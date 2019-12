Seguridad ¿Feliz Año 2020?

Que cierre de año 2019 en Sonora, sobre todo en, Cajeme, mas de 420 crímenes dolosos, los feminicidios a la alza, los 6 del fin de semana pasada, mas no los no reportados, un Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, timorato, pusilánime, con sus fantasías del 2021, y una dizque coordinación de los tres niveles de gobierno cuyos pésimos resultados saltan a la vista.

Y Una sociedad, población, sectores, que están viendo con normalidad esto, perdiendo cada día su capacidad de asombro, y una autoridad pasmada que no logra dar tiros de precisión, ante una estrategia fallida

En tema de los feminicidios en el municipio es algo que conoce bien la actual Fiscal, Claudia Indira Conterras, trabajo aquí y desempeño cargos en esta área y otras, con magros resultados, ahí están los números oficiales en ese tiempo.

Ayer en la mañana escuche en la capital una entrevista a integrantes del grupo colectivo “Madres o Guerrearas Buscadoras” y señalaba una de ellas que en la última semana habían recibido solicitudes de desaparición de 10 personas, incluidas una adolescente de 14 años ¿Cuántas mas habrá aquí en Cajeme y otros municipios?

Y lo peor es que esas Madres desesperadas y familiares que les solicitan ayuda les señalan que las autoridades les dicen que no busquen apoyos, que no suban fotos a redes sociales ¿Y qué quieren que hagan? Le pregunto a la Fosca, ante el nulo resultados, increíble e inadmisible, un Colectivo haciendo el trabajo que debe hacer la autoridad, y con mejor resultado ¡el colmo!.

A una de las Buscadoras se le pregunto “¿Por qué anda en esto?” y su respuesta “Yo ya estoy muerta en vida” cruda y dura reflexión, no tiene nada que perder, y obvio no tienen miedo, directo el mensaje de fondo a la autoridad

Y pues de que sirve que vayan a la Fiscalía o una agencia del MP si el expediente de esa mujer, de esa niña extraviada, se quedara archivado ¿Cómo es posible que las Guerreras Buscadoras hagan el trabajo de la Policía, de los MPS? Es el colmo esto

Alerta

Una de las primeras acciones que debe de emprender previo informe realista que le presente a la Gobernadora, Claudia Pavlovich, es ya presentar ante la autoridad federal correspondiente la Alerta de Género, para que inicie el protocolo correspondiente ¡Ya basta! los argumentos y razonamientos políticos para no hacerlo no tienen sustento, en esto bastante estarán ocupados este año ante el inicio del proceso electoral.

Crímenes Dolosos.

Más de 420 crímenes dolosos en, Cajeme, este año, al momento de redactar esto 46, con lo de Pueblo Yaqui, se rompe un nuevo record y da idea como están las cosas y el panorama nebuloso para este 2020.

Hace unos Días el Alcalde, Sergio Pablo Mariscal, sostuvo reunión con el General, Cruz Muñoz, Comandante de la 4ta Zona Militar y el Coronel, Juan Casillas, Comandante del Batallón, para analizar “avances en materia de seguridad, que se consolidaran con el trabajo de la Guardia Nacional” y el fin de semana la respuesta…feminicidios y ataque en Pueblo Yaqui, cientos de muertos en el año ¿Cuál avance? ¿No les suena a burla esto?.

El titular de Seguridad local, Jorge Solís, se fue o solicito licencia, ¿Cómo conceder y concebir esto? y volvió, Francisco Cano Castro, a tomar control de una corporación con mas de 200 elementos que no pasaron controles de confianza, siguen, y seguirán ahí, muchos de ellos coludidos con el crimen organizado ¿Así como pues? Y ya ni que decir que los sobres manila y maletines seguirán fluyendo ¿O no?.

Así pues ante este panorama, unas, Mesas de la Paz, que solo sirven para fotos , comunicados, un nulo trabajo de inteligencia, una coordinación y articulación que nomas no se ve, solo cuando hay crimen, ahí sí, cinta amarilla, llegan todos, levantan pruebas, toda la parafernalia, filtros unos días, viene la laxitud…y a esperar el siguiente ataque.

Perdón, pero no viene Feliz Año, para cajemenses y sonorenses, en materia de seguridad, la política de “abrazos no balazos “ del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no funciona, ni lo hará, porque el argumento del Mandatario es que delinquen por razones de pobreza, y pues que siga la impunidad

Por cierto, ¿Cuántas notas han visto ustedes en el año de incautación de toneladas de droga?.

Bien me dijo un ex funcionario de Seguridad hace algunos meses, cuando le pregunté por lo que pasa a aquí en Cajeme, y su respuesta “Mientras las cabezas de los grupos que se pelean la plaza están en, Culiacán y Guadalajara, esto seguirá igual” los hechos le dan la razón.

Ley de Amnistía

Y para acabarla de amolar, entra en vigor la Ley de Amnistía, volverán a las calles de, Obregón, y de otros municipios de la entidad, narcomenudistas, quienes en la visión del Presidente, tuvieron que delinquir por razones de pobreza

Habrá un protocolo, solicitud de familiares, y decidirá Juez quienes salen, yo solo pregunto ¿Cuántos de estos que volverán a la calles de, Cajeme, están reinsertados socialmente? ¿Son las cárceles Centros de Readaptación? juzguen ustedes

¿Van a volver para buscar un trabajo normal? ¡Por favor! volverán a lo mismo, y algunos con cuentas pendientes, en riesgo de perder la vida, Perdón, soy escéptico, las estadísticas no mienten, y la realidad que pinta para, Cajeme, y el sur este año 2020, es que se batirá de nuevo el record; sociedad inocente y sectores a la buena de Dios.c