--¿A quién le quitaría votos ANA GABRIELA GUEVARA si fuera candidata por el PT a la gubernatura?

--Depende.

--¿De qué?

--De quién será candidato por Morena a la gubernatura. Si es ALFONSO DURAZO MONTAÑO será este quien le quite votos a todos los demás.

--¿Quién sería, entonces, el gran perdedor?

--Lógicamente, el PRI.

Palabras más, palabras menos, en este tenor giró la charla del sábado.

Por mera curiosidad quise conocer la opinión de un amigo mío, viejo lobo de mar de la política, con amplia experiencia y habitualmente muy acertado en sus comentarios.

Sus respuestas fueron totalmente coincidentes con lo que el sábado dije en radio.

Que por otra parte, no se necesita ser un genio para llegar a estas conclusiones.

Basta ver lo que sucedió este domingo en todo —o casi— el país. No hay ninguna duda que el gran perdedor fue el PRI.

¿Acaso no se pronosticó la derrota absoluta del PRI en Baja California? De tan apegado el resultado a los pronósticos, la jornada electoral careció de emoción.

¿El gran ganador en términos generales?

Morena que obtuvo dos gubernaturas extras, después de sus triunfos arrolladores del 1 de julio.

Le arrebató las gubernaturas de Puebla y BC al PAN, que fue el otro gran perdedor si bien obtuvo triunfos glamorosos en elecciones locales de Tamaulipas y Guanajuato.

En Durango, donde gobierna un expriístas, JORGE ROSAS AISPURO —pariente de MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO— el PAN ganó la mayoría de alcaldías —incluyendo la ciudad capital—, el PRI ganó 14 municipios, que incluye Lerdo, la tercera ciudad en importancia.

No es la gran cosa, pero tampoco es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

Aquí es ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, exgobernador de Durango y actual dirigente nacional de la CNC, el que se lleva la medalla de plata, por decirlo de algún modo.

A como están las cosas, lo de Durango es para el PRI un gran triunfo.

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

Hernández Deras fue del grupo duranguenses que durante muchos años encabezó MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. A ese mismo grupo perteneció el actual gobernador Rosas Aispuro hasta que decidió sacudirse el tutelaje y pasar a las filas del PAN.

(En alguna ocasión, DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA me comentaba que él conoció a Rosas Aispuro en la Cámara de Diputados, cuando pertenecieron a la misma legislatura. Lo describió como un buen tipo, inteligente y con cierto carisma).

Pues sí: a esos dos les fue bien al interior de la membresía priista, hoy más membrete que priísta.

Volviendo al tema de las candidatura previsibles: a mí me llamó la atención que hay muchas personas que están convencidas de que Toño Astiazarán será el candidato del PAN al Gobierno de Sonora.

No creen que pudiera haber una sorpresa. No ven por ningún parte al panista de origen que surja al cuarto para las 12 como la figura que el panismo está esperando.

Tiene sentido, no crea.

En este contexto —previsible, por supuesto— estaríamos en el 2021 ante una contienda electoral muy cerrada. Nadie se atrevería a hacer pronósticos.

Veamos: Durazo por Morena y algún otro partido satélite. Astiazarán por el PAN; Ana Gabriela por el PT y tal vez en alianza con otra corriente. RICARDO BOURS, como independiente y en el PRI, el Borrego ERNESTO GÁNDARA.

¡Cerradísima!

Déjeme decirlo: a mí me sigue haciéndome ruido el destape adelantado del Borrego. “Tanta belleza se me antoja sospechosa”, me dijo un político priísta hace unos días.

La verdad sea dicha, si se antoja cuando menos extraño.

Por eso, que Ernesto Gándara permanezca en el PRI, es algo que habrá que ver en los tiempos por venir. El conoce las entrañas de su partido y sabe de qué lado masca la iguana.

Bueno, digo yo.

En fin.

