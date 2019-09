Señor: no soy digno que entres en mi casa; pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Siendo aún un niño, Jesús maravillaba a los doctores de la ley en Jerusalén. Más tarde, ya hombre, maravilló a los hombres por sus palabras de sabiduría, por sus milagros, por sus preguntas y respuestas. Maravilló a los sabios y también a la gente sencilla; a los reyes y a los plebeyos.

Sin embargo, ¿había algo que lo maravillara a Él? A Él, que lo tenía todo como para asombrar a los hombres, ¿era sensible de asombro?

Los Evangelios dicen que Jesús ‘no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre’. Nada, por tanto, lo podía sorprender. La sabiduría de los sabios con todos sus finos relatos no era para Él motivo de sorpresa.

Él mismo los había sorprendido con preguntas y respuestas que desafiaban su inteligencia. La riqueza con todo su lujo tampoco era para Él motivo de maravilla, porque aunque no tuvo dónde recostar su cabeza, nunca envidió a nadie, y se conformó con recostarse bajo un árbol en el monte de los Olivos o comer a la mesa de la gente sencilla.

Sin embargo, las Escrituras nos muestran situaciones humanas que solían asombrarlo, más aún, que lo maravillaban: ¡la fe!

Aquí tenemos el relato de la curación del siervo del centurión, el cual estaba en cama muy enfermo. Jesús se encontraba en Capernaum. Pasó, como ya sabemos haciendo el bien por todas partes y continuaba haciéndolo cuando se hospedaba en cualquier lugar cada sitio se beneficiaba con su llegada.

Cierta vez se acercó a Jesús un soldado romano de cierto rango (un centurión) y le trajo una preocupación que tenía: su criado estaba postrado en cama, gravemente enfermo. El Señor lo tranquilizó en seguida, diciéndole: "Yo iré y lo sanaré". Entonces el centurión respondió: "Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará".

Y luego agregó una explicación, que fue lo que más sorprendió a Jesús: "Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a este: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto y lo hace". Jesús entonces dijo a los que lo seguían: "De cierto les digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe".

Un centurión: es decir, un oficial de las legiones romanas con mando sobre 100 soldados. Aunque era un militar, era seguramente un hombre religioso. Apreciaba al esclavo que estaba enfermo y por eso acudió a Jesús para pedirle por su salud.

El centurión era un hombre de autoridad que estaba, a su vez, bajo autoridad. Él sabía lo que era mandar y lo que era obedecer. En el ejército romano, la orden de un superior no podía desatenderse: era una ley.

En el plano espiritual, el centurión atribuyó a Jesús la máxima autoridad, porque bastaría una orden suya para que la enfermedad retrocediese. No importaba de qué enfermedad se tratase, ni qué circunstancias la agravaban. Cuando se está en la cima del mando, una orden es irrevocable, y todos deben obedecer. Jesús es el Señor. Por eso, aunque la casa de este soldado podía abrirse para recibir a un grande hombre (tal vez al mismo emperador), no era digna de recibir en ella, al Señor de toda la tierra: al Rey de Reyes.

Así que, lo que el centurión había aprendido en el ejercicio de su profesión lo aplica ahora sabiamente en el plano espiritual. El centurión pudo entender mejor que los religiosos de su época quién era ese hombre que estaba ante él. De ahí la maravilla del Señor.

Nosotros también podemos buscar a Jesús en tiempos difíciles, pues Él está atento para ayudarnos. Aunque es todavía mejor buscarlo también en la dicha y el gozo y agradecerle por tantas bendiciones.

Comprendamos la forma en que Jesús ayudó a este hombre y el interés que tiene en ayudarnos también si ponemos nuestra confianza en Él. El centurión hizo bien las cosas desde un principio. Se acercó a Jesús y le habló afectuosamente, vino a Él rogándole, suplicando por su criado. Así sucede cuando nos acercamos a Jesús de esa manera, nos oye y responde a nuestra oración. El centurión le presenta a Jesús la situación de su esclavo y Jesús se compadece.

También actuó de manera humilde. Él no dice: "Mi siervo no es digno de que vayas a su habitación" sino, "no soy digno de que entres bajo mi techo". Nosotros también deberíamos mostrar humildad y reconocer que no siempre actuamos bien y que solo Dios merece nuestra adoración. ¡Nada ni nadie antes que Él!

También notamos la gran fe del centurión. Estaba muy seguro que Jesús podía hacer el milagro que le estaba pidiendo que hiciera. Sabía que Jesús podía sanarlo a distancia. No necesitaba tocarlo. Esta fe genuina siempre es aceptada por Jesús. Para Él es igual la cercanía que la distancia, pues su poder es inmenso.

Confiaba que Jesús podía sanar con una palabra. Aquí él hace una comparación con su trabajo militar. Reconoce que el poder de Jesús es inmensamente grande, pues con sólo decir una palabra su criado sería sanado.

El siervo del centurión seguramente era un hombre pobre y necesitado al que Jesús estuvo dispuesto a ayudar. En aquellos tiempos los esclavos no tenían nada. Su vida y la de su familia pertenecían a sus dueños.

De la misma forma Jesús quiere ser el dueño de nuestras vidas y de esa forma ayudarnos a vivir en este mundo lleno de problemas.

A pesar de que Jesús le había dicho: "Yo iré y lo sanaré". El centurión se sintió indigno que la persona de Jesús entrara a su casa; más sin embargo, nuestro Señor está siempre dispuesto a ayudar al necesitado, lo que se necesita es fe.

Después continúa diciendo que muchos en el futuro serían salvos por esa clase de fe. Pero los que confían en sí mismos y hacen a un lado a Dios, los soberbios y orgullosos serán rechazados.

Después de esto el centurión escucha las palabras que premiarían su fe. Por supuesto, el criado fue sanado en aquella misma hora... ¡El "Señor de Señores" había dado una orden!

Como pobres personas limitadas que somos, con libertad, muchas veces desaprovechada, muchas veces usada para mal de nuestro prójimo o mal propio; caemos en el pecado y ofendemos a Dios. Sin embargo, cualquier gesto de humildad y arrepentimiento, Dios lo toma en cuenta y en su infinita misericordia nos perdona de cuanto mal hayamos hecho. No somos dignos en muchas ocasiones, pero Él viene a nosotros, una y otra y otra vez. ¡Nunca se cansa!, es más, siempre espera que sus hijos vuelvan a Él, vuelvan al camino que nos ha trazado y que en muchas ocasiones nos alejamos de éste por maldad o por ignorancia, porque como seres que somos con libertad, la usamos para mal y caemos.

Ahora, Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad física, pero la enfermedad más terrible y mortal es el pecado, que es una actitud de rebelión hacia Dios. El pecado nos separa de Dios y nos vuelve paralíticos espirituales inútiles para hacer lo que Dios quiere que hagamos.

Cuando buscamos a Dios, como hizo el centurión, y depositamos nuestra fe en Él, viene el perdón y la salud espiritual. Deberíamos pedirle hoy a Jesús que entre en el corazón y se convierta en el Señor de nuestra vida.

Así, aunque no seamos dignos que venga a nosotros...de cualquier forma lo hará si se lo pedimos.