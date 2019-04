¡Señor mío y Dios mío!

Jesús nos hace en el Evangelio de hoy un serio llamado a revisar seriamente nuestra vida como discípulos para aclararnos en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza y existencia. Es común escuchar en nuestro diario vivir la expresión "ver para creer" que revela en nosotros una actitud que puede llegar a ser tan negativa como la misma rutina: nuestro escepticismo ante nosotros mismos, ante los demás y ante el mismo Dios.

¡Dichosos los que no han visto y han creído!, es la bienaventuranza que nos da Jesús en el día de hoy y que nos señala el camino hacia un cambio profundo de cada uno de nosotros.

¡Felices los que creen sin haber visto!

Sin embargo, los otros diez apóstoles, que ocho días antes lo vieron y creyeron, no exigieron condiciones para su fe, ni tuvieron la actitud de Tomás, porque ellos sí estaban presentes el día que Jesús se presentó. Tal vez alguno más hubiera tenido la misma actitud incrédula de Tomás si no hubiera vista a Jesús.

Todas sus apariciones después de resucitado reflejan la incredulidad y asombro en discípulos y cercanos, para nada predispuestos en admitir algo tan sorprendente como único.

El ejemplo del apóstol Tomás no es el único y seguramente refleja la actitud de muchos otros. Hubo más de un Tomás entre los apóstoles y en las primeras comunidades cristianas, como los hay también en nuestros días.

¿Quién de nosotros no ha sentido el peso de las dudas, a pesar de tener fe? ¿Quién no desearía que esto de la Resurrección fuera algo más demostrable, más razonable? ¿Quién no ha querido meter el dedo en la llaga de Cristo y la mano en el costado para convencerse de que está vivo? Pero he ahí lo esencial de la fe: no ver para creer, sino creer para ver.

Tomás fue reprochado, no porque el ver para creer sea malo, sino por haber rechazado el testimonio de los otros apóstoles que vieron. Para creer hay que verlo directamente como los apóstoles o indirectamente como nosotros, que nos apoyamos en el ver y en la predicación solemne y pública de ellos.

Pero... es la bienaventuranza de Cristo a los fieles futuros, que aceptan por tradición ininterrumpida, la fe de los que fueron elegidos por Dios para ser testigos de su resurrección y para transmitirla a los demás.

Tomás, así llamado el "incrédulo" nos enseña en nuestra vida cristiana para vivir con un mayor compromiso. Tomás tiene dificultad para creer que Jesús ha resucitado. Es una verdad de tal magnitud que no alcanza a aceptarla, ya sea por el temor o por la inmensa alegría que le producía.

Sin embargo, Tomás hizo una experiencia maravillosa: "logró tocar a Cristo", no solo físicamente como sentirlo cerca de su propia vida, cerca de su misión. Tomás comprendió que aquel que estaba de frente a Él, no era un simple hombre: era el verbo de Dios encarnado y por eso le dijo; ¡Señor mío y Dios mío! Era Cristo mismo que había resucitado y no moría más. Esta experiencia es necesaria para asumir un compromiso cristiano: quien no comprende quién es Cristo y qué ha hecho por él, no puede comprometerse realmente. Pero quien se sabe salvado de la muerte eterna, de la perdición eterna, no puede sino "cantar las misericordias de Dios".

Tomás exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! Esta exclamación encierra una gran riqueza. Es un reconocimiento de Cristo, es una afirmación de quién es Él. Es, además, esta exclamación uno de los pasajes del Evangelio en donde explícitamente se proclama la divinidad de Cristo.

Hoy nosotros estamos invitados a reafirmar nuestra fe en Cristo, en quien nosotros tenemos la salvación y el acceso al Padre, pues no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvados.

La fe es un don de Dios, pero tiene también sus bases humanas.

Este Evangelio nos enseña una lección de fe y nos invita a no esperar signos visibles para creer. Pero también es comprensible que Tomás quisiera experimentar por si mismo, del mismo modo como nos gusta a nosotros experimentar por nosotros mismos, porque a Cristo se le debe experimentar en primera persona. Es cierto que la ayuda de los amigos como los consejos de un director espiritual son válidos... pero al final solo depende de nosotros mismos dar ese gran paso a la fe, y entregarnos con toda confianza a los brazos del Señor.

Necesitamos hoy más que nunca testigos del Resucitado, no expertos en resurrección. La gente ya no cree a los maestros, sino a los testigos. Solo creen a los que han "visto" la experiencia y la contagian en la alegría y el amor.

Tomás, como muchos hoy, pensó que lo que decían era producto de la histeria. Ellos habían caído, pensaba, en creer a las mujeres. Y cuanto más ellos insistían, más él lo negaba, haciéndose ver como el más "equilibrado" y "sensato" entre ellos.

Debemos reconocer que, como Santo Tomás, todos hemos pecado. Nos cuesta aceptar que Jesús es Dios que ha venido a la tierra. Pero Tomás se humilló y reconoció al Señor. Más tarde dio su vida muriendo mártir por Él. Por eso es tan buen ejemplo para nosotros.

Y así...Tomás no pudo quedar igual después de la experiencia de Cristo. Salió como un apóstol convencido, salió del cenáculo para anunciar a Cristo a sus hermanos. ¡Qué grande necesidad tenemos de hacer esta experiencia de Tomás! Ojalá que cada uno de nosotros pueda sentir el amor de Cristo con tanta intensidad que pueda salir del mismo modo que Tomás, tal vez entristecido por haber dudado, pero al mismo tiempo agradecido por esta actitud de Cristo y... así, Él hace ese hermoso reconocimiento a la divinidad de Jesús con esta hermosa alabanza: ¡Señor mío y Dios mío!