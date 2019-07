Se respira un fuerte tufo en el ambiente priista a farsa y comparsa electoral

ES UN AMABLE Y BIEN enterado lector de esta modesta columna. Me ha enviado dos whatsapp. El primero, con la foto del reloj “de la discordia” en la muñeca de FILIBERTO “Kili” CRUZ. El segundo, una réplica a mi comentario de ayer,

No trae perfil. Pero por la forma respetuosa con que se dirige a mí, debo colegir que es un lector regular de estos Rumbos. Pero no está de acuerdo conmigo en el tema de las protestas de los productores agrícolas de Sonora.

Me comunicaré con él después.

Por ahora, solo quiero dejar asentado que estoy de acuerdo con él en algunos puntos. Él describe mi opinión como una “óptica sesgada”. Respeto su criterio. Pero no lo acepto.

Entre los miles de productores que se pronuncian en gran parte del país en contra de las políticas agrícolas del Gobierno Federal, hay muchos ejidatarios de 18, de 20, de 25 hectáreas.

Ellos sí necesitan el apoyo.

Y los agricultores particulares, no están exigiendo dinero. Exigen ser atendidos. Que se abran las ventanillas. Es un tema nacional el problema del café.

Muchos productores de este grano están siendo afectados porque el Gobierno Federal no disponen de personal para atender las ventanillas donde se adquieren las garantías para exportar el café.

Y no es una cuestión de circunstancias. Es la consecuencia de una mala decisión del Gobierno.

No es óptica sesgada, amable lector.

Con esto, queda zanjado el tema del rolex supuestamente del Kili Cruz.

Un tema que de bote pronto recogió el buen beisbolista que es el Presidente de la Cuarta Transformación.

Y tan tan.

HAY OTRO QUE ME llegó a través de un texto que envió a mi celular un muy apreciado amigo mío.

En el escrito, lanza una dura crítica al PRI por lo que está pasando en la supuesta contienda democrática entre ALITO MORENO e IVONNE ORTEGA PACHECO, en cuyas fórmulas llevan de compañeros a CAROLINA VIGGINAO y a JOSÉ ENCARNACIÓN ÁLFARO CÁZARES, como Secretarios Generales, respectivamente.

Aquí lo he dicho veinte veces, usted se acordará. Las instituciones no son culpables ni responsables de las decisiones que toman los individuos encargados de administrar el poder.

En este contexto, son válidas las preguntas: ¿por qué tiene qué cargar el PAN con las infamias que cometieron GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y su camarilla?

¿Por qué tiene que sufrir las consecuencias el PRI por el saqueo que cometieron varios gobernadores priistas y el propio Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO?

Y lo mismo vale para el PRI. Y para Morena, en cuyas filas (¡Ay, nanita!) hay cada fichita, cada pillín que para qué cuento.

Los partidos no tienen la culpa. El PRI seguirá siendo el PRI hasta el último hálito de vida.

Por ahora, el horizonte del PRI se avizora muy borroso. Un pequeño grupo de trúhanes de cuello blanco del centro del país, se adueñaron de las siglas y han montado esta farsa que llaman “contienda democrática” cuando todo mundo sabe que Ivonne Ortega es comparsa de Alito Moreno.

Yo percibo que ya se pusieron de acuerdo las mini-cúpulas del PRI para repartirse los despojos. Una pluri acá, otra allá. Todo entre familia.

Nomás faltaría que el PRI termine en la misma situación infame en que acabó el PRD en Sonora: vendiendo al Gobierno en turno la franquicia de dos votos congrensales.

O sea, partido bisagra.

Como verá usted, amable lector, la óptica sesgada está en otra parte. Tengo la certeza que yo coincido con usted en más temas de los que se imagina.

Ya platicaremos, señor mío. Ya platicaremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! ANDA CIRCULANDO en redes sociales un par de fotografías en las que una pareja de novios se expresan su profundo amor y comparten su próximo enlace matrimonial…

Lo de menos sería eso, el amor es el sentimiento más maravilloso que distingue a la raza humana y esto no tiene vuelta de hoja…

Aquí lo interesante es que la novia ocupa el cargo de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Nogales y el novio es nada menos que el alcalde…

Él se llama JESÚS PUJOL IRASTORZA y ella JULIA ÁNGULO SOLIS…

¿Columna de sociales?... ¡No, hombre! En estos tiempos la socialité, el mundo del espectáculo y la política, son unos mismos…

¿O ya se nos olvidó que el entonces Presidente VICENTE FOX y su vocera MARTITA SAHAGÚN vivieron durante un año en tórrido romance en Los Pinos sin estar casados?...

Justamente, al cumplirse el primer año del triunfo electoral, unieron sus vidas por la vía civil y posteriormente por la vía eclesiástica…

¿Y ENRIQUE PEÑA NIETO y ANGÉLICA RIVERA, La Gaviota?...

Ellos protagonizaron su propia telenovela, actuada o no, pactada o no, pero a los ojos de la opinión pública, sostuvieron un romance antes de casarse…

Ahora ya están divorciados. Peña exhibe su enamoramiento de la modelo TANIA RUIZ por Europa y posa para la revista Hola, mientras en México ROBERTO ROCK anuncia su libro “La Historia detrás del desastre”, en el que revela una parte de lo que ocurrió tras bambalinas y describe las causas que llevaron a ENRIQUE PEÑA NIETO a ser el líder latinoamericano más elogiado en las Naciones Unidas en un segundo año, a terminar su mandato como el Presidente peor evaluado en la historia política de México…

¿Y ya se nos olvidó el escandaloso amorío, primero y después matrimonio de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO con SASHA MONTENEGRO?...

¿Y el matrimonio de OMAR FAYAD con la actriz VICTORIA RUFFO?...

En el caso de esta joven pareja nogalense, no hay conflicto de interés, no hay tampoco nada que tenga qué ver con el nepotismo porque ella es una funcionaria electa por los ciudadanos y no depende orgánicamente del alcalde…

La nota que divulgan las redes, hablan de la felicidad que embarga a los futuros esposos y pronto serán papás…

¡En horabuena!...

A PROPÓSITO DE SOCIALES y esas cosas, ayer muy temprano me llamó a mi celular RODOLFO MÁXIMO JORDÁN, para comentarme que coincidió en el aeropuerto de Ciudad Obregón con nuestro común amigo ENRIQUE GUERRERO BARRAZA y su esposa MILLY DURAN DE GUERRERO… “El Zurdo me dijo que él y señora van de vacaciones a Sudamérica, hasta Argentina, y regresan dentro de dos semanas”, dijo…

--¿Y tú, a donde vas, Jordán?...

--Yo voy a México…

Y POR ÚLTIMO, ANUNCIA DESDE algún lugar de Europa, ANABEL HERNÁNDEZ, que está por regresar a México, a pesar de las amenazas de muerte que ha recibido, para continuar con las investigaciones de su próximo libro sobre el crímen organizado en nuestro país… Y es que lo del Chapo Guzmán Loera ha sido una locura…

Es todo.

Le abrazo.

